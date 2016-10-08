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Золотые мальчики. «ССФ» о молодых российских талантах

Сергей Кузовенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Молодым везде у нас дорога. Прошлый сезон подарил чемпионату России таких ребят, как Зобнин, Миранчук, Селихов. Кто удивит нас в нынешнем? «ССФ» представляет талантливых игроков, которые с недавних пор играют в своих клубах важную роль.

Дмитрий ЕФРЕМОВ

Клуб: «Оренбург»
Возраст: 21
Гражданство: Россия
Амплуа: правый полузащитник
Трансферная стоимость: 0,7 млн евро*
Игры (из них в стартовом составе): 8 (8)**
Минуты на поле: 671
Статистика: 1 гол, 0 передач, 0 ж.к.

Дебютировал в РФПЛ еще в марте 2013-го, заменив на 90-й минуте игры с «Крыльями Советов» Зорана Тошича. С тех пор так ни разу и не вышел в основе ЦСКА и ни в одной встрече не провел на поле более получаса. Впрочем, даже этого оказалось достаточно, чтобы получить вызов в сборную от Фабио Капелло. Весной 2015-го Ефремов отыграл около 10 минут в товарищеском матче против Казахстана (0:0). Вскоре последовала аренда в чешский «Слован», а этот сезон полузащитник проведет в «Оренбурге» (опять же на правах аренды). Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский: «Дмитрий ушел в Чехию, окунулся там во взрослый футбол, сейчас еще год поиграет в премьер-лиге и вернется в ЦСКА готовым футболистом стартового состава».

В «Оренбурге» Ефремов уже успел выйти на лидирующие позиции в атакующей линии и даже забил дебютный гол клуба в РФПЛ (в ворота «Рубина»). В игре с ЦСКА откровенно «возил» бывшего (и будущего) одноклубника Георгия Щенникова, да и во всех остальных встречах выглядел достойно. Ефремов очень активно вступает в единоборства (в среднем около 23 раз за матч) и по общему их количеству входит в десятку лучших в РФПЛ. Кроме того, у полузащитника схожие с Аланом Дзагоевым показатели по количеству передач в штрафную (в среднем по 6 за игру).

Илья КУТЕПОВ

Клуб: «Спартак»
Возраст: 23
Гражданство: Россия
Амплуа: центральный защитник
Трансферная стоимость: 1 млн евро
Игры (из них в стартовом составе): 10 (10)
Минуты на поле: 900
Статистика: 0 голов, 0 передач, 1 ж.к.

Кутепов всего полгода как закрепился во взрослом футболе, но его уже успели окрестить наследником Игнашевича. В этом году защитник выходил в основе в 13 матчах премьер-лиги – в 9 из них «Спартак» не пропустил. Спокоен, надежен, силен в позиционной борьбе. Подавляющее число единоборств в этом сезоне осталось за спартаковцем (более всего поражают 85% выигранных дуэлей у краснодарца Ари). Неудивительно, что Илья – лучший игрок сезона по единоборствам в обороне (эффективность – 74%) и один из лучших на «втором этаже» (63%). Хорош защитник и в созидании: точность его длинных передач – более 70%.

Лука ДЖОРДЖЕВИЧ

Клуб: «Зенит»
Возраст: 22
Гражданство: Черногория
Амплуа: нападающий
Трансферная стоимость: 0,7 млн евро
Игры (из них в стартовом составе): 10 (1)
Минуты на поле:245
Статистика: 3 гола, 2 передачи, 2 ж.к.

В дебютном сезоне-2012/13 в «Зените» черногорец время от времени появлялся в основе, но так и не смог выиграть конкуренцию у Максима Канунникова. Лучано Спаллетти посоветовал игроку отправиться в аренду – так появился вариант с «Твенте». Андре Виллаш-Боаш, по признанию самого Джорджевича, и вовсе не дал ни единого шанса: «Провел при нем несколько тренировок, а затем получил травму. Вернулся летом за несколько дней до сбора в Австрии, но тренер принял решение меня туда не брать. Очень обидно».

Все шло к тому, что клуб расстанется с игроком, но обстоятельства внезапно сложились в пользу Джорджевича: Дзюба травмировался, а Кокорин временно оказался за бортом из-за истории с шампанским. Пока черногорец почти всегда выходит на замену, но делает это весьма эффективно: 3 гола (в том числе победный в матче с «Маккаби»), 2 передачи. Однозначно – лучший джокер РФПЛ. А еще Джорджевич – один из лидеров среди нападающих премьер-лиги по удачным обводкам: 3,5 за матч.

Александр ГОЛОВИН

Клуб: ЦСКА
Возраст: 20
Гражданство: Россия
Амплуа: центральный полузащитник
Трансферная стоимость: 2 млн евро
Игры (из них в стартовом составе): 11 (10)
Минуты на поле: 855
Статистика: 1 гол, 0 передач

Футбольный мир узнал о Головине благодаря Леониду Слуцкому, который выпустил его с первых минут двух стартовых матчей сборной России на Евро-2016. Видимо, полузащитник произвел не самое плохое впечатление: на днях издание Tuttosport включило его в список 40 самых перспективных футболистов мира (наряду с монстрами вроде Саншеша и Рэшфорда). Победителя премии Golden Boy («Золотой мальчик») узнаем ближе к концу года.

В России знакомство болельщиков с Головиным произошло чуть раньше, летом 2015-го. Это Фабио Капелло решил всех удивить, пригласив в сборную целый ряд молодых резервистов. Александр забил в первом же матче (в ворота Белоруссии), но в ЦСКА даже после этого выходил лишь на замену.

В этом сезоне Головин регулярно появляется в стартовом составе, он один из лидеров чемпионата по отборам (в среднем – 7 за игру, даже у Вернблума показатель ниже), входит в двадцатку лучших по количеству единоборств (19-е место, эффективность – 53%) и ключевых передач (16-е место, в среднем 3,2 за матч). При этом полузащитник ужасающе неточно бьет по воротам – в створ попадает менее 10% его ударов.

Андрей ЛУНЕВ

Клуб: «Уфа»
Возраст: 24
Гражданство: Россия
Амплуа: вратарь
Трансферная стоимость: 0,05 млн евро
Игры (из них в стартовом составе): 4 (4)
Минуты на поле: 390
Статистика: 1 пропущенный гол

До этой осени Лунев регулярно играл только во втором дивизионе – в сезоне-2013/14 за «Калугу». Воспитывался в системе «Торпедо», мимолетно появлялся в «Истре», «Сатурне» – вот и все, что о нем известно. Но теперь о чудо-вратаре «Уфы» знает вся страна.

Сентябрь поистине стал его звездным месяцем: три подряд «сухих» матча в чемпионате России, причем сплошь против топ-команд. За блестящим дебютом с «Краснодаром» (именно после этой нулевой ничьей подал в отставку Олег Кононов) последовали не менее впечатляющие матчи с «Локомотивом» (отразил пенальти от Пейчиновича) и «Спартаком» (первое поражение в РФПЛ Массимо Карреры). А ведь не травмируйся основной вратарь «Уфы» Гиорги Шелия, быть может, мы никогда и не узнали бы о существовании футболиста Лунева.

Денис ТЕРЕНТЬЕВ

Клуб: «Ростов»
Возраст: 24
Гражданство: Россия
Амплуа: правый защитник
Трансферная стоимость: 1 млн евро
Игры (из них в стартовом составе): 13 (11)
Минуты на поле: 1000
Статистика:0 голов, 0 передач, 3 ж.к.

В конце сезона-2011/12 Лучано Спаллетти решил наградить молодого защитника Терентьева за старательность и выпустил его на игру с «Анжи». Закрепиться в основе «Зенита» Денису, понятное дело, не удалось – слишком велика там конкуренция на правом фланге обороны. Заиграть у Виллаш-Боаша было еще менее выполнимой задачей. «Он привлекал молодых к тренировкам, но никого не выделял, – вспоминает Терентьев. – Но я понимаю тренера: выпускать сырых футболистов – большой риск».

Тем не менее Курбан Бердыев, пригласивший защитника в «Ростов», на риск пошел – и всего каких-то полгода спустя получил крепкого игрока основы. В нынешнем сезоне Денис практически незаменим. Хотя, откровенно говоря, его статистические показатели не слишком впечатляют. Всего 54% выигранных дуэлей в обороне – это мало. Тот же Федор Кудряшов (левый фланг) защищается намного эффективнее – 73%. С другой стороны, Терентьев куда чаще одноклубника подключается к атакам.

Святослав ГЕОРГИЕВСКИЙ

Клуб: «Анжи»
Возраст: 21
Гражданство: Россия
Амплуа: атакующий полузащитник
Трансферная стоимость: 0,3 млн евро
Игры (из них в стартовом составе): 7 (7)
Минуты на поле:558
Статистика: 0 голов, 3 передачи

Еще один воспитанник ЦСКА, который проиграл конкуренцию матерым полузащитникам и ушел искать счастья в командах уровнем ниже. В составе юношеской команды армейцев Георгиевский был достаточно результативен и даже, помнится, забил победный гол в ворота сверстников из «Баварии» в Юношеской лиге УЕФА.

Однако к основе Леонид Слуцкий футболиста так и не подпустил. «Он играет за дубль, и мы следим за тем, как он растет, – говорил тренер ЦСКА. – На мой взгляд, парень талантливый, но есть определенные качества, которые не позволяют ему стабильно тренироваться с основой». Какие именно качества мешают Святославу, Слуцкий не рассказал.

В прошлом сезона хавбек попробовал силы в «Кубани», сыграв несколько матчей в чемпионате России, а летом перешел в «Анжи». Павел Врба доверяет молодому россиянину – постоянно выпускает в основе. И правильно делает: в недавней встрече с «Зенитом» (2:2) Георгиевский умело вел игру махачкалинской команды, отметился несколькими классными переводами мяча и заработал пенальти, реализованный Беришей. Очевидно, игроку нужно прибавлять в умении вести единоборства. Пока он проигрывает порядка 70% дуэлей, а в обороне эффективность совсем катастрофическая – 14% выигранных единоборств.

Игорь БЕЗДЕНЕЖНЫХ


Клуб: «Уфа»
Возраст: 20
Гражданство: Россия
Амплуа: центральный полузащитник
Трансферная стоимость: 0,5 млн евро
Игры (из них в стартовом составе): 7 (7)
Минуты на поле: 617
Статистика: 0 голов, 0 передач, 3 ж.к.

Безденежных ярко проявил себя на чемпионате Европы до 19 лет, особенно запомнившись голом в ворота сборной Германии. «Игорь умненький, и мы ждем, что он вот-вот выстрелит в нашей команде», – говорил в прошлом году тогдашний наставник уфимцев Игорь Колыванов. О прогрессе молодого игрока рассуждал и следующий тренер команды Евгений Перевертайло. Но по-настоящему ключевым игроком «Уфы» полузащитник стал при Викторе Гончаренко. По основным показателям (единоборства, передачи, отборы) Безденежных превосходит таких игроков своего амплуа, как Ромуло и Артур Юсупов.

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