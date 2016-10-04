«Спартак» посадили на свисток». Как сборники реагировали на горячую тему

Корреспонденты Sovsport.ru проводили сборную России на рейс в Краснодар, где 9 октября команда сыграет товарищеский матч против сборной Коста-Рики.

Работники гостиницы, откуда сборники намеревались отправиться в аэропорт «Шереметьево», любезно огородили небольшой пятачок для прессы. Спасибо, конечно. Только хлопоты оказались излишними: провожать сборную России на матч с четвертьфиналистом последнего ЧМ пришли только корреспонденты Sovsport.ru. Для сравнения: весной и летом 2016 года тут было тесно.

У сборной сейчас – безвременье. Провал на Евро, кажется, забылся, но большие матчи еще не скоро. Кубок конфедераций? До него почти год. Пока к матчам сборной можно относится, как к контрольным. Есть те, кому их провести нужно во что бы то ни стало, воспользоваться шансом, а есть игроки, которые и так все знают – и контрольные можно пропустить. Поэтому, например, Игорь Акинфеев отправился на обследование в Германию. Как говорят, нужна профилактика старой травмы колена. В графике, в котором живет ЦСКА, это едва ли не единственная возможность пройти обследование.

Вместо Игоря в сборную вызван Александр Беленов. Он поехал на выходные к маме в Белгород, но погостить долго не пришлось – оттуда вратарь отправился сразу в Краснодар.

А вот Кирилл Панченко приехал в Шереметьево – ему ради сборной вообще придется пропустить матч «Динамо» в ФНЛ. Там перерыва на матчи сборных нет. Сегодня Кирилл примерил экипировку национальной команды.

Игроки «Спартака» и «Зенита», которые тоже приехали в отель, по-разному реагировали на вопрос про судейство в нашумевшем матче. Спартаковец Роман Зобнин говорить про него просто не захотел, защитник «Зенита» Иван Новосельцев прошел мимо угрюмой тучей, а рассудительный защитник красно-белых Илья Кутепов отмалчиваться не стал:

- Скажу так: много людей против того, чтобы так судили. Слышал, даже петицию какую-то создали против Иванова. Но сейчас эмоции немного утихли.

- Было ощущение, что «Спартак» посадили на свисток во втором тайме?

- Было.

У Артема Дзюбы наверняка другое мнение. Но он у московской гостиницы замечен не был. Зато в полном составе команда собралась уже в отеле краснодарском.

Только что @TeamRussia прибыла в отель, где будет жить в Краснодаре. 9 октября играем с Коста-Рикой, не пропустите! pic.twitter.com/4GqzupOi2x — Сборная России (@TeamRussia) 4 октября 2016 г.

Именно в Краснодаре команда будет готовиться к игре с Коста-Рикой. Она состоится 9 октября на новом стадионе «Краснодара» в 16.00.