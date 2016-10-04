Андрей Чесноков: Решение CAS по Шараповой – это отвратительно

Знаменитый в недавнем прошлом российский теннисист Андрей Чесноков – о деле Марии Шараповой.

- Решение CAS – это просто отвратительно! - говорит Андрей Чесноков.

- Что у вас вызвало такое отвращение?

- Ну, хотя бы до года сократили, а тут...

- Как Шараповой себя держать такой долгий срок в тонусе?

- Ну, здесь все индивидуально. Например, Клийстерс даже ребенка родила, а потом вернулась и дважды выиграла US Open. Но, откровенно говоря, все-таки девчонки – Катя Макарова и Лена Веснина, и я в том числе, думали, что ей дадут меньше.

- Вы думали, что на срок меньше года ей скостят?

- На это не рассчитывали, но думали, что хотя бы годом обойдется. А так, Мария вернется только за месяц до «Ролан Гарроса». А на счет, держать себя в тонусе, в форме, надо позитивно мыслить, что у Маши все еще много хорошего впереди. Ведь Шарапова не травмировалась, у нее большой потенциал, она быстро может вернуться в топ.

- Учитывая, что мы узнали про сестер Уильямс, такое наказание за мельдоний выглядит довольно странно…

- Ну, там все было официально, документы там все в порядке. Придраться не к чему. Мы только можем высказывать по этому поводу свое мнение. Если вы хотите знать мое мнение, то я немного разочаровался в Серене Уильямс. Мне очень сложно понять, как ВАДА могла разрешить употреблять не то, что допинг, а настоящий наркотик.

- Но в случае с Сереной речь шла о стероидах…

- Об амфетаминах! А для меня это наркотик. Но это только мое мнение и его я могу высказать.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония на срок до 1 года 3 месяцев.

Дисквалификация спортсменки закончится 26 апреля 2017 года.



