Квинси Промес: В Голландии «Спартак» всегда был бы в тройке лучших

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал в интервью голландскому изданию AD о Москве, перспективах в сборной Голландии и «Спартаке».

«Я был крутым парнем. Думал только о себе»

- Ваша карьера складывается необычно. После года в чемпионате Голландии вы выбрали приключения в России.

- Понимаю, куда вы клоните. Но не я сам решал, уходить ли из «Твенте». Просто однажды раздался звонок из клуба. «Спартак»? Россия? Я никогда там не был. Но «Твенте» дал ясно понять: меня продадут в любом случае. Потом я понял почему. Всплыли истории о финансовой ситуации клуба. Но изначально я считал, что от меня просто решили избавиться.

- В первом же сезоне вы забили 18 голов за «Спартак». Но пока так ни разу и не отличились за сборную.

- Я слышу этот вопрос все чаще. Но не хочу себя накручивать. Конечно, гол за сборную поможет мне почувствовать больше уверенности. И чувствую, что скоро забью. Сборная Голландии должна побеждать и выходить на ЧМ-2018, неважно будет ли забивать голы Квинси Промес.

- Вы часто говорите в интервью, что гордитесь тем, чего достигли. Но ваш путь был непрост.

- Да, я был крутым парнем. И думал только о себе. Играл в «Аяксе». Ты думаешь, что всего добился, прошел весь путь, хотя на самом деле не достиг ничего. «Аякс» через какое-то время от меня отказался. Сейчас понимаю, что это к лучшему. Благодарен клубу, мне открыли глаза. Меня не носили на руках. Понял, что всегда должен бороться за свой шанс, так я стал сильнее.

«Никогда не чувствовал себя в опасности»

- Как вам живется в Москве?

- Я больше не живу в бизнес-районе, в «Москва-Сити». С двумя маленькими детьми это не практично. А так Москва — великолепный город. Только зимой очень холодно, к этому никогда не привыкну. Русские немного резкие, контакт наладить непросто. Но как только это происходит, они тебе готовы помочь в чем угодно. В Амстердаме все по-другому.

- Не опасно на улицах?

- Опасности могут подстерегать в любых больших городах. В определенные места лучше не соваться с заходом солнца. В Москве я ни на секунду не чувствовал себя в опасности. Только с языком пока тяжело. Нужно нанять учителя.

- Так значит, вы не ездите общественным транспортом?

- Ха-ха! Нет. Ты никогда не знаешь, куда приедешь, ведь не можешь читать по-русски. Хотя на машине разъезжать по городу тоже невозможно. Меня возит водитель. Пока еду, звоню друзьям, узнаю новости. Это удобно. Помню, как застрял в пробке в Голландии, вот тогда я был очень зол.

- Вы играли на искусственных полях?

- В России может быть минус сорок градусов, но поля в превосходном состоянии. Только один клуб играет на искусственном газоне, несмотря на такой климат. К тому же везде строят новые стадионы под ЧМ-2018.

- «Спартак» всегда бы становился чемпионом, если бы играл в чемпионате Голландии?

- Сложно сказать. ПСВ силен, да и «Аякс» тоже. Но ниже третьего места «Спартак» точно бы не опускался, я уверен. Многие эксперты говорили, что я выбрал деньги, когда уехал в Россию. И что обо мне больше никогда не услышат. Я доказал, что они ошибались. Среди тех, кто играет в России, есть сильные футболисты. И я докажу это в матчах с Белоруссией и Францией.

- Кстати, об «Аяксе». Ребенком вы мечтали там играть. Как сейчас?

- В Амстердаме каждый ребенок хочет играть за эту команду. Смогу ли я когда-либо сыграть за «Аякс»? Не знаю, наверное, уже нет. Но никогда не говори никогда.

