«Советский спорт» со всех сторон разбирает ситуацию в армейском клубе и следит за развитием событий.

«У Гинера есть мысли продать ЦСКА», - рассказал «Советскому спорту» близкий к руководству клуба источник и добавил, что в таком случае в ЦСКА начнутся проблемы - Гинер пользуется большим авторитетом как в российском футбольном сообществе, так и внутри своего клуба и без него управлять ЦСКА станет крайне сложно.

15:50. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский прокомментировал возможную продажу ПФК ЦСКА нынешним президентом клуба Евгением Гинером.



15:20. Обозреватель «Советского спорта» Николай Роганов не желает ухода Евгения Ленноровича и просит его остаться.



15:10. «Вопросы о продаже ЦСКА нужно задавать автору новости и источнику, который близок к руководству. Только им известно, какие мысли приходят Евгению Гинеру», - сказал директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов.



15:00. Колумнист «Советского спорта» Василий Уткин несколько раз писал и говорил о том, что в ЦСКА проблемы с финансированием. Источник подтвердил эту информацию и сказал, что перед футболистами не погашены долги по премиальным за прошлый сезон 2015/16.