«Шнур здесь остановился?». Как сборная России прибыла в Краснодар

Репортаж «Советский спорт» о том, как сборная России прибыла в Краснодар, где 9 октября пройдет товарищеский матч с Коста-Рикой.

Спустя два часа после вылета из Москвы лайнер со сборной России приземлился в аэропорту Краснодара. На часах – 12:45. В гостинице команду уже ждали три игрока «Краснодара» - Сергей Петров, Станислав Крицюк и Юрий Газинский, дошедшие туда пешком из соседнего жилого комплекса.





При Леониде Слуцком и Фабио Капелло такая практика была исключена. Все игроки собирались вместе в Москве, после чего летели на матч. Считалось, это сплачивало коллектив.

Станислав Черчесов считает иначе. Иначе бы за сутки трио преодолело расстояние в 3 тысячи километров ради «единения».

Ночь в гостинице «Римар», где остановилась сборная, стоит от 6 тысяч рублей. К слову, «Ростов», гостивший здесь две недели назад, за сутки платил 13. Интересно, какой чек оставит сборная?

Автобус с игроками прибыл к отелю ближе к двум часам дня. Первым из него вышел Черчесов. Главный тренер – единственный, кто облачен в цивильный костюм. Остальные – в спортивном. Остановившись, подождал остальной персонал, после чего направился в холл.

Игроки шли следом плотным строем. Все комментарии – после вечерней тренировки. Выделялся Кирилл Панченко, державшийся в стороне. Его в сборную вызвали из ФНЛ. Он шел последним, удивленно озираясь по сторонам.

Болельщиков около отеля не было. О приезде сборной России в Краснодаре почти не знают.

- Извините, а Шнур здесь остановился? – удивилась девушка, когда все игроки зашли в лобби гостиницы.

Сегодня в Краснодаре гостит группа «Ленинград». Она выступит во дворце спорта «Олимп» в 500 метрах от гостиницы, где живет сборная. Девушка, так и не услышав ответа на свой вопрос, продолжила поиски.

Интересно, позволит ли Черчесов заглянуть игрокам на концерт?