Тренируйся как силач старой школы. Железо, мускулы и усы – в нашем обзоре

Русский силач начала 20 века Александр «Самсон» Засс гнул железные прутья и носил на плечах эстраду с пианино и танцорами. Его современник Петр Крылов разбивал голыми руками камни. «А ежели кто не верит, что камень настоящий, подставляйте голову – опробуем на ней», - подзадоривал он зрителей.

Sovsport.ru разбирался, как тренировались силачи царской России, а заодно нашел тех, кто тренируется по методам «старой школы» в 21 веке.

ИСТОРИЯ

Датой рождения российского атлетизма, по традиции, считают 10 августа 1885 года. В этот день в Петербурге начал свое существование кружок любителей атлетики. Он был создан на квартире доктора Владислава Францевича Краевского (которого позже назовут «отцом атлетизма в России»). Краевский видел в занятиях с тяжестями средство от всех болезней. Он наполнил квартиру гирями и штангами, оборудовал брусья и кольца для тренировок. В день открытия кружка силовые упражнения по поднятию тяжести демонстрировал цирковой силач из Берлина Шарль Эрнст.

Желающих заниматься «на квартире» Краевского было так много, что вскоре она перестала всех вмещать. Одновременно там могли тренироваться до 50-70 человек. В 1897 в Петербурге группа профессиональных атлетов, на средства графа Георгия Рибопьера, открывает Петербургское атлетическое общество. Тогда же проводят первый в России чемпионат по тяжелой атлетике. Побеждает петербуржец Гвидо Мейер: он выжимает над головой вес 115 кг, а затем одной рукой – 100 кг. Уже спустя несколько месяцев этот рекорд повторит молодой силач Георг Гаккеншмидт, а за ним – целая плеяда атлетов, которые, прослышав об атлетике и Краевском, едут пробовать свои силы в Петербург.

ТРЮКИ СИЛАЧЕЙ

Местом обитания силачей традиционно был цирк. Зрителей удивляли невиданными номерами. Силач Иван Заикин, выходец из Симбирских крестьян, носил на плечах якорь в 25 пудов (409 кг), гнул на своей шее железные балки. Москвич Петр Крылов, бывший штурман торгового флота, садился в борцовский мост – на него водружали деревянную платформу, куда въезжал автомобиль. По легенде, Крылов мог разбивать камни голыми кулаками.

Силач из Саранска Александр Засс, позже прозванный Самсоном, носил по арене лошадь и удерживал зубами на кожаном ремне целую эстраду, на которой стояли пианино и несколько человек.

Силовые номера чередовали с борьбой. Иван Заикин сходился с Иваном Поддубным 15 раз: на первенстве мира в Париже они боролись 66 минут без перерыва. 10 схваток Заикин проиграл. Пять сумел свести вничью – для других борцов, обходивших Поддубного стороной, это было равносильно чуду.

ТРЕНИНГ СИЛАЧА

Книга «Тяжелая атлетика» 1916 года, написанная атлетом Иваном Лебедевым (он же легендарный силач «Дядя Ваня»), дает такие рекомендации по тренингу.

Начинать утро следует с легкой гимнастики – бег на месте (3-5 минут), растягивание резины (это был своеобразный аналог наших эспандеров) – 10 минут, занятия легкими гантелями – 10 минут. Затем – прогулка 1-2 часа, причем иногда с шага нужно переходить на бег. Днем – занятия на кольцах или брусьях (если нет брусьев, автор советует ставить два стула и отжиматься на них). Вечером – тяжелая тренировка с гирями, один час. Вес гирь – не максимальный: если можете выжать максимум 72 кг, начинайте с 32 кг и увеличивайте вес до 56, пишет Лебедев. Понемногу увеличивайте вес на каждом занятии. Разбивайте упражнения на дни: в один день – жимы стоя и лежа, в другой – толчки и рывки. Добавляйте к каждой тренировке приседания и сгибания на бицепс.

Разумеется, для такого режима атлет должен быть свободен весь день, резюмирует автор.

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Журнал «Геркулес» №14 1915 года рассказывает о тренинге Георга Гаккеншмидта, ставшего прообразом будущих культуристов. Гаккеншмидт или «Гакк» вообще избегал легких гантелей, а основное время уделял приседаниям со штангой.

Разборная штанга, которую мы знаем сегодня уже существовала, но стойки для приседа еще не изобрели. Поэтому штангу сначала ставили вертикально, атлет подсаживался под нее, клал гриф на плечи и только потом вставал в позицию для приседа. По той же схеме он и снимал штангу.

ПИТАНИЕ СИЛАЧА

Иван Лебедев советует силачам избегать мяса: «Оно вносит в ваш организм продукты гнилостного разложения». Еще он рекомендует есть больше яиц и пить больше теплого молока с сахаром. «Пить спиртные напитки и курить – совсем не советую. Спать – 7–8 часов. Одеваться, не кутаясь и не нося теплого белья».

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Доктор Краевский, который взял на попечение молодого Георга Гаккеншмидта, напротив, кормил его мясным бульоном в больших количествах. Тарелку бульона, пишет журнал «Геркулес», варили из 6-7 фунтов мяса (около 3-3,5 кг). На бульоне вкупе с базовым силовым тренингом «Гакк» буквально за три месяца раздался в груди на 12 сантиметров и обликом своим стал напоминать статую Геркулеса Фарнезского, добавляет издание.

СОВРЕМЕННЫЕ СИЛАЧИ

Петербуржец Виктор Блуд – создатель шоу «Силачи старой школы», которое воспроизводит трюки атлетов царской России и дополняет их новыми.

- В основе работы этих атлетов старой школы лежат тяжелые базовые упражнения. Воспроизвести их реально, важно желание работать, - говорит Блуд, который на своих выступлениях жонглирует гирями, гнет гвозди, рвет книги и поднимает в воздух людей.

Несколько лет назад во время шоу он сильно порезал руку, когда гнул гвоздь 300 мм. С тех пор он всегда стачивает острия у гвоздей.

- Самые сложные трюки – те, для которых нужно добывать много специального инвентаря. Недавно мы сделали трюк «растяжка мотоциклами», а в будущем хотел бы попробовать потянуть поезд или трамвай, приподнять слона, - говорит Виктор Блуд.