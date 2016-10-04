Роман Любимов: Не успел приехать в Америку, как заблокировали карточку

Корреспондент Sovsport.ru в Филадельфии встретилась с Романом Любимовым, который пробивается в основу «летчиков».

В прошлом сезоне Роман Любимов играл в финале Кубка Гагарина, завоевал бронзу чемпионата мира – и поехал покорять НХЛ, подписав контракт с «Филадельфией».

Отзывы о нем сейчас очень хорошие. Рома произвел на всех сильное впечатление в тренировочном лагере. Его основная роль – меньшинство. Не сказать, что в Любимове видят второго Сергея Брылина, который стал легендой «Нью-Джерси» и завоевал три Кубка Стэнли. Но экс-форвард ЦСКА – такой же трудяга и пахарь.

В ночном матче с «Рейнджерс» (4:3) он набрал свое первое очко за передачу. А разговаривали мы после игры с «Бостоном» (3:4).

«УЖЕ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ НА АНГЛИЙСКОМ»

- Роман, добро пожаловать в Филадельфию! Как привыкаете к североамериканскому хоккею?

- Скажу честно, в первых двух матчах было тяжело. Здесь всё побыстрее. Но я стараюсь, пересматриваю свои смены. Пытаюсь перейти на игру, которая требуется в НХЛ. Делаю все, чтобы стать полезным для команды.

- Кто-то вам дает советы?

- Сейчас мне подсказывает тренер по нападающим Ян Лаперьер. Он делает для меня эти отрезки, чтобы их потом изучать. Во время матча говорит, где как лучше сыграть.

Еще я перед приездом в НХЛ общался с русскими ребятами – например, с Никитой Зайцевым, который собирался в «Торонто», а еще с Серегой Калининым, он отыграл сезон за «Нью-Джерси». Они объяснили, чего ждать. Я приехал в «Филадельфию» - то же самое увидел. Как говорили, здесь все быстро, мало места.

- Как у вас с английским?

- Все понимаю, но пока тяжело общаться. Я очень долго в голове перевожу все, что хочу сказать. Но в Филадельфии уже полтора месяца, занимаюсь с репетитором. Считаю, что прибавил в английском языке. Уже одно интервью дал. Где-то помогли с переводом, конечно. Но на многие вопросы я отвечал сам.

- Какие-то бытовые сюрпризы не возникали?

- Когда я сюда приехал, то поначалу у меня не получалось сделать банковскую карточку. Можно сказать, сидел без денег. Нужно было сначала оформить соцстрахование (social security card). Там на выходные выпало, только через неделю это получил. Потом мне открыли счет в банке, прислали карточку.

Я начал закупать мебель, были большие траты. И через неделю у меня новую карточку заблокировали. Пришлось заново ее заказывать.

- Не голодали?

- Нет, я успел закупиться продуктами. И тут кормят хорошо.

- Снимаете квартиру?

- Да, ко мне приехала семья. Жить в отеле с маленьким ребенком тяжеловато. Дочке в октябре будет год.

- Что вы знали раньше о городе, о команде?

- Когда подписал контракт, то начал читать о Филадельфии, изучать историю. Считаю, это важно, когда ты приезжаешь работать на новое место. Нужно понимать все традиции.

Впечатляет, что на арене и в тренировочном дворце можно встретить легенд прошлого. Того же Бобби Кларка. Ко всем можно подойти, пообщаться, они ответят на вопросы. Нужно подтянуть язык, и тогда с удовольствием со всеми при возможности поговорю.

«СТИЛЬ ЦСКА БЛИЗОК К ТОМУ, КАК ИГРАЮТ В НХЛ» А вот что пишут о Романе Любимове в издании «CSNPhilly.com«. «…Кажется, что Роман Любимов отберет работу у кого-то из форвардов третьего-четвертого звена «Филадельфии». Сейчас он выступает на правом краю в тройке Бойда Гордона, где слева играет Крис Вандевельде. Эта четвертая линия неплохо показывает себя в выставочных матчах. Любимов – пахарь. Хорош в борьбе за шайбу, отлично делает подборы после вбрасываний. Главный тренер Дэйв Хэкстол его хвалит: «Он здорово выдерживает конкуренцию». - Последние пару лет ЦСКА играл в силовом стиле, - Любимов рассуждает о том, как привыкает к маленьким коробкам. – Я думаю, это очень близко к матчам НХЛ. Так что адаптация проходит без проблем. 3.55 минуты в меньшинстве в матче с «Нью-Джерси» для Любимова – это нормально. Уже понятно, в какой роли его видят «летчики». В таком же амплуа Роман играл и в ЦСКА. - Я всегда был ориентирован на защиту. Если ты не даешь сопернику забить, такие матчи легче выигрывать. Я смотрел много матчей НХЛ и слушаю, что мне говорят тренеры. Хорошо работать в меньшинстве – одна из главных моих задач. Роман Любимов подписал однолетний двусторонний контракт на $925 тысяч. Но говорит, что хочет остаться больше, чем на один год. Его цель – играть в НХЛ».

«МЕНЯ НИЧТО НЕ ПУГАЕТ»

- Следили за Кубком мира?

- Да. Считаю, что такой турнир нужен. Был очень интересный хоккей. Все сборные здорово играли. Нашим ребятам немного не повезло. Жаль, не получилось победить Канаду. Не буду рассуждать, почему – я не эксперт. Просто переживал за парней.

- Не жалели, что вас не было в Торонто?

- Конечно, жалел. Хотелось бы сыграть на Кубке мира.

- Что скажете о сборных Северной Америки и Европы?

- Сначала не понимал, что к чему. Но потом мне понравилась такая идея. Европа – сборная из сборных – здорово сыграла. Никто не скажет, что эта команда случайно попала в финал.

- У вас двусторонний контракт. В любой момент могут отправить в АХЛ.

- Буду стараться, чтобы играть в «Филадельфии». А там уже как тренеры решат. Надеюсь, что смогу принести пользу команде.

- Какую роль вам выделяют во «Флайерз»?

- Сейчас меня выпускают в меньшинстве. Игра в обороне. А в равных составах нужно создавать моменты. Я все-таки нападающий. Надо прибавлять в атакующих действиях.

Не смущает, когда я получаю место в третьем-четвертом звене. Знал, куда ехал. Мне говорили, что тут нужно все начинать с нуля. Доказывать, пробиваться. Я готов работать и прокладывать свою дорогу.

- Привыкли к маленьким площадкам?

- Уже лучше. Нет чувства, что слишком тесно. Везде стыки, борьба. Нужно держать удар, бить самому, выигрывать нейтральные шайбы.

- В предсезонке не так много силовой борьбы, как будет в регулярном чемпионате.

- Я готов ко всему. Сюда приехал работать. Меня ничто не пугает.

- В конце первого периода вас здорово сбили с ног.

- Просто я не увидел игрока. Подкатывался к шайбе, а он с краю ехал. Да все нормально. Хорошо, что меня разбудили, - улыбается Любимов.

«СРЕЗАЛСЯ НА МИЛЯХ И УНЦИЯХ»

- Для «Филадельфии» это большая редкость – сразу три русских игрока. Еще Иван Проворов, Радель Фазлеев.

- Да, мы хорошо общаемся с Раделем и Ваней. До этого не были знакомы, но сразу нашли общий язык. Работали в тренировочном лагере, вместе пробиваемся в основу.

- Почему вы играете под номером 60?

- Дали в лагере. Так просто попало. Сказали, что потом можно будет заменить. Тогда возьму 13-й. Смотрю, он здесь свободен.

- Регулярный чемпионат НХЛ длиннее, чем в КХЛ, новички выдыхаются к середине сезона. Вы это учитывали?

- Я на связи со своим тренером по физподготовке, с которым готовился к сезону. Он мне пишет программы, как восстанавливаться после матчей, как поддерживать форму и кондиции, чтобы хватило сил на весь год. Также в его команде работает диетолог, и он подсказывает по питанию. А то можно истощиться к середине сезона, и тогда рухнешь в глубокую яму.

- Автомобильные права уже получили?

- Ездил сдавать экзамен. Провалил его, конечно.

- Из-за английского?

- Нет. Мне на компьютере настроили русский язык. Перевод был так себе, но меня подвели расстояния. Тут же все измеряется в милях, фитах. Вопрос был про пиво, а оно в унциях. На этих измерениях я и срезался. Нужно все цифры запомнить, пока не готов экзамен пересдавать.

- И как вы на тренировки ездите?

- У меня есть международное водительское удостоверение. Пока можно по нему ездить. Еще и жена водит.

- Как у нее впечатления от Америки?

- Она тут была раньше, когда приезжала на соревнования по художественной гимнастике. Все нормально, вроде обустроились. Жена переживала, что будет с жильем. Но все вопросы решили.

- Денег на мебель хватило?

- Да. Но мне тут пришло письмо, что снова хотят заблокировать карточку, - улыбается Роман.

