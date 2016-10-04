Жозе Маурисио: Иногда судьи ошибаются в твою пользу

Полузащитник «Зенита» Маурисиу рассказал о судействе в матче со «Спартаком», о том, чем Жулиано отличается от Халка и о необычном матче с «Маккаби».

«НУЖНО ЗАБЫТЬ ПРО ГАРАЯ»

- Почти весь матч со «Спартаком» вы смотрели со скамейки запасных. Со стороны «Зенит» был сильнее «Спартака»?

- Равная игра получилась. «Зенит» сумел воспользоваться своими моментами. И именно хорошая реализация дала нашей команде спокойствие и уверенность. Что же до меня, очень хотелось больше сыграть в таком матче.

- «Зенит» много забивает. Это новый стиль команды?

- Мирча Луческу с первого дня работы старался как можно быстрее обучить нас этому стилю. Главному тренеру нравится, что команда проводит больше времени в атаке. Думаю, у нас уже все получилось. Команда забивает много мячей, создает огромное количество голевых моментов. Мы прогрессируем. У «Зенита» стиль нового тренера.

- То есть в этом разница между Луческу и Виллаш-Боашем – команда больше атакует?

- Не знаю, можно ли назвать это разницей. С Виллаш-Боашем в составе были индивидуально сильные игроки, которые превосходили остальных в классе. Они могли решить матч в одиночку. Теперь немного сложнее, всем нужно работать с мячом, искать свободные зоны. Наверное, из-за потери нескольких игроков Луческу изменил подход.

- Но «Зенит» и пропускает часто. Не хватает Гарая?

- Не сказал бы. Да, мы пропустили несколько мячей. Но главное, что «Зенит» всегда может изменить ход матча и добиться положительного результата. Гарай – сильный и опытный футболист. Но о нем нужно забыть. В команде по-прежнему отличные защитники: и Нету, и Кришито, который быстро учится играть в центре обороны. Не забудьте про Ломбертса и новичка Новосельцева.

«МНЕНИЕ ГЛУШАКОВА НАДО УВАЖАТЬ»

- После матча все говорили о судействе. Где арбитров больше критикуют: в России или Бразилии?

- В Бразилии сложилась непростая ситуация с судейством. Не так пристально слежу за чемпионатом, но то и дело слышу о скандалах. Не знаю, где хуже – в России или Бразилии. Везде арбитры совершают ошибки.

- Денис Глушаков, комментируя судейство, сказал, что ему стыдно за такой чемпионат.

- У Дениса есть право говорить, что он думает об арбитрах, игроках. Да о ком угодно! Мы должны уважать его мнение. Но соглашаться же необязательно. Судьи совершают ошибки, иногда в пользу твоей команды, иногда в пользу соперника. Не стоит их осуждать. Считаю, что арбитры работают, как могут.

- Вы давно играете в России. Никогда не хотелось сказать, как Глушаков?

- Стараюсь много не думать о судьях. Если игрок не выполняет свою работу хорошо, то и положительного результата не добьется.

- Подведем итог работы арбитра в матче: все нормально или могло быть лучше?

- Конечно, он совершал ошибки в обе стороны, но и правильные решения принимал. Так что «Спартаку» точно не нужно во всем винить арбитра.

- Лодыгин не признавался, расстроился ли он пропущенному мячу от Боккетти?

- Не говорил, но думаю, он был расстроен. Никто не любит пропускать такие мячи. Но он справился с эмоциями, совершил несколько сэйвов, успокоил команду и помог победить.

«ХАЛКА НЕ ЗАБЫТЬ»

- Можно сейчас говорить, что за титул поборются три команды: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА?

- Еще рано об этом рассуждать, в чемпионате много равных команд. Некоторые из них могут помешать лидерам.

- Помешать – да. Но сами-то чемпионами не станут.

- Да, но отобрать очки могут. Есть очень скучные команды, против которых неприятно играть. С такими соперниками три очка даются тяжело. Но с тех пор, как я пришел в «Зенит», живу мечтой стать чемпионом.

- Вы были удивлены, что «Спартак» лидирует в чемпионате?

- Нисколько. Так как я смотрел матч со скамейки, сумел немного проанализировать игру. «Спартак» показывает красивый футбол, мне понравилось. Так что соперник справедливо находится на первом месте. Но мы собираемся отобрать у него первую строчку.

- Жулиано фантастически играет. Халк забыт?

- Халка не забудешь. Он многое сделал для «Зенита», вписал свое имя в историю клуба. И вывел «Зенит» на новый уровень. К тому же Жулиано и Халк играют на разных позициях. Не могу сказать, что Жулиано заменил Халка. Просто он делает хорошую работу, много забивает, раздает передачи и является одним из важнейших игроков в составе.

«ЦЕЛЬ – ВЫИГРАТЬ ЛИГУ ЕВРОПЫ»

- Теперь о Лиге Европы. По матчу с «Маккаби», когда вы победили, проигрывая 0:3, один вопрос: что это было?

- Трудная игра, поле совершенно другое по сравнению с тем, к чему мы привыкли.

- Что за поле?

- Трава была какая-то тоненькая, поле быстрое, а еще довольно жесткое. Это немного мешало, но понятно, что оправданием служить не может.

- Итак, что произошло?

- Первая игра в Лиге Европы, может, немного перенервничали. Мы неплохо начали матч, но где-то не везло, не могли реализовать моменты. «Маккаби», наоборот, поймал кураж. Когда соперник забил второй гол, нам пришлось тяжело в психологическом плане. Хорошо, что в концовке я и Джорджевич сумели переломить ход матча. Я бы сказал, такой результат – с 0:3 до 4:3 – был почти невозможен. Оставалось всего-то 20 минут. Мне кажется, в истории футбола мало таких матчей.

- Во втором матче Лиги Европы «Зенит» разгромил «Алкмар». Неужели с голландцами было настолько легче?

- Не уверен, что «легко» – правильное слово. Просто мы сейчас в прекрасной форме, уверены в себе.

- Цель – финал Лиги Европы?

- Цель – выиграть ее. А еще чемпионат России и Кубок. Хочется все три титула.

«МАУРИСИУ-ТАКСИС ТУ ПОМОЖЕТ НАВИГАТОР»

- Что скажете о благотворительно м проекте «Давай-Давай»? Вы ведь скоро станете таксистом.

- Хороший проект, рад, что мы так быстро собрали деньги на лечение ребенка. Теперь буду таксистом, только мне не сказали, когда именно.

- Вы улицы города знаете?

- Не очень хорошо. Но мне поможет навигатор!

- Вы сами выбирали, кем работать?

- Нет, думаю, что клуб решил. Мне сказали, что буду таксистом. Ответил: «Без проблем!».

- У вас пока нет новостей относительно возможности получить российский паспорт?

- Никаких. Одни мне говорят, что такая возможность есть, другие, что ничего не получится. Все очень запутанно, конкретного ответа пока не получил.