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Возвращение Гурама. И Аленичева? В «Арсенале» сменится руководство

Дмитрий Аполоник
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Гурам Аджоев
Гурам АджоевИсточник: Sovsport.ru

Известный спортивный функционер Гурам Аджоев возвращается в премьер-лигу. По информации «Советского спорта», Аджоев в ближайшие дни приступит к работе в тульском «Арсенале».

Исчерпали кредит

«Арсенал» возглавляют президент Петр Кошельников и генеральный директор Андрей Никитин. Оба появились в Туле летом 2013 года, когда «Арсенал» вернулся в ФНЛ и совершил впечатляющий рывок на старте сезона: 8 побед и 2 ничьи в 10 играх. До них директором оружейников был Максим Царев, запомнившийся громким по масштабам Тулы трансфером Евгения Савина из «Урала».

За три с небольшим года под управлением пары Кошельников-Никитин с «Арсеналом» случилось много событий. Сезон 2013/14 клуб завершил первым в своей истории выходом в премьер-лигу, причем туляки прошли ФНЛ за год, чего ранее никому не удавалось. Дебют на высшем уровне не задался – последнее место и возвращение в первую лигу. Сменив ушедшего в «Спартак» Дмитрия Аленичева на Виктора Булатова, а зимой – Булатова на Сергея Павлова, «Арсенал» вновь добился права играть в элите. И вот после 9 стартовых туров в клубе меняют руководство. Почему?

Новый губернатор Тульской области Дюмин – большой любитель спорта, на «Арсенал» он начал ходить, как только стал исполнять обязанности главы области. По слухам, губернатор был крайне недоволен игрой команды в матче с «Зенитом», проигранном 0:5. Уже тогда пошли разговоры о возвращении в Тулу Дмитрия Аленичева.

Наверняка поучаствовали в свержении руководства и спонсоры. Летом «Арсенал» подписал контракт с «Ростехом», а недавно объявил и о соглашении с «Роснефтью». Нефтяная корпорация могла стать спонсором туляков еще в 2014 году, но переговоры сорвались. «Роснефть» хотела получить полный контроль над финансами клуба, руководство «Арсенала» не пошло на эти условия. Возможно, эта история вновь всплыла на поверхность через два года.

Символично, что новость о смене руководства появилась после выборов губернатора. Дюмин во время предвыборной кампании не стал предпринимать радикальных мер, но, вступив в должность, сразу же делает ставку на новых людей в «Арсенале». Прежние руководители исчерпали кредит доверия.

Что с тренером?

После смены руководства возникнет вопрос и о тренере. Сергей Павлов триумфально прошел с «Арсеналом» весну в ФНЛ, но в премьер-лиге туляки не впечатляют. Много претензий у болельщиков к летней селекции. В команде появились Шешуков, Власов, Мухаметшин – игроки опытные, но в последние годы ассоциирующиеся с неудачами. Пришедший из Уфы Фримпонг пока играет через раз, ссылаясь на травмы, и никакой пользы команде не приносит. Если Павлов летом имел карт-бланш на приобретение нужных ему футболистов, то именно он несет ответственность за не слишком удачный старт.

Аджоев, вполне вероятно, начнёт свою работу в «Арсенале» с приглашения нового тренера. Кандидатура Аленичева очевидна: в Туле у него прекрасная репутация человека, возродившего футбол. Даже вылет из премьер-лиги не заставил туляков разлюбить тренера, подарившего им сказку.

Наверняка возникнут и другие желающие поработать в премьер-лиге. В турнирной таблице «Арсенал» сейчас в зоне стыков, борьба за выживание будет непростой, учитывая ограниченные финансовые возможности клуба.

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