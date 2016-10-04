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«Был контакт с Боашем, Шатов давал советы». Кто ведет «Тосно» в премьер-лигу

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Максим Палиенко ушел из "Зенита" в "Тосно", чтобы вывести команду из Ленобласти в премьер-лигу
Максим Палиенко ушел из "Зенита" в "Тосно", чтобы вывести команду из Ленобласти в премьер-лигуИсточник: ФК «Тосно»

Полузащитник «Тосно» Максим Палиенко рассказал Spb.Sovsport.ru о вызове в молодежную сборную, работе с основой «Зенита» и годе в «Спартаке».

В премьер-лиге впервые могли узнать про воспитанника «Крыльев Советов» Максима Палиенко 22 июля 2013 года. Гаджи Гаджиев, тогда тренировавший самарскую команду, выпустил 18-летнего Палиенко на 70-й минуте гостевого матча с ЦСКА. Только полузащитник ничем помочь не смог: при нем Сейду Думбия забил с пенальти и принес победу армейцам, которые с восьмой минуты играли вдесятером.

Через три года Палиенко пробился из дубля «Зенита» в основную команду и дважды выходил на замену в играх премьер-лиги. Один раз результативно, и это было в тех же Химках. Полузащитник в матче с «Динамо» заработал пенальти, а Доменико Кришито забил третий гол и зафиксировал вылет бело-голубых в ФНЛ.

Палиенко теперь играет там же, но в составе прямого конкурента – «Тосно». Экс-зенитовец у Дмитрия Парфенова стал игроком основного состава: начиная с пятого тура он регулярно выходит с первых минут, разве что в игре 13 тура с «Волгарем» появился во втором тайме. Команда из Ленинградской области идет на втором месте в ФНЛ и прямо сейчас выглядит вторым фаворитом в борьбе за премьер-лигу, следом за «Динамо».

К тому же именно гол Палиенко помог тосненцам пройти в Кубке России «Арсенал» (2:0). И это еще не весь список достижений за сезон: Палиенко входит в обойму молодежной сборной, которая в октябре завершит отборочный цикл Евро-2017 матчами со сверстниками из Германии и Финляндии.

«В сентябре не поехал в молодежную сборную, зато сейчас получится»

– Вас второй раз вызвали в молодежную сборную. Ждали этого?
– Я особо не думал об этом, во время игр в ФНЛ не было времени. Первому вызову на сентябрьские матчи был больше удивлен.

– Только тогда вы на матчи не поехали. Николай Писарев объяснил, почему?
– Я сначала был в расширенном списке, но в окончательный состав меня не включили. Никто ничего не объяснял. На сбор я не поехал и остался в «Тосно». Зато в этот раз удастся съездить на матчи и побыть в расположении сборной.

– «Тосно» идет вторым в ФНЛ. Все идет по плану?
– Не сказал бы, что все. Хочется выигрывать в каждом матче, где-то не получается. Перед началом сезона была поставлена задача идти в лидирующей группе, и пока это удается. Хотелось бы оторваться от преследователей и спокойно доигрывать.

– Из тех игр, где не получилось выиграть, выделяется поражение от «Енисея»: красноярцы забили победный гол в меньшинстве.
– Этот матч, пожалуй, стоит особняком. Плюс еще пара встреч, где не удалось выиграть. А лучше всего мы провели кубковый матч с «Арсеналом».

– Непривычно, что команда тренируется в Петербурге, а игры проводит далеко от города, в Великом Новгороде?
– Ничего страшного нет в том, что три часа приходится ездить на автобусе. Мы все профессионалы, делаем то, что нужно. Тем более в Новгороде нас хорошо поддерживают, еще много фанатов приезжает из Тосно.

«Милевский много забивает на каждой тренировке»

– Месяц с командой работает Артем Милевский. Видно, что он игрок высочайшего уровня?
– Конечно. По его действиям, отношениям к тренировкам. Он профессионал. Заметно, что Артем поиграл на высоком уровне, и он еще может там играть.

– Он готов выходить на поле?
– Не мне решать, какое у него состояние, а тренеру. Милевский работает, старается – все придет.

– Вы как раз человек, с чьих передач должны забивать нападающие. Часто наигрывали с Милевским какие-то комбинации?
– У нас, атакующих футболистов, много упражнений. Все наигрываем, раздаем друг другу передачи. Милевский на каждой тренировке много голов забивает – с моих передач тоже.

– Не сразу поверили, что он перешел в «Тосно»?
– Был удивлен, но поверил сразу. Раз об этом все писали – значит, правда.

– У вас самого какие были варианты после завершения прошлого сезона?
– У меня закончилась аренда в «Зените», а я принадлежал «Крыльям Советов». Были разные варианты, в основном переговоры шли с «Зенитом», «Крыльями» и «Тосно». Я сразу принял решение уйти в «Тосно». Один из главных факторов – команда хочет выйти в премьер-лигу.

– В нынешнем виде «Тосно» не затерялось бы там?
– Думаю, точно не затерялось бы. Команда была бы где-то в середине таблицы.

«С Виллаш-Боашем контакт был»

– Летом 2015 года ваш переход в «Зенит-2» стал сюрпризом.
– Агенты искали варианты с арендой, они и предложили вариант с «Зенитом-2». Не задумываясь, сразу туда поехал. Тем более Радимов был во мне заинтересован.

– То есть тогда вы точно для себя решили, что не будете играть в «Крыльях»?
– Там я не получал игровой практики, поэтому искал команду, где мог играть регулярно. Мы пообщались с Франком Веркаутереном и решили, что мне надо ехать в аренду.

– Он вам не гарантировал даже места в запасе?
– Речи об этом не было. Я был инициатором аренды.

– В какой момент начали передвигаться между первой и второй командой «Зенита»?
– Особо не помню. После одного из туров в ФНЛ позвонил начальник основной команды и сказал, что буду тренироваться с ней. Последние два месяца я постоянно работал с основой, а играл в «Зените-2». За дубль не выступал в заключительных трех турах.

– С кем из тренеров чаще общались?
– Не хотелось бы кого-то выделять, все работали одинаково. С Андре Виллаш-Боашем контакт был: он подсказывал, объяснял, что и как делать. Тренер говорил на английском, я этот язык понимаю, только говорю не очень хорошо.

– А кто из игроков помогал?
– Чаще всего общался с Олегом Шатовым. Он помогал адаптироваться, и я больше поддерживал контакт с ним. Когда не было тренера, он давал кое-какие советы.

Артем Дзюба, Данила Ящук и Максим Палиенко
Артем Дзюба, Данила Ящук и Максим ПалиенкоИсточник: ФК «Зенит»

«Хотелось пробить пенальти «Динамо»

– Виллаш-Боаш в конце сезона вас дважды выпустил на замену. О чем просил?
– Команда выигрывала, и меня выпускали, чтобы сохранить мяч, подержать его. При возможности – обострить, ударить по воротам.

– С «Динамо» вы так обострили, что заработали пенальти. Пытались выбить право пробить его?
– Этого хотелось, конечно. Там было много желающих, решили доверить Кришито.

– «Википедия» пишет, что вы какое-то время провели в «Спартаке».
– Меня туда пригласили после детского турнира на просмотр. Приехал и остался. Мне было 15-16 лет. Провел там год в итоге.

– Была возможность остаться?
– Наверное, да. Правда, мне захотелось чего-то большего. Я уехал оттуда и сразу попал в дубль «Крыльев Советов».

– А в дубль «Спартака» не пробились бы?
– Я даже не думал об этом.

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