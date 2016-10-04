«Удар в челюсть - самый безобидный для мозга»
Известный британский боксер Майк Тоуэлл скончался в больнице после нокаута на ринге. Около года назад от аналогичных травм умер австралийский боксер Дэвид Браун. Sovsport.ru связался с профессиональным катменом Дмитрием Лучниковым, который объяснил высокую смертность среди боксеров.
– Какие травмы часто
встречаются у боксеров?
– Самые частые – это травмы рук, - говорит Лучников. – Боксеры не так часто хорошо тейпируются и не всегда точно бьют. Поэтому руки «летят» в первую очередь. На втором месте – рассечения, сломанные носы. Реже сломанные уши. Бывает, что лопаются перепонки и страдают зубы. Капа, конечно, спасает, но зубы крошатся, кусочки откалываются. Случается, что повреждается сетчатка глаза, как было у Орзубека Назарова. Ему даже удалили глаз, и поставили протез спустя десятилетие мучений, поэтому очень важно спарринговаться в шлемах. Бывают сломанные и вывихнутые челюсти. Случаются травмы коленей во время нокаутов и нокдаунов - спортсмены повреждают связки. Боксеры теряют сознание и падают, повреждая колени.
– А если говорить о
головном мозге?
– Сотрясения случаются очень часто. Если говорить о случаях смерти, не все однозначно. Например, был случай, когда боксер провел много спаррингов, где пропускал удары от соперников другой весовой категории. Когда вышел на ринг, упал в нокаут. В результате умер от кровоизлияния в мозг, но не на ринге, а в больнице.
На конвенции Всемирного боксерского совета (WBC), которую посетили нейрохирурги и другие специалисты в этой области, бокс признали опасным видом спорта, но с рядом нюансов. Одна из опасности для головного мозга кроется в выборе экипировки. Многим кажется, что если выбрать самые «безопасные» перчатки, удары не будут такими травматичными. Но большинство нокаутов происходит не от ударов в область головы, а после точного попадания в челюсть. Это самый безобидный удар для головного мозга, потому что по нервным окончаниям идет импульс в мозг. Происходит «вспышка» и боксер оказывается в нокауте. Гораздо вреднее для мозга, когда спортсмен пропускает много ударов по голове. Лучше один раз пропустить удар в челюсть, чем пропускать многочисленные удары в течение всего боя.
– Кто должен следить
за здоровьем боксера?
– Тренеры и в первую очередь рефери. Я бы обязал рефери каждый год проходить дополнительные обучения по последствиям травм неврологического характера, чтобы они могли различать серьезные и несерьезные травмы. Бывает, что лицо у боксера «чистое», а он пропускает и пропускает. Некоторые считают, что спортсмену нужно дать шанс побороться, но таким людям не хватает знаний о боксе. Главное – здоровье спортсмена.
– Если удары в
челюсть наиболее «безобидны», удары в какую часть головы наиболее опасны?
– Например, если боксёр пропустит сильный боковой удар в область виска. Импульс удара проходит от кулака непосредственно в мозг. Главная опасность в сотрясении мозга. Мозг «плавает» в черепной коробке. И после ударов он сталкивается с ней. А если траектория движения удара по спирали, то вдвойне опаснее, так как тут уже могут повредиться сосуды и не важно, куда пришелся удар. Поэтому в первую очередь грамотные боксеры обладают отличными защитными навыками, которые нарабатываются годами.
– Вы говорили об
аттестации рефери. Сейчас это происходит?
– Ежегодно рефери посещают боксерские конвенции. Во всяком случае, самые опытные и известные судьи отечественного бокса, люди старшего поколения, их посещают регулярно, так как понимают ответственность. Их аттестуют, они получают лицензии, посещают семинары. В России подобная работа тоже велась ранее, но сейчас я не в курсе.
– Семинары для судей проводились всегда, – говорит известный российский рефери Александр Калинкин. – Очередной семинар пройдет в декабре. Семинары, которые проводит Всемирный боксерский совет (WBC), проходят ежегодно. На них постоянно объясняется, как определить состояние боксера. Не с точки зрения медицины, а с точки зрения – готов ли спортсмен продолжить бой. Если есть сомнения рефери вызывает на консультацию врача.
– Выдается ли по итогам семинара какая-нибудь лицензия?
– Да. Диплом.
– Без него можно судить поединки?
– Нельзя, если бой проводит организация, проводившая аттестацию. Человек должен быть в списке организации, будь то WBC или Всемирная боксерская ассоциация (WBA). Позже организация утверждает списки, и согласует их с Федерацией бокса России.
– Были в вашей карьере случаи, когда один из боксеров был на грани?
– Только один. В 2012 году наш Александр Бахтин боксировал с узбеком Носиржоном Рузиматовым. Бой не был односторонним, хотя Бахтин попадал чаще. Я подходил в перерывах между раундами и спрашивал у каждого: «Как самочувствие?» Все было нормально. После девятого раунда Бахтин опять же сказал, что у него все нормально. Тогда я подхожу к его сопернику и вижу, как его «накачивают». Но тот даже глаз открыть не может. Я останавливаю бой и вызываю врача. Тот дает узбеку нашатырь и никакой реакции. Рузиматова уложили на носилки и унесли. Трепанация черепа. Сейчас он живой, но не боксирует. Других аналогичных случаев у меня не было.
– Но на семинарах, вы, наверняка, разбираете ошибки других рефери?
– Да, конечно. Учимся на них.
– Можете привести какой-нибудь пример?
– Могу сказать, что когда Рой Джонс проводил бой с Денисом Лебедевым, бой судил один из лучших рефери Стив Смугер. Вы видели, что произошло, и какой был тяжелейший нокаут. Через некоторое время мы встретились с ним на семинаре WBA в Киеве. Он в присутствии всех судей мира признал, что был неправ. «Я должен был остановить бой за секунду до», – сказал Смугер. Это мне врезалось в память.
Еще один бой Лебедева. С другим Джонсом, Гильермо. Этот поединок судил южноафриканец Стэнли Христодулу. Этот бой нужно было остановить в пятом раунде. Джонс методично бил в травмированную часть лица россиянина, пытаясь его травмировать. Здесь рефери явно ошибся.
– В целом, высока ли
смертность боксеров после травм?
– Выше, чем в других видах спорта. Хотя я знаю, что в футболе спортсмены сталкивались головами со штангой ворот и погибали. В авто и мотоспорте тоже высокая смертность.
– Бывали ли случаи,
когда после пропущенного удара боксер сам решил завершить карьеру?
– Да, такое случается. В моей практике был очень перспективный украинский спортсмен. Не буду называть его имя. Он неожиданно оказался в нокауте от «андердога». Никто этого не ожидал. Две-три минуты он лежал без сознания и его не могли привести в чувство. После этого у него появился страх. Он провел еще два-три поединка. Провел неудачно. Перед боями он трясся. Боялся, когда сидел в раздевалке, хотя до этого считался восходящей звездой.
Еще помню узбекского боксера, который долго готовился к первому профессиональному бою и много тренировался в Германии. Он много чего выиграл в любителях. Вышел на первый профессиональный бой с заведомо слабым соперником. Тот случайно выбросил удар. Узбека минут пять не могли привести в создание, он лежал пластом. В результате он тоже завязал со спортом. Говорят у него проблемы со здоровьем. Подобных случаев я знаю достаточно.
– Вы сами
рекомендовали ли кому-нибудь завершить карьеру?
– Нет.
– Что должно было бы
произойти, чтобы вы такой совет дали?
– Два-три нокаута в течение года совместной работы. Если бы были доверительные отношения, я бы это порекомендовал и только тренеру.
– Боксеры всегда
проходят медицинскую комиссию до боя?
– Да.
– А после?
– По желанию или необходимости. В основном по инициативе боксера или его команды в случае каких-либо травм. По правилам федерации профессионального бокса, если боксер был в нокауте или нокдауне, он обязан провести обследовании, чтобы был понятен характер последствий, если они есть.
Для меня нет любительского или профессионального бокса. Для меня есть то, что вызывает эмоции или нет. То что вызывает интерес или нет. И не важно какими правилами определяется формат этого прекрасного спорта, факт остаётся фактом - если ты делаешь все от тебя возможное, то результат будет. #boxing #Spain #trip #boxingmanager #boxer #box
– Может ли абсолютно
здоровый спортсмен умереть на ринге в результате удара или его здоровье изначально
должно быть чем-то подорвано?
– Всякое возможно, но, как правило, от одного удара это не происходит. Обычно проблемы были ранее. Был случай, когда за две недели до боя один боксер был в нокауте, затем вышел на ринг и уже после боя скончался в больнице.
– Можно ли распознать
симптомы сотрясения или серьёзной травмы непосредственно во время боя?
– Это скорее вопрос ко врачам. Но если у боксера есть проблемы неврологического характера, они заметны после нокдауна, когда его, например, не «слушаются» ноги. В этот момент хозяин на ринге – рефери. Врача он вызывает только для консультации. Окончательное решение за ним, если «угол» боксера не выбросил полотенце.
– Значит, именно за
этим следит рефери, когда отсчитывает счет «десять», смотрит в глаза, просит
боксера поднять руки и сделать пару шагов?
– Конечно. Если вспомнить бой Дениса Лебедева и Гильермо Джонса – такие бои нужно показывать всем, кто занимается боксом, от кого зависит судьба спортсмена, чтобы все понимали – подобные поединки надо останавливать раньше. На половине дистанции такого боя. В том поединке стопроцентная заслуга такого «результата» – это рефери. Я бы его дисквалифицировал на пару лет и заставил посетить соответствующие курсы повышения квалификации. Второе, команда должна была остановить бой раньше.