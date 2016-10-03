Когда Маликов круче Зеедорфа. Как играет с британцами молодежь «Спартака»

Спартаковский дубль в товарищеской игре обыграл футбольную Академию Великобритании – 4:1. Корреспондент Sovsport.ru посмотрел, как это было.

Фото: ФК «Спартак»

Спартаковская молодежь, сидевшая на трибунах в Сокольниках и наблюдавшая за игрой старших ребят, подозрительно шумно встречала атаки гостей.

- Вы за кого болеете-то? – спросил кто-то.

- За нашего.

«Наш» – это Николай Абрамов, вышедший на поле в форме британской Академии. Ему 21 год. И месяца два назад у него не было перспектив выше, чем играть за обнинский «Квант» на КФК.

Но этим летом Абрамова во время турниров на обычных футбольных «коробках» отобрали из 8000 человек в экспериментальну ю команду «К11», которая месяц жила и тренировалась в Новогорске под руководством Валерия Непомнящего.

Такие проекты существуют в Европе с 2009 года. Набор игроков – в буквальном смысле с улицы. После дворовых турниров у ребят есть шанс попасть на базу сборной Англии. Не для фото, а для полноценных тренировок в британской Академии. За семь лет более 50 ее воспитанников получили профессиональные контракты. Например, экс-спартаковец Маджид Уорис.

Абрамов обратил на себя внимание в матче российской команды с британской. «К11» проиграла 2:3, но через два дня Абрамову доверили 15 минут в матче уже за британскую Академию – против дубля «Спартака». А через полтора месяца Абрамова и еще трех российских ребят ждет отбор в эту самую Академию.

Интересно, что уже год как в Англии тренируются другой воспитанник обнинского футбола – 18-летний Максим Бойчук. И к нему уже сейчас есть интерес клубов из чемпионшипа и ФНЛ.

Когда на поле появился Абрамов, дубль «Спартака» уже сделал игру – 4:0. Счет обманчив, потому что за исключением первых 15 минут, игра была равной. Хотя спартаковцы и казались сыграннее.

Справа у британской Академии нагнетал чернокожий парень по фамилии Зеедорф. Но спартаковского крайнего защитника, похоже, не напугаешь именами. Тем более в составе дубля «Спартака» были звучные фамилии – покер на счету Дмитрия Маликова. Не игра, а песня!

Бойчук отыграл около 75 минут. Действиями на поле напомнил Дзюбу. А единственный гол британской Академии сделал как раз Абрамов – за те 15 минут, что ему доверили. Николай подкараулил ошибку спартаковцев, отдал голевой пас на пустые ворота.

- Недоволен собой, - сказал Абрамов. – За 15 минут мало, что успел. Но тренер сказал, что я молодец.

Можно сколько угодно говорить про соблазны большого футбола. Но в итоге все решает один момент: хочешь ты стать футболистом или нет. Хочется надеяться, что у Бойчука с Абрамовым все получится.



