«Несущественная ошибка», срыв приезда в Петербург. Детали амнистии Шараповой

Мария Шарапова Источник: Reuters

Главные факты о сокращении дисквалификации Марии Шараповой, последствия этого решения CAS и первая реакция на него.

Неужели мы дождались хороших новостей про Шарапову?

Именно: срок мельдониевой дисквалификации Марии Шараповой сокращен. Наша теннисистка сможет снова выйти на корт в апреле 2017-го. Вместо 24 месяцев вне игры ей придется провести 15. Осталось терпеть чуть больше полугода.

Как арбитражный суд объяснил сокращение дисквалификации?

– Комиссия пришла к выводу, что Шарапова совершила антидопинговое нарушение, но это было несущественной ошибкой. Поэтому дисквалификация на 15 месяцев является самым подходящим наказанием, – так прокомментировал свое решение урезать срок бана на 9 месяцев Спортивный арбитражный суд.

Почему мы ждали Шарапову в Петербурге, но разочаровались?

Потому что всерьез надеялись на сокращение дисквалификации до 12 месяцев. Дата начала – 26 января 2015-го, и если бы в итоге ровно через год наказание истекло – Мария вернулась бы именно на турнире St. Petersburg Ladies Trophy-2017, он начнется 30 января.

– Мы уже сделали Шараповой предложение, и она согласилась приехать в Петербург. Мы же думали, что сократят дисквалификацию на год, и Шарапова не сыграет на турнире в Австралии, но приедет к нам на Spb Ladies Trophy, – рассказал Spb.Sovsport.ru член директората петербургского турнира Владимир Камельзон. – Но посмотрите, что делает политика. Очень жаль, что мы не сможем увидеть ее на нашем февральском турнире. Была ли это продуманная акция, я не знаю, но некоторые уже говорили о том, что мы можем увидеть противостояние Шараповой и Серены Уильямс на Spb Ladies Trophy-2017. Может, это сыграло свою роль в сроке дисквалификации. Так или иначе, мотивацию решения суда я понять не могу. Надеюсь, мы увидим ее через год не только на Spb Ladies Trophy, но и на итоговом турнире года в Петербурге, который мы бы хотели провести в 2018 году.

Мария Шарапова: Считаю дни до своего возвращения

Какому турниру повезет принять возвращение Шараповой?

Скорее всего, Мария впервые после дисквалификации сыграет в Штутгарте. У нее богатая история дружбы с турниром, который начнется 24 апреля. Три года подряд Шарапова его выигрывала: в 2012-м, 2013-м и 2014-м. В прошлом сезоне тоже приезжала – правда, уступила в первом же матче будущей чемпионке Australian Open Ангелик Кербер.

Турнир называется Porsche Tennis Grand Prix, его титульный спонсор – известная автомарка. У нее наверняка найдется возможность оформить приезд Марии на турнир снова. Тем более Шарапова до дисквалификации сотрудничала с Porsche. Этот бренд на следующий же день после признания Марии приостановил работу с нашей теннисисткой. Отличный повод возобновить.

Одна деталь: турнир начинается за два дня до истечения срока дисквалификации. Однако нередко фавориты, главные звезды стартуют в среду – возможно, в Штутгарте именно так и смогут все организовать.

Первый турнир Большого шлема, где Шарапова сможет сыграть – «Ролан Гаррос», он начнется 22 мая. У Марии будет почти месяц на то, чтобы набрать

Как Шарапова будет возвращать рейтинг?

Судя по всему, на общих основаниях с нуля. Функция «защищенный рейтинг» работает только для травмированных игроков. Эта система помогает тем, кто пропускает по здоровью больше полугода, игрок может просить зафиксировать свой рейтинг на среднем уровне за первые два месяца после травмы. Дисквалификация – не то же самое, что травма. Без особого решения WTA все очки за 15 месяцев у Марии сгорят. На момент решения CAS, при девяти месяцах вне игры, Шарапова, кстати, все еще остается в топ-100 – на 95-м месте.

В целом WTA сокращение поддерживает:

– Теннисная антидопинговая программа (TADP) провела всеобъемлющий и справедливый процесс, и мы поддерживаем конечный результат. Мы рады, что процесс завершен, и с нетерпением ожидаем возвращения Марии на корт в 2017 году, – сказал исполнительный директор организации Стив Саймон.