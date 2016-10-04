«Тренеры – пушечное мясо. Они бьются за результат, а директор – за свое кресло»

Экс-главный тренер сборной России и «Нефтехимика» Владимир Крикунов раскрывает тайны внутренней кухни клуба КХЛ. И жестко ее критикует.



Сегодня руководство «Нефтехимика» официально подтвердило информацию, что тренерский штаб Евгения Попихина отправлен в отставку. На смену ему придет известная в КХЛ тренерская бригада Николая Соловьева, Сергея Котова и Сергея Шепелева.

С начала сезона это уже четвертая отставка главного тренера клуба КХЛ. Ранее наставников поменяли в «Кузне», «Барысе» и «Югре».

И вот теперь в «Нефтехимике», где тренеры в последние годы меняются с совсем уж пугающей быстротой. Объяснить этот странный феномен обозреватель «Советского спорта» предложил Владимиру Крикунову, долгое время работавшему в нижнекамском клубе.

«Я СТАРЫЙ. А СОЛОВЬЕВ МОЛОДОЙ ЧТО ЛИ?»

- Меня в «Нефтехимик» сейчас никто не звал. Да я бы и сам не пошел, - сразу подчеркнул Крикунов в начале разговора. – В Нижнекамск пригласили Колю Соловьева. Это нормальный парень. Да там и Попихин нормально бы работал, если бы ему не мешали! Там сейчас такие люди в руководстве… Они таким макаром никогда ничего не сделают. В год по два-три тренера меняют. Для «Нефтехимика» это уже норма! Я помню, когда пришел туда последний раз Там до меня успел Хейккиля поработать. Потому немного Балмин. Потом вдруг решили Рафу (директора клуба Рафика Якубова – Прим. ред.) тренером поставить. Решили, что им психолог нужен, а не специалист для работы с командой. Ну и чего? Проиграли девять игр из десяти. Скатились на последнее место. И начали мне звонить: «Давай, приезжай, помоги, спаси…». И такая картина – почти каждый год. Так команду никогда не построишь. Сел играть – держи удар!

А вместо этого… На одно очко команда Попихина отстает от восьмерки – в отставку. Меня снимали, когда мы вообще в зоне плей-офф были. И говорили: «Вот надо Крикунова убрать, он уже старый…» А сейчас взяли Колю Соловьева – моего одногодка! Где логика?

Так у меня помощники хотя бы были молодые. А у Соловьева в штабе Сергей Котов и Сергей Шепелев. Тоже уже возрастные специалисты уже. Вот так омолодили тренерский состав!

- Получается, что руководство клубов просто прикрывается тренерами, чтобы снять с себя ответственность?

- Как Левицкий в клуб пришел, постоянно идет эта ерунда. Он таким образом свое место генменеджера сохраняет – лишь бы на нем остаться. А сейчас он там еще спелся с Кузнецовым (директором «Нефтехимика» - Прим. ред.). Вот они там и крутят… Но надо хотя бы один раз взять и их убрать. И посмотреть – будет с этого толк или нет.

А так выходит, что тренеры для них – просто пушечное мясо. Сейчас вот Коля поработает – и его снимут. Хорошо, если до конца сезона дотянет. У них всегда тренер виноват. Зато трубят на каждом углу: «Мы такую команду собрали!». Ну если вы собрали, так отвечайте тоже за результат. Нет, за это отвечать никто не хочет… Между тренером и генменеджером всегда конфликт. Набрали игроков. Тренер начинает с ними работать. Кто-то не тянет. О начинает об этом говорить, а Левицкий в ответ аж слюной брызжет: «Да ты что?! Я взял таких игроков!».

Вот и конфликт интересов. Тренер борется за результат. А генменеджер за то, чтоб его не обвинили в ошибках. За то, чтоб на своем месте усидеть и еще поработать.

Вот знаете, как говорится, в сумасшедшем доме валенки… Ну там хоть понятно, что это за место и почему там это делают. А что в «Нефтехимике» творится – вообще непонятно.

«У «НЕФТЕХИМИКА» БЮДЖЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В КАЗАНИ»

- И все же – почему тренерам в КХЛ не дают спокойно работать?

- В СССР я семь лет работал в Минске. И остальные тренеры - также. Потому что за несколько месяцев команду сделать невозможно. Даже, если купить всех лучших игроков, и то может не получиться. Как не получилось у «Ак Барса» со сборной мира в 2005-м. Но у казанского руководства хватило мудрости оставить Билялетдинова у руля команды. И результат пришел. Потому что там мудрые люди работают.

А в «Нефтехимике» поставили директором клуба человека, который о хоккее вообще ничего не знает! Он о нем судит по сериалу «Молодежка». Вот сколько с нами ездил в поездки, только его и смотрел, все серии. А потом заявляет мне: «Я разбираюсь в хоккее». Я, отвечаю, уже 32 года тренером работаю, и все равно у меня вопросы есть. Не скажу, что разбираюсь прямо во всем. А они все понимают. Это же ужас какой-то.

Уберите вы эту парочку из клуба. И команда начнет стабильно выступать. Там же вся инфраструктура есть. Владимир Бусыгин (почетный президент «Нефтехимика» - Прим. ред.)очень много сделал. Но сейчас ему эти два «советчика» нашептывают убирать тренеров. Да это их самих надо убрать! И все будет мирно и спокойно. А команда начнет выступать не хуже, чем «Сибирь». Они же денег в этом году в команду вбухали столько, что это ужас просто! У «Нефтехимика» сейчас бюджет уже, наверное, побольше, чем у «Ак Барса».

- Я так понимаю, что вы в «Нефтехимик» уже никогда не вернетесь…

- Пока в Нижнекамске работают эти два специалиста – я туда ни ногой! Хотя в свое время предлагал руководству – давайте я возглавлю хоккей в Нижнекамске. Займусь тем, что я хорошо умею делать. А Кузнецов пусть занимается дворцом спорта, базой, домом спортсмена, где живут хоккеисты. Работы полно. Занимайся! Нет, вот он должен управлять. Вот они и наработали, что идет бесконечная тренерская чехарда. Плюс Левицкий, для которого главное – сохранить свое место еще хотя бы на годик. Просидеть на нем хоть как-то. И плевать им на результат. Им ничего не надо. Тренеру ведь некогда этими интригами заниматься и бегать жаловаться хозяевам клуба. Он каждый пашет вместе с командой. А эти плетут…