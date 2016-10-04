Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Амур- : -Спартак
Хоккей  Металлург- : -Салават Юлаев
Хоккей  Медвешчак- : -ЦСКА
Хоккей  Куньлунь- : -ХК Сочи
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Хоккей  Слован- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Маурисио: Иногда судьи ошибаются в твою пользу

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Жозе Маурисио: Иногда судьи ошибаются в твою пользу
Источник: ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Маурисиу рассказал о судействе в матче со «Спартаком», о том, чем Жулиано отличается от Халка и о необычном матче с «Маккаби».

«НУЖНО ЗАБЫТЬ ПРО ГАРАЯ»

- Почти весь матч со «Спартаком» вы смотрели со скамейки запасных. Со стороны «Зенит» был сильнее «Спартака»?
- Равная игра получилась. «Зенит» сумел воспользоваться своими моментами. И именно хорошая реализация дала нашей команде спокойствие и уверенность. Что же до меня, очень хотелось больше сыграть в таком матче.

- «Зенит» много забивает. Это новый стиль команды?
- Мирча Луческу с первого дня работы старался как можно быстрее обучить нас этому стилю. Главному тренеру нравится, что команда проводит больше времени в атаке. Думаю, у нас уже все получилось. Команда забивает много мячей, создает огромное количество голевых моментов. Мы прогрессируем. У «Зенита» стиль нового тренера.

- То есть в этом разница между Луческу и Виллаш-Боашем – команда больше атакует?
- Не знаю, можно ли назвать это разницей. С Виллаш-Боашем в составе были индивидуально сильные игроки, которые превосходили остальных в классе. Они могли решить матч в одиночку. Теперь немного сложнее, всем нужно работать с мячом, искать свободные зоны. Наверное, из-за потери нескольких игроков Луческу изменил подход.

- Но «Зенит» и пропускает часто. Не хватает Гарая?
- Не сказал бы. Да, мы пропустили несколько мячей. Но главное, что «Зенит» всегда может изменить ход матча и добиться положительного результата. Гарай – сильный и опытный футболист. Но о нем нужно забыть. В команде по-прежнему отличные защитники: и Нету, и Кришито, который быстро учится играть в центре обороны. Не забудьте про Ломбертса и новичка Новосельцева.

«МНЕНИЕ ГЛУШАКОВА НАДО УВАЖАТЬ»

- После матча все говорили о судействе. Где арбитров больше критикуют: в России или Бразилии?
- В Бразилии сложилась непростая ситуация с судейством. Не так пристально слежу за чемпионатом, но то и дело слышу о скандалах. Не знаю, где хуже – в России или Бразилии. Везде арбитры совершают ошибки.

- Денис Глушаков, комментируя судейство, сказал, что ему стыдно за такой чемпионат.
- У Дениса есть право говорить, что он думает об арбитрах, игроках. Да о ком угодно! Мы должны уважать его мнение. Но соглашаться же необязательно. Судьи совершают ошибки, иногда в пользу твоей команды, иногда в пользу соперника. Не стоит их осуждать. Считаю, что арбитры работают, как могут.

- Вы давно играете в России. Никогда не хотелось сказать, как Глушаков?
- Стараюсь много не думать о судьях. Если игрок не выполняет свою работу хорошо, то и положительного результата не добьется.

- Подведем итог работы арбитра в матче: все нормально или могло быть лучше?
- Конечно, он совершал ошибки в обе стороны, но и правильные решения принимал. Так что «Спартаку» точно не нужно во всем винить арбитра.

- Лодыгин не признавался, расстроился ли он пропущенному мячу от Боккетти?
- Не говорил, но думаю, он был расстроен. Никто не любит пропускать такие мячи. Но он справился с эмоциями, совершил несколько сэйвов, успокоил команду и помог победить.

«ХАЛКА НЕ ЗАБЫТЬ»

- Можно сейчас говорить, что за титул поборются три команды: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА?
- Еще рано об этом рассуждать, в чемпионате много равных команд. Некоторые из них могут помешать лидерам.

- Помешать – да. Но сами-то чемпионами не станут.
- Да, но отобрать очки могут. Есть очень скучные команды, против которых неприятно играть. С такими соперниками три очка даются тяжело. Но с тех пор, как я пришел в «Зенит», живу мечтой стать чемпионом.

- Вы были удивлены, что «Спартак» лидирует в чемпионате?
- Нисколько. Так как я смотрел матч со скамейки, сумел немного проанализировать игру. «Спартак» показывает красивый футбол, мне понравилось. Так что соперник справедливо находится на первом месте. Но мы собираемся отобрать у него первую строчку.

- Жулиано фантастически играет. Халк забыт?
- Халка не забудешь. Он многое сделал для «Зенита», вписал свое имя в историю клуба. И вывел «Зенит» на новый уровень. К тому же Жулиано и Халк играют на разных позициях. Не могу сказать, что Жулиано заменил Халка. Просто он делает хорошую работу, много забивает, раздает передачи и является одним из важнейших игроков в составе.

«ЦЕЛЬ – ВЫИГРАТЬ ЛИГУ ЕВРОПЫ»

- Теперь о Лиге Европы. По матчу с «Маккаби», когда вы победили, проигрывая 0:3, один вопрос: что это было?
- Трудная игра, поле совершенно другое по сравнению с тем, к чему мы привыкли.

- Что за поле?
- Трава была какая-то тоненькая, поле быстрое, а еще довольно жесткое. Это немного мешало, но понятно, что оправданием служить не может.

- Итак, что произошло?
- Первая игра в Лиге Европы, может, немного перенервничали. Мы неплохо начали матч, но где-то не везло, не могли реализовать моменты. «Маккаби», наоборот, поймал кураж. Когда соперник забил второй гол, нам пришлось тяжело в психологическом плане. Хорошо, что в концовке я и Джорджевич сумели переломить ход матча. Я бы сказал, такой результат – с 0:3 до 4:3 – был почти невозможен. Оставалось всего-то 20 минут. Мне кажется, в истории футбола мало таких матчей.

- Во втором матче Лиги Европы «Зенит» разгромил «Алкмар». Неужели с голландцами было настолько легче?
- Не уверен, что «легко» – правильное слово. Просто мы сейчас в прекрасной форме, уверены в себе.

- Цель – финал Лиги Европы?
- Цель – выиграть ее. А еще чемпионат России и Кубок. Хочется все три титула.

«МАУРИСИУ-ТАКСИСТУ ПОМОЖЕТ НАВИГАТОР»

- Что скажете о благотворительном проекте «Давай-Давай»? Вы ведь скоро станете таксистом.
- Хороший проект, рад, что мы так быстро собрали деньги на лечение ребенка. Теперь буду таксистом, только мне не сказали, когда именно.

- Вы улицы города знаете?
- Не очень хорошо. Но мне поможет навигатор!

- Вы сами выбирали, кем работать?
- Нет, думаю, что клуб решил. Мне сказали, что буду таксистом. Ответил: «Без проблем!».

- У вас пока нет новостей относительно возможности получить российский паспорт?
- Никаких. Одни мне говорят, что такая возможность есть, другие, что ничего не получится. Все очень запутанно, конкретного ответа пока не получил.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Ташуев: Шалимов заслужил пост главного тренера «Краснодара»Бывший наставник «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал информацию о том, что Игорь Шалимов назначен на пост главного тренера команды.Шамиль Газизов: Вокруг Лунева создавать ажиотаж пока не стоитГенеральный «Уфы» Шамиль Газизов считает, что вратарь его команды Андрей Лунев демонстрирует неплохую игру, но создавать ажиотаж вокруг него еще преждевременно.Евгений Гинер хочет продать ПФК ЦСКАПрезидент профессионального футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер не против продать клуб.Алексей Стрепетов: «Зенит» оказался более мастеровитой и классной командой, чем «Спартак»Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что футболисты клуба из Санкт-Петербурга победили «Спартак» в матче чемпионата России по футболу, так как оказались более мастеровитой и классной командой.Валерий Рейнгольд: Иванов сломал игру «Спартака». И это еще мягко сказано!Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил команду за игру в 9-м туре с «Зенитом» (2:4) и раскритиковал работу арбитра Сергея Иванова.День в истории. Два года назад не стало Федора Черенкова4 октября 2014 года ушел из жизни легендарный футболист «Спартака» Федор Черенков. Ему было 55 лет.Валерий Рейнгольд: Семина могут отправить в отставку, а «Локомотив» может вылететь в ФНЛБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал невысокими шансы Юрия Семина сохранить пост главного тренера «Локомотива» до конца сезона.Игорь Черевченко: Ушел из «Локомотива», поскольку не чувствовал доверияБывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко объяснил, какие причины побудили его оставить пост наставника железнодорожников в начале сезона.Экс-спортивный директор «Динамо» Аджоев может оказаться в тульском «Арсенале»Бывший спортивный директор московского «Динамо» Гурам Аджоев может оказаться в тульском «Арсенале», сообщает «Чемпионат».Игорь Черевченко: Были предложения из Азии, но я хочу работать в РоссииБывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко признался, что в конце прошлого сезона, когда работал в стане железнодорожников, получал предложения из Азии.Александр Кокорин: «Спартак» выразил недовольство судейством? А что им еще остается говорить?!Форвард «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» в матче 9-го тура РФПЛ (4:2).Дмитрий Полоз : Уйду ли из «Ростова», если команда не решит свои проблемы? Не думаю об этомПолузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз прокомментировал победу своей команды над московским ЦСКА (2:0) в матче 9-го тура РФПЛ, а также рассказал о финансовой ситуации в донском клубе.Вратарь-аналитик. Что нужно знать о БеленовеВратарь-аналитик. Что нужно знать о БеленовеРассказываем о голкипере «Анжи» Александре Беленове, стабильная игра которого позволила ему получить вызов в сборную России.Во втором тайме матча «Зенит» - «Спартак» Иванов зафиксировал у москвичей в 2,5 раза больше фолов, чем в первомВо втором тайме матча «Зенит» - «Спартак» Сергей Иванов зафиксировал у москвичей в 2,5 раза больше фолов, чем в первомАлексей Зинин вошел в руководство «Краснодара»Генеральный директор «Краснодара» прокомментировал появление в руководстве клуба нового сотрудника Алексей Зинина.«Он был, как под гипнозом». Что про судейство Сергея Иванова говорили в РФС«Он был, как под гипнозом». Что про судейство Сергея Иванова говорили в РФСВ понедельник в Доме футбола собрались члены судейско-инспекторского комитета.Бибрас Натхо: Игра с «Ростовом» шла до первой ошибки и ЦСКА допустил ее первымПолузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо дал комментарий после поражения столичного клуба от «Ростова» в матче 9-го тура РФПЛ (0:2).Сергей Иванов: Критика после матча «Зенит» - «Спартак»? Без комментариевГлавный арбитр матча «Зенит» - «Спартак» (4:2) Сергей Иванов не стал комментировать свою работу на игре.Валерий Газзаев: Сейчас наши судьи зачастую ломают целые матчиБывший тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал работу российских арбитров.Беленов заменит Акинфеева в сборной РоссииГолкипер «Анжи» Александр Беленов вызван в сборную России на товарищеский матч с Коста-Рикой. Он заменит в составе команды вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который отправился на медобследование в Германию.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение