Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Амур3 : 1Спартак
Хоккей  Металлург- : -Салават Юлаев
Хоккей  Медвешчак- : -ЦСКА
Теннис  Кравчук0:0Кузнецов
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Хоккей  Слован- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» посадили на свисток». Как сборники реагировали на горячую тему

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Илья Кутепов
Илья КутеповИсточник: Sovsport.ru

Корреспонденты Sovsport.ru проводили сборную России на рейс в Краснодар, где 9 октября команда сыграет товарищеский матч против сборной Коста-Рики.

Работники гостиницы, откуда сборники намеревались отправиться в аэропорт «Шереметьево», любезно огородили небольшой пятачок для прессы. Спасибо, конечно. Только хлопоты оказались излишними: провожать сборную России на матч с четвертьфиналистом последнего ЧМ пришли только корреспонденты Sovsport.ru. Для сравнения: весной и летом 2016 года тут было тесно.

У сборной сейчас – безвременье. Провал на Евро, кажется, забылся, но большие матчи еще не скоро. Кубок конфедераций? До него почти год. Пока к матчам сборной можно относится, как к контрольным. Есть те, кому их провести нужно во что бы то ни стало, воспользоваться шансом, а есть игроки, которые и так все знают – и контрольные можно пропустить. Поэтому, например, Игорь Акинфеев отправился на обследование в Германию. Как говорят, нужна профилактика старой травмы колена. В графике, в котором живет ЦСКА, это едва ли не единственная возможность пройти обследование.

Вместо Игоря в сборную вызван Александр Беленов. Он поехал на выходные к маме в Белгород, но погостить долго не пришлось – оттуда вратарь отправился сразу в Краснодар.

А вот Кирилл Панченко приехал в Шереметьево – ему ради сборной вообще придется пропустить матч «Динамо» в ФНЛ. Там перерыва на матчи сборных нет. Сегодня Кирилл примерил экипировку национальной команды.

Игроки «Спартака» и «Зенита», которые тоже приехали в отель, по-разному реагировали на вопрос про судейство в нашумевшем матче. Спартаковец Роман Зобнин говорить про него просто не захотел, защитник «Зенита» Иван Новосельцев прошел мимо угрюмой тучей, а рассудительный защитник красно-белых Илья Кутепов отмалчиваться не стал:

- Скажу так: много людей против того, чтобы так судили. Слышал, даже петицию какую-то создали против Иванова. Но сейчас эмоции немного утихли.

- Было ощущение, что «Спартак» посадили на свисток во втором тайме?
- Было.

У Артема Дзюбы наверняка другое мнение. Но он у московской гостиницы замечен не был. Зато в полном составе команда собралась уже в отеле краснодарском.

Именно в Краснодаре команда будет готовиться к игре с Коста-Рикой. Она состоится 9 октября на новом стадионе «Краснодара» в 16.00.

Матч

Россия - Коста-Рика

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная России отправилась в Краснодар на матч с Коста-РикойФутболисты сборной России отправились в Краснодар на товарищеский матч с Коста-Рикой.Павел Чебану: Федерация футбола Молдавии дала согласие на матч с РоссиейПрезидент Федерации футбола Молдавии (FMF) Павел Чебану сообщил, что FMF дала согласие на проведение товарищеского матча со сборной России в феврале в Турции.Дмитрий Булыкин: Вызов Панченко в сборную – аванс, который надо оправдатьБывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что форвард бело-голубых Кирилл Панченко, впервые вызванный в сборную России по футболу, получил аванс, который необходимо еще оправдать.Вратарь-аналитик. Что нужно знать о БеленовеВратарь-аналитик. Что нужно знать о БеленовеРассказываем о голкипере «Анжи» Александре Беленове, стабильная игра которого позволила ему получить вызов в сборную России.Александр Беленов: Для меня большая честь выступать за сборную РоссииГолкипер «Анжи» Александр Беленов прокомментировал вызов в сборную России в связи с травмой вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева.Сборная России отправится в Краснодар во вторникСтал известен график подготовки сборной России к товарищескому матчу с Коста-Рикой.Владимир Хашиг: На матче Россия – Коста-Рика ожидается аншлагГенеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг обратился к болельщикам перед товарищеским матчем Россия – Коста-Рика, который станет первым на новом стадионе клуба.Сборная Коста-Рики с Кейлором Навасом прилетела в КраснодарСборная Коста-Рики прибыла в Краснодар, где 9 октября проведет товарищеский матч со сборной России.Беленов заменит Акинфеева в сборной РоссииГолкипер «Анжи» Александр Беленов вызван в сборную России на товарищеский матч с Коста-Рикой. Он заменит в составе команды вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который отправился на медобследование в Германию.Определились комментаторы на матч Россия – Коста-РикаКак сообщает «Чемпионат», товарищеский матч между сборным России и Коста-Рики прокомментируют Кирилл Дементьев и Константин Выборнов.Сборная России в декабре проведет товарищеский матч с Македонией в ТурцииГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что в декабре национальная команда проведет товарищеский матч с Македонией.«Уфа» проведет товарищеский матч с «Локомотивом»Футболисты «Локомотива» и «Уфы» проведут товарищеский матч во время паузы в чемпионате России, связанной с играми национальных сборных.Роман Нойштедтер: Не говорю, что был единственным хорошим игроком на Евро и что все остальные - дерьмоФутболист сборной России Роман Нойштедтер не обижается на то, что про него пишут в России после чемпионата Европы.Роман Широков: Настоящего шанса уехать за рубеж не былоБывший капитан сборной России Роман Широков рассказал, что использовал все шансы в жизни.Олег Яровинский: Все в ЦСКА рады за ПанченкоНачальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский отметил вызов нападающего Кирилла Панченко в сборную России.Ахмед Айдамиров: Матч Россия - Румыния в Грозном должен собрать аншлагТоварищеский матч между сборными России и Румынии должен собрать полный стадион. Об этом журналистам рассказал вице-президент «Терека» Ахмед Айдамиров.Товарищеский матч Россия - Румыния пройдет в ГрозномКонтрольный матч сборной России против команды Румынии состоится в Грозном, сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.Александр Мостовой: Тревоги за «Спартак» нетАлександр Мостовой: Тревоги за «Спартак» нетЭкс-игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой – об актуальных темах выходных.Валерий Масалитин: Панченко вызван в сборную для ознакомления с нимИзвестный в прошлом нападающий Валерий Масалитин считает, что форвард московского «Динамо» Кирилл Панченко вызван в сборную России на перспективу и для ознакомления с его возможностями.Борис Игнатьев: Вызов Панченко в сборную не значит, что он выйдет на полеБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что вызов нападающего московского «Динамо» Кирилла Панченко в сборную России по футболу не означает, что он выйдет на поле, это желание поощрить игрока за хорошее выступление за клуб.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Коста-Рика
Коста-Рикакалендарьстатистика
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение