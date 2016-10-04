Сергей Харитонов: Проведу с Айалой полноценный бой, мне нужно продышаться
Известный российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов дебютирует в организации Bellator 4 ноября в поединке против американца Джейви Айялы. В беседе с корреспондентом «Советского Спорта» боец из России оценил своего соперника, а также рассказал, как планирует провести поединок.
– Видно, что Айяла достаточно тяжелый и уверенный боец, – рассказывает Харитонов. – Американец очень хорошо действует в защите. Должен сказать, что он больше ударник. Что тут еще добавить... нужно готовиться.
– Уже посмотрели его бои?
– Пока лишь один поединок, некогда было. В ближайшее время соберемся с тренерами. Мы планируем провести весь матча, то есть все три полноценных раунда по 5 минут.
– Значит, нокаутом завершить бой не собираетесь?
– Нет. Сейчас таких мыслей у меня нет, поскольку я давно не выступал. Хочу продышаться и провести полноценный поединок.
– Что скажете о статистике Айялы? Не кажется, что он ниже уровнем?
– Трудно сказать, но несмотря на все это, у меня тоже достаточно поражений и был большой перерыв. Полтора года я не выступал и на данный момент не могу в полной мере оценить своего соперника. Пока я не выступал, Аяла проводил бои.
– Где будет проходить подготовка к встрече с американцем?
– В ближайшее время мы решим этот вопрос, но, скорее всего, в Москве, – сказал Харитонов.
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