15 лет стабильности. Что сделал Гинер за годы работы в ЦСКА

Евгений Леннорович стал президентом армейского клуба 20 февраля 2001 года. По словам самого бизнесмена, ему был интересен ЦСКА как проект.

Сегодня появилась информация, что президент московского ЦСКА Евгений Гинер может продать столичный клуб. Вспомним, что сделал российский предприниматель за 15 лет во главе красно-синих.

«Я не хочу сказать, что все здесь было плохо, Боже упаси! Но я начал сначала потому, что решил все строить иначе», - сказал Гинер.

С приходом Гинера началась новая эра ЦСКА. Новый президент построил работу в клубе на свой лад. Как сказал сам Гинер, он хотел «построить новый дом на уже созданном другими людьми фундаменте».

«ЦСКА мне был интересен: московский клуб, великий клуб, который еще помнят как «команду лейтенантов», клуб с большим количеством болельщиков. Строить такой клуб интересно», - сказал президент ЦСКА в одном из интервью своему официальному сайту.

Первый сезон при Гинере сложился не так удачно, как хотелось бы президенту. Команда завершила его только на седьмом месте.

Результатов долго ждать не пришлось – армейцы завоевали серебро в чемпионате России, проиграв золотой матч «Локомотиву». Ролан Гусев и Дмитрий Кириченко стали лучшими бомбардирами чемпионата. Для этого хватило 15 голов каждого.

В новом сезоне команду пополнили полузащитники Иржи Ярошик и Ивица Олич. Команде предстояло играть на три фронта – в чемпионате России, Кубке страны и Лиге чемпионов. Лучше всего получилось в премьер-лиге – долгожданное чемпионство. Год запомнился дебютом 17-летнего Акинфеева.

В ноябре 2003 года Артур Жорже возглавил ЦСКА. Началось все как нельзя успешно – с победы в Суперкубке России над «Спартаком». Тем не менее, португалец в России не задержался. Пятое место к середине чемпионата не устроило Гинера, из-за чего состоялась обратная замена Жорже – Газзаев. ЦСКА вернулся в борьбу за чемпионство, но все же проиграл «Локомотиву» одно очко.

2005 год

Главное приобретение: Дуду

Достижение: Кубок УЕФА, Кубок России, золото чемпионата России

Самый успешный сезон в истории ЦСКА. Благодаря третьему месту в группе в Лиге чемпионов ЦСКА весной перешел в Кубок УЕФА, где поочередно выбил «Бенфику», «Партизан», «Осер», Парму» и «Бенфику». В результате ЦСКА стал первым в истории российским клубом, победившим в еврокубке. Через несколько дней – новый трофей после победы в финале Кубка России над «Химками». Год закончился золотом чемпионата России.

2006 год

Главное приобретение: Жо

Достижение: золото чемпионата России, Кубок России

Газзаев продолжал побеждать во всех турнирах – Суперкубок России, Кубок России и чемпионат, но от ЦСКА ждут большего в Лиге чемпионов. За два тура до окончания группового этапа команда занимала второе место, но все закончилось после двух поражений от «Порту» и «Гамбурга».

2007 год

Главное приобретение: Джанер Эркин, Рамон

Достижение: бронза чемпионата России

Первая травма крестообразных связок Акинфеева, которая выбила команду из чемпионской гонке. Но без медалей ЦСКА не остался, зацепив на финише сезона бронзу.

2008 год

Главное приобретение: –

Достижение: Кубок России, серебро чемпионата России

Летом 2008 года стало известно, что по окончании сезона клуб покинет Валерий Газзаев. После нескольких лет в Лиге чемпионов ЦСКА было не так интересно в Кубке УЕФА, в итоге команда играючи добилась четырех побед в четырех матчах. В чемпионате России клуб уступил золото «Рубину», но без титулов в этом году не обошлось – Кубок России ЦСКА все-таки взял. Из минусов – впервые за семь лет ЦСКА проиграл «Спартаку».

2009 год

Главное приобретение: Томаш Нецид

Достижение: Суперкубок России

Самый неудачный сезон в эпоху Гинера. Редкий случай, когда Гинер два раза подряд выбрал не того тренера. После ухода Газзаева ЦСКА возглавил Зико, а в сентябре Хуанде Рамос, проработавший с командой чуть больше месяца. Пришедший Леонид Слуцкий смог поправить дела только в Лиге чемпионов и вывел команду в 1/8 финала.

2010 год

Главные приобретения: Кейсуке Хонда, Сейду Думбия

Достижение: выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Лучший результат в клубной истории в Лиге чемпионов. Удар со штрафного новичка команды Кейсуке Хонды обеспечил ЦСКА победу над «Севильей» и выход в 1/4 финала, где была встреча с будущим победителем турнира – «Интером». Победить в чемпионате России с первого раза не удалось – золото выиграл «Зенит». Осенью в Лиге Европы проблем не было – пять побед в шести матчах.

2011/2012 год

Главное приобретение: Ахмед Муса, Понтус Вернблум

Достижение: Кубок России, бронза чемпионата России

В Лиге Европы ЦСКА прошел ПАОК, после чего споткнулся на «Порту». В мае ЦСКА стал самым титулованным клубом в истории Кубка России, выиграв шестой трофей. А самый длинный чемпионат в российской истории ЦСКА завершил на третьем месте, уступив «Спартаку» место в Лиге чемпионов.

2012/2013 год

Главное приобретение: Марио Фернандес

Достижение: золото чемпионата России, Кубок России

ЦСКА делает первый и пока единственный дубль при Слуцком. Хотя в начале сезона было большое разочарование. Шведский АИК встал в один ряд с «Мольде», выбив ЦСКА из квалификации Лиги Европы.

2013/2014 год

Главное приобретение: Витиньо, Георгий Миланов

Достижение: золото чемпионата России, суперкубок России

ЦСКА провалил осень 2013-го, но выдал десять побед весной 2014-го и обогнал всех в чемпионате России. В Лиге чемпионов Леонид Слуцкий начал летать в космос, то есть играть с «Баварией» и «Манчестер Сити».

2014/2015 год

Главное приобретение: Роман Еременко

Достижение: серебро чемпионата России, суперкубок России

Угнаться за «Зенитом» в чемпионате России было невозможно, а в Лиге чемпионов попались те же «Бавария» и «Манчестер Сити». В этот раз удалось победить в Англии, но результат тот же – четвертое место. Единственный трофей в сезоне – победа в Суперкубке.

2015/2016 год

Главное приобретение:

Достижение: золото чемпионата России

Не сделав ни одного значимого приобретения, ЦСКА выиграл чемпионат России. Уйдя в отрыв, ЦСКА притормозил весной, но выскочек из Ростова оставил позади, благодаря чудо-сэйву Акинфеева в заключительном матче в Казани. Но в Лиге чемпионов все то же четвертое место, хотя из грандов был только «Манчестер Юнайтед».