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«Петреску просил: «Мне не платите – платите игрокам». Что происходит в «Кубани»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Дан Петреску
Дан ПетрескуИсточник: ФК «Кубань»

В «Кубани» очередной виток кризиса – главный тренер команды Дан Петреску может в ближайшее время покинуть клуб.

О том, что игроки несколько месяцев не получают зарплату, Sovsport.ru уже писал. Та же ситуация и с главным тренером.

Из-за напряженной финансовой ситуации в «Кубани» начались конфликты. Так, например, ранее появилась информация, что заместитель коммерческого директора «Кубани» Эрол Кумсаров, которого, однако, нет в официальных списках сотрудников клуба, в столовой на базе клуба избил молдавского защитника Игоря Армаша. Сообщалось, что причиной конфликта якобы стало участие 29-летнего игрока в договорных матчах. Кроме того, недовольство футболиста вызвало то, что перед игрокам имеются задержки по выплате денежных средств.

- Драки не было, - говорил Sovsport.ru гендиректор «Кубани» Геннадий Крапивка. - Задолженность перед игроками есть, но она не такая большая, как пишут. Во многих клубах худшая ситуация. Почему-то об этом не говорится.

Очевидно, к лучшему ситуация в краснодарском клубе не поменялась. И теперь Дан Петреску может уйти из клуба. Агент тренера Николай Пырнэу сообщил, что намерен провести переговоры с руководством клуба о расторжении контракта Петреску с «Кубанью».

- Возможно, руководство клуба уже отреагировало на ваше заявление? – вопрос Пырнэу от корреспондента Sovsport.ru.
- Ситуация до четверга точно не поменяется. В этот день я буду в Краснодаре и на месте мы все решим.

- Со стороны клуба по-прежнему нет объяснений, почему деньги не платятся?
- Клуб говорит только, что скоро, вот-вот выплаты начнутся. Но игроки полгода не получали зарплату. Дан – четыре месяца.

- То есть большие задолженности не только перед игроками, но и перед тренером?
- Абсолютно точно. Хотя Дан вообще предлагал: «Мне не платите – заплатите игрокам, чтобы я мог с ними работать». Но ответа нет.

- Но когда Дан давал согласие на работу в «Кубани» обещания были про безоблачное будущее?
- Однозначно.

- То есть Петреску обманули?
- Скажу одно: не Дан возвращался в «Кубань» – его просили вернуться. И когда шли разговоры об этом, в клубе расписали, что бюджет будет стабильным, что все будет хорошо.

- Как сейчас настроен Дан? Ему все надоело в «Кубани» и он хочет уехать?
- Так вопрос не стоит. У Дана Петреску на данный момент есть контракт. До того как не будет подписан любой другой документ, он является главным тренером «Кубани».

Напомним, что сейчас «Кубань» занимает 14-е место в ФНЛ, лишь на одно очко опережая «Сибирь», которая находится в зоне вылета.


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