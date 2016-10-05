Афиши для эстетов. Какие матчи сборных нужно обязательно смотреть

На этой неделе возобновится отборочная кампания ЧМ-2018. «ССФ» – о самых ярких вывесках предстоящего отрезка цикла.

ИТАЛИЯ - ИСПАНИЯ

27 июня. Сен-Дени. Италия – Испания – 2:0. Единоборство ветеранов – 35‑летнего Арица Адуриса и 38‑летнего Джанлуиджи Буффона. Источник: Russian Look/Imago

6 октября



Достижения: Италия – 4-кратный чемпион мира, чемпион Европы. Испания – чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы.

Место в рейтинге ФИФА: Италия – 13, Испания – 11.

Оценочная стоимость игроков (transfermarkt.de): Италия – 317 млн евро, Испания – 671 млн евро.

Самый дорогой игрок: Италия – Марко Вератти (40 млн). Испания – Серхио Бускетс (60 млн).

Итало-испанское противостояние – одно из старейших и самых громких в Старом Свете. Со времен первого свидания на Олимпиаде-1920 в Антверпене прошло почти сто лет. В первой официальной встрече сильнее оказалась Испания – 2:0, но XX век остался за Италией. «Скуадра адзурра» нанесла испанцам самое чувствительное поражение – 7:1, оставляла их за бортом плей-офф Евро, прошла мастеровитого соперника (пусть не без помощи судей) в четвертьфинале победного для себя ЧМ-1934. Спустя шестьдесят лет гол Роберто Баджо на аналогичной стадии мирового первенства в США в очередной раз оставил Испанию без медалей (2:1).

Осуществить возмездие «Красной фурии» удалось только в новом столетии, когда она отплатила разом всему футбольному сообществу за невезение предыдущих десятилетий. Италии, выбитой из розыгрыша Евро-2008, посрамленной в финале Евро-2012 (4:0) и обыгранной по пенальти в полуфинале Кубка конфедераций-2013, досталось персонально. В результате перед очередной очной встречей в рамках 1/8 финала недавнего чемпионата Европы представители обеих команд дружно заявили о том, что соперник по первому раунду плей-офф для них исторически неудобен. На этот раз голы Джорджо Кьеллини и Грациано Пелле принесли успех итальянцам – 2:0.

По завершении Евро-2016 обе сборные произвели замены на тренерском мостике. Антонио Конте отправился покорять Англию с «Челси», Висенте Дель Боске – на заслуженную пенсию. В первом туре европейского отбора состоялись дебюты новых тренеров в официальных матчах. Итальянцы под руководством опытного Джампьеро Вентуры, оставшись в меньшинстве в начале второго тайма, добились непростой победы в Израиле (3:1). В свою очередь, команда молодого специалиста Хулена Лопетеги от души покуражилась над Лихтенштейном, забив восемь безответных мячей. Особенно старался оформивший хет-трик Давид Сильва.

В отборочном квартете G развернется очередное нешуточное противостояние опасающихся друг друга грандов. Напомним, что прямую путевку в Россию дает только первое место, тем же, кто займет второе, придется играть в стыках.

Матч Италия - Испания Место и дата 06 октября 21:45, , Онлайн-трансляция

ГЕРМАНИЯ - ЧЕХИЯ

У главного тренера бундестим Йоахима Лева (с Томасом Мюллером на Евро-2016) с чехами свои счеты Источник: Russian Look/Imago

8 октября



Достижения: Германия – 4-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы. Чехия – чемпион Европы*, 2-кратный финалист чемпионатов мира*, финалист Евро.

Место в рейтинге ФИФА: Германия – 3, Чехия – 33.

Оценочная стоимость игроков (transfermarkt.de): Германия – 558 млн евро, Чехия – 62,55 млн евро.

Самый дорогой игрок: Германия – Томас Мюллер (75 млн), Чехия – Владимир Дарида (10 млн, травмирован).

* Чехословакия.

Грозная бундестим чаще обыгрывала восточного соседа, но противостояние с чехами исторически складывалось для немцев непросто. Еще во времена ФРГ и ЧССР последней удалось одолеть гранда в серии пенальти в финале Евро-1976. Двадцать лет спустя дубль Оливера Бирхоффа позволил Германии взять реванш лишь в дополнительное время решающего матча на «Уэмбли». А в середине 2000-х чехи отвесили немцам две увесистые оплеухи, обыграв их на групповом этапе Евро-2004 (2:1) и разделавшись в Мюнхене в рамках отбора к Евро-2008 (3:0).

После сенсационного разгрома на «Альянц-Арене» соперники больше не встречались. Германию тогда уже возглавлял Йоахим Лев, для которого это поражение до сих пор остается самым крупным у руля сборной. Больше из участников тех событий в строю нет никого: Бастиан Швайнштайгер, Петр Чех и Ярослав Плашил завершили международную карьеру по окончании Евро-2016.

Очередной матч с Чехией станет для Лева 140-м у руля бундестим. По этому показателю он опередит легендарного Хельмута Шена, работавшего с национальной командой на протяжении 22 лет, в том числе 14 – главным тренером. Впереди останется только учитель Шена – Зепп Хербергер, выводивший сборную на поле 176 раз. Разумеется, Лев помнит о звонком фиаско девятилетней давности и настроен поквитаться.

В первом туре немцы расправились на выезде с Норвегией (3:0). Оформивший дубль Томас Мюллер удостоился от Лева ироничной похвалы: «Лучше бы на Евро забивал!» Чехи же на своем поле разошлись миром с Северной Ирландией – 0:0. В той встрече в качестве главного тренера сборной официально дебютировал Карел Яролим, а в роли капитана выступил бывший спартаковец Марек Сухи.

Матч Германия - Чехия Место и дата 08 октября 21:45, , Онлайн-трансляция

ГОЛЛАНДИЯ - ФРАНЦИЯ

Поль Погба (слева) 10 октября наверняка выйдет в Амстердаме в стартовом составе французов. А вот его одноклубник по «МЮ» Мемфис Депай на этот раз в сборную Голландии не вызван Источник: Russian Look/Imago

10 октября



Достижения: Голландия – 3-кратный финалист чемпионатов мира, чемпион Европы. Франция – чемпион мира, 2-кратный чемпион Европы.

Место в рейтинге ФИФА: Голландия – 24, Франция – 8.

Оценочная стоимость игроков (transfermarkt.de): Голландия – 219 млн евро, Франция – 542 млн евро.

Самый дорогой игрок: Голландия – Дэйли Блинд (22 млн), Франция – Антуан Гризманн (80 млн).

Соперничество голландцев с французами на официальном уровне ведет отсчет с конца XX века. Франция во главе с Мишелем Платини не пустила оранжевых на ЧМ-1982, хотя на предыдущих двух мировых форумах те доходили до финала. Прекрасная игра голкипера Бернарда Лама в серии послематчевых пенальти не позволила сборной Голландии, основу которой составляли представители грозного «Аякса», пройти в полуфинал Евро-1996. Четыре года спустя на домашнем для Страны тюльпанов континентальном первенстве хозяевам удалось одолеть французов в группе, но за шаг до финала их вновь подвела реализация одиннадцатиметровых в споре с Италией, а золото в итоге взяла Франция. Поквитаться с трехцветными Голландия смогла на Евро-2008, где с блеском преодолела «группу смерти». Недавний финалист чемпионата мира под руководством Раймонда Доменека был разбит наголову – 1:4.

С незначительными паузами добрых три десятилетия обе сборные неизменно входили в число фаворитов крупных турниров, и нынешний отборочный цикл по идее обещал продолжение жаркой борьбы. Голландцы два года назад уверенно взяли бронзу на первенстве мира, а Франции этим летом не хватило самой малости до титула чемпиона Европы. Однако на деле вышло так, что два записных гранда на сегодняшний день представляют собой величины разного уровня.

Укомплектованная сплошь из звезд команда Дидье Дешама сыгралась, заматерела и нацелена исключительно на титулы. В каждой линии у французов просматривается внушительная глубина состава. Взять хотя бы центр обороны: по причине травм и иных досадных обстоятельств в окончательную заявку на Евро попал номинально восьмой (!) центральный защитник Адиль Рами, и это практически не сказалось на качестве. Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн – очевидный будущий номинант на звание футболиста года. Да что там! Ради того, чтобы не разрушать психологический микроклимат в коллективе, Дешам даже может безболезненно отказаться от вызова бомбардира «Реала» Карима Бензема.

У Данни Блинда ситуация прямо противоположная. Из славных ветеранов недавнего прошлого в строю остается лишь Уэсли Снейдер, который, к слову, и принес оранжевым гостевую ничью со шведами (1:1) в первом туре отбора. Талантливая молодежь, включая спартаковца Куинси Промеса, в составе имеется, но склеить из разношерстной группы игроков боеспособный коллектив начинающему наставнику пока не удается. После первого за 32 года непопадания на Евро второго конфуза голландцам не простят. Вместе с тем грозная Франция стартовала с шапкозакидательской ничьей в Борисове (0:0) и теперь должна реабилитироваться. Вот уж действительно – из огня да в полымя.

Матч Голландия - Франция Место и дата 10 октября 21:45, , Онлайн-трансляция

КОЛУМБИЯ - УРУГВАЙ

28 июня 2014 года. Рио-де-Жанейро. В 1/8 финала чемпионата мира победу над сборной Уругвая (2:0) колумбийцам принес дубль Хамеса Родригеса (№ 10) Источник: Russian Look/Imago

11 октября



Достижения: Колумбия – участник 1/4 финала чемпионата мира, победитель Кубка Америки. Уругвай – 2-кратный чемпион мира, 15-кратный победитель Кубка Америки.

Место в рейтинге ФИФА: Колумбия – 4, Уругвай – 9.

Оценочная стоимость игроков (transfermarkt.de): Колумбия – 186,3 млн евро, Уругвай – 256,4 млн евро.

Самый дорогой игрок: Колумбия – Хамес Родригес (70 млн), Уругвай – Луис Суарес (90 млн).

Система отбора КОНМЕБОЛ подразумевает двухкруговое соперничество между всеми десятью участниками. Поэтому на континентальной арене Колумбия с Уругваем пересекались множество раз, обмениваясь в последние годы уверенными домашними победами. Единственная встреча на мировых чемпионатах состоялась в рамках 1/8 финала ЧМ-2014 в Бразилии. Колумбийцы взяли верх (2:0) благодаря дублю Хамеса Родригеса, открывшего счет эффектнейшим дальним ударом. Спустя без малого полтора года уругвайцы взяли уверенный реванш во 2-м туре отбора к ЧМ-2018, разгромив соперника на своем поле – 3:0.

В отличие от Европы, где отборочный турнир только начался, в Южной Америке он готовится миновать экватор. Судьба пяти путевок в финальную часть (четырех прямых и одной – в межконтинентальные стыки) пока остается тайной за семью печатями. Перед 9-м туром на них претендуют семь сборных, причем на седьмом месте расположилась победительница последних двух Кубков Америки сборная Чили. Накануне игровой недели идущая четвертой Колумбия отставала от лидирующего Уругвая всего на 3 очка, а всю эту плотную группу разделяет 5 очков.

Афиша Колумбия – Уругвай к золотому фонду мирового футбола не относится, однако сегодня речь идет о сборных, чьи лидеры играют ведущие роли в составах европейских грандов. Хамес Родригес, Карлос Бакка, Хуан Куадрадо – с одной стороны, Луис Суарес, Эдинсон Кавани, Диего Годин (он, правда, травмирован) – с другой. Команда Оскара Табареса имеет шанс закрепиться на первом месте, подопечные Хосе Пекермана – до предела запутать турнирную ситуацию.