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«Удар в челюсть - самый безобидный для мозга»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Гильермо Джонс - Денис Лебедев
Гильермо Джонс - Денис ЛебедевИсточник: Sovsport.ru

Известный британский боксер Майк Тоуэлл скончался в больнице после нокаута на ринге. Около года назад от аналогичных травм умер австралийский боксер Дэвид Браун. Sovsport.ru связался с профессиональным катменом Дмитрием Лучниковым, который объяснил высокую смертность среди боксеров.

– Какие травмы часто встречаются у боксеров?
– Самые частые – это травмы рук, - говорит Лучников. – Боксеры не так часто хорошо тейпируются и не всегда точно бьют. Поэтому руки «летят» в первую очередь. На втором месте – рассечения, сломанные носы. Реже сломанные уши. Бывает, что лопаются перепонки и страдают зубы. Капа, конечно, спасает, но зубы крошатся, кусочки откалываются. Случается, что повреждается сетчатка глаза, как было у Орзубека Назарова. Ему даже удалили глаз, и поставили протез спустя десятилетие мучений, поэтому очень важно спарринговаться в шлемах. Бывают сломанные и вывихнутые челюсти. Случаются травмы коленей во время нокаутов и нокдаунов - спортсмены повреждают связки. Боксеры теряют сознание и падают, повреждая колени.

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Фото опубликовано ПК "ПАТРИОТ"| СПК "ВОЛК"| Бокс (@patriot.boxing)

– А если говорить о головном мозге?
– Сотрясения случаются очень часто. Если говорить о случаях смерти, не все однозначно. Например, был случай, когда боксер провел много спаррингов, где пропускал удары от соперников другой весовой категории. Когда вышел на ринг, упал в нокаут. В результате умер от кровоизлияния в мозг, но не на ринге, а в больнице.

На конвенции Всемирного боксерского совета (WBC), которую посетили  нейрохирурги и другие специалисты в этой области, бокс признали опасным видом спорта, но с рядом нюансов. Одна из опасности для головного мозга кроется в выборе экипировки. Многим кажется, что если выбрать самые «безопасные» перчатки, удары не будут такими травматичными. Но большинство нокаутов происходит не от ударов в область головы, а после точного попадания в челюсть. Это самый безобидный удар для головного мозга, потому что по нервным окончаниям идет импульс в мозг. Происходит «вспышка» и боксер оказывается в нокауте. Гораздо вреднее для мозга, когда спортсмен пропускает много ударов по голове. Лучше один раз пропустить удар в челюсть, чем пропускать многочисленные удары в течение всего боя.

– Кто должен следить за здоровьем боксера?
– Тренеры и в первую очередь рефери. Я бы обязал рефери каждый год проходить дополнительные обучения по последствиям травм неврологического характера, чтобы они могли различать серьезные и несерьезные травмы. Бывает, что лицо у боксера «чистое», а он пропускает и пропускает. Некоторые считают, что спортсмену нужно дать шанс побороться, но таким людям не хватает знаний о боксе. Главное – здоровье спортсмена.

– Если удары в челюсть наиболее «безобидны», удары в какую часть головы наиболее опасны?
– Например, если боксёр пропустит сильный боковой удар в область виска. Импульс удара проходит от кулака непосредственно в мозг. Главная опасность в сотрясении мозга. Мозг «плавает» в черепной коробке. И после ударов он сталкивается с ней. А если траектория движения удара по спирали, то вдвойне опаснее, так как тут уже могут повредиться сосуды и не важно, куда пришелся удар. Поэтому в первую очередь грамотные боксеры обладают отличными защитными навыками, которые нарабатываются годами.

– Вы говорили об аттестации рефери. Сейчас это происходит?
– Ежегодно рефери посещают боксерские конвенции. Во всяком случае, самые опытные и известные судьи  отечественного бокса, люди старшего поколения, их посещают регулярно, так как понимают ответственность. Их аттестуют, они получают лицензии, посещают семинары. В России подобная работа тоже велась ранее, но сейчас я не в курсе.

– Семинары для судей проводились всегда, – говорит известный российский рефери Александр Калинкин. – Очередной семинар пройдет в декабре. Семинары, которые проводит Всемирный боксерский совет (WBC), проходят ежегодно. На них постоянно объясняется, как определить состояние боксера. Не с точки зрения медицины, а с точки зрения – готов ли спортсмен продолжить бой. Если есть сомнения рефери вызывает на консультацию врача.

– Выдается ли по итогам семинара какая-нибудь лицензия?
– Да. Диплом.

– Без него можно судить поединки?
– Нельзя, если бой проводит организация, проводившая аттестацию. Человек должен быть в списке организации, будь то WBC или Всемирная боксерская ассоциация (WBA). Позже организация утверждает списки, и согласует их с Федерацией бокса России.

– Были в вашей карьере случаи, когда один из боксеров был на грани?
– Только один. В 2012 году наш Александр Бахтин боксировал с узбеком Носиржоном Рузиматовым. Бой не был односторонним, хотя Бахтин попадал чаще. Я подходил в перерывах между раундами и спрашивал у каждого: «Как самочувствие?» Все было нормально. После девятого раунда Бахтин опять же сказал, что у него все нормально. Тогда я подхожу к его сопернику и вижу, как его «накачивают». Но тот даже глаз открыть не может. Я останавливаю бой и вызываю врача. Тот дает узбеку нашатырь и никакой реакции. Рузиматова уложили на носилки и унесли. Трепанация черепа. Сейчас он живой, но не боксирует. Других аналогичных случаев у меня не было.

– Но на семинарах, вы, наверняка, разбираете ошибки других рефери?
– Да, конечно. Учимся на них.

– Можете привести какой-нибудь пример?
– Могу сказать, что когда Рой Джонс проводил бой с Денисом Лебедевым, бой судил один из лучших рефери Стив Смугер. Вы видели, что произошло, и какой был тяжелейший нокаут. Через некоторое время мы встретились с ним на семинаре WBA в Киеве. Он в присутствии всех судей мира признал, что был неправ. «Я должен был остановить бой за секунду до», – сказал Смугер. Это мне врезалось в память.

Еще один бой Лебедева. С другим Джонсом, Гильермо. Этот поединок судил южноафриканец Стэнли Христодулу. Этот бой нужно было остановить в пятом раунде. Джонс методично бил в травмированную часть лица россиянина, пытаясь его травмировать. Здесь рефери явно ошибся.

– В целом, высока ли смертность боксеров после травм?
– Выше, чем в других видах спорта. Хотя я знаю, что в футболе спортсмены сталкивались головами со штангой ворот и погибали. В авто и мотоспорте тоже высокая смертность.

– Бывали ли случаи, когда после пропущенного удара боксер сам решил завершить карьеру?
– Да, такое случается. В моей практике был очень перспективный украинский спортсмен. Не буду называть его имя. Он неожиданно оказался в нокауте от «андердога». Никто этого не ожидал. Две-три минуты он лежал без сознания и его не могли привести в чувство. После этого у него появился страх. Он провел еще два-три поединка. Провел неудачно. Перед боями он трясся. Боялся, когда сидел в раздевалке, хотя до этого считался восходящей звездой.

Еще помню узбекского боксера, который долго готовился к первому профессиональному бою и много тренировался в Германии. Он много чего выиграл в любителях. Вышел на первый профессиональный бой с заведомо слабым соперником. Тот случайно выбросил  удар. Узбека минут пять не могли привести в создание, он лежал пластом. В результате он тоже завязал со спортом. Говорят у него проблемы со здоровьем. Подобных случаев я знаю достаточно.

– Вы сами рекомендовали ли кому-нибудь завершить карьеру?
– Нет.

– Что должно было бы произойти, чтобы вы такой совет дали?
– Два-три нокаута в течение года совместной работы. Если бы были доверительные отношения, я бы это порекомендовал и только тренеру.

– Боксеры всегда проходят медицинскую комиссию до боя?
– Да.

– А после?
– По желанию или необходимости. В основном по инициативе боксера или его команды в случае каких-либо травм. По правилам федерации профессионального бокса, если боксер был в нокауте или нокдауне, он обязан провести обследовании, чтобы был понятен характер последствий, если они есть.

– Может ли абсолютно здоровый спортсмен умереть на ринге в результате удара или его здоровье изначально должно быть чем-то подорвано?
– Всякое возможно, но, как правило, от одного удара это не происходит. Обычно проблемы были ранее. Был случай, когда за две недели до боя один боксер был в нокауте, затем вышел на ринг и уже после боя скончался в больнице.

– Можно ли распознать симптомы сотрясения или серьёзной травмы непосредственно во время боя?
– Это скорее вопрос ко врачам. Но если у боксера есть проблемы неврологического характера, они заметны после нокдауна, когда его, например, не «слушаются» ноги. В этот момент хозяин на ринге – рефери. Врача он вызывает только для консультации. Окончательное решение за ним, если «угол» боксера не выбросил полотенце.

– Значит, именно за этим следит рефери, когда отсчитывает счет «десять», смотрит в глаза, просит боксера поднять руки и сделать пару шагов?
– Конечно. Если вспомнить бой Дениса Лебедева и Гильермо Джонса – такие бои нужно показывать всем, кто занимается боксом, от кого зависит судьба спортсмена, чтобы все понимали – подобные поединки надо останавливать раньше. На половине дистанции такого боя. В том поединке стопроцентная заслуга такого «результата» – это рефери. Я бы его дисквалифицировал на пару лет и заставил посетить соответствующие курсы повышения квалификации. Второе,  команда должна была остановить бой раньше. 

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