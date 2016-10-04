Гинер, вас я попрошу остаться!

Информация о том, что президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер хочет продать клуб, меня лично расстроила. Объясню, почему.

Я человек простой, идет футбол – смотрю футбол! В том смысле, что мне неинтересны новости экономики и бизнеса, которые неизменно сопровождают информацию о покупке-продаже какого-либо клуба, в данном случае ЦСКА.

Люблю эту прекрасную игру и мне интересен профессиональный футбольный клуб ЦСКА, а именно – команда и как выстроена ее игра, профессиональные и личные качества хорошего тренера Слуцкого и прекрасного президента Гинера, устройство и удобство новенькой Арены ЦСКА, словом, все чисто фут-боль-ное. Размышлять о том, что на строительство стадиона Гинер потратил 350 миллионов долларов, я могу только в том дилетантском смысле, что это больше, чем 14,5 миллиардов рублей, потраченных Леонидом Федуном на возведение «Открытие Арены» (в ценах на валюту на 2014 год). При этом мне уже становится скучно от этих цифр – деньги не мои, у меня таких никогда не будет и в общем-то мне все равно, сколько Гинер и Федун тратят на строительство арен, для меня куда актуальней, удобна ли там ложа прессы.

Я, скорее, охотнее поговорю о том, почему на «Открытие Арене» вода и чай для журналистов бесплатные, а на Арене ЦСКА маленькая бутылка воды стоит 100 рублей. Потому что 100 рублей – мои кровные, а 350 миллионов долларов – не мои.

Мне интересен только футбол, это любовь всей моей жизни, которая, хвала небесам, стала еще и профессией. Именно поэтому новость о том, что один из самых талантливых футбольных менеджеров России Евгений Гинер может продать ЦСКА, меня удручает. Несколько лет назад я написал о том, что надо уговорить Гинера заняться сборной России, стать ее генменеджером. Уверен, тогда бы главная национальная команда нашей страны выстреливала куда чаще, а не только в 2008 году.

Заслуги Гинера признают все, даже те, кто не очень любит ЦСКА вообще и Евгения Ленноровича в частности. Не признавать их глупо, об этом и писать-то как-то неловко. Все равно, что писать – Волга впадает в Каспийское море.

Да простит меня Леонид Слуцкий, но от самых разных футбольных людей я слышал – в том, что ЦСКА играет и выигрывает титул за титулом, куда больше заслуги именно президента, а не главного тренера. Давайте откровенно – эта команда вполне может играть и побеждать без главного тренера. Зачем он братьям, Игнашевичу, Акинфееву? Дайте им хорошего тренера по физподготовке и они отлично проведут сезон без тренера.

Командой и клубом управляет Гинер. Это он продлевает контракты с игроками уровня сборной России и суммы в них вовсе не заоблачные, в других клубах платят больше. Это он, образно говоря, держит в кулаке команду, в которой много возрастных футболистов и у каждого второго далеко не сахарный характер.

Так вот, если Гинер продаст ЦСКА, команде и клубу придется очень и очень непросто. Особенно учитывая тот факт, что армейцев ждут непростые времена обновления состава. Адекватных футбольных руководителей в РФПЛ – единицы и Гинер один из них. Без него с ПФК ЦСКА может случиться все, что угодно. Будет, как «Локомотив», на 13 месте. Или, простите, как «Динамо», в ФНЛ. Оно нам надо?

Мне, как пишущему о футболе человеку, совершенно точно не надо. Куда приятней писать о сильном ЦСКА, играющей в Лиге чемпионов команде, о молодом Головине. Поэтому надеюсь на то, что ЦСКА справится с финансовыми трудностями, выплатит игрокам долги по премиальным за прошлый сезон, и, главное, Гинер останется в российском футболе.