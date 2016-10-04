«Оказался в эпицентре разборок». Откровения экс-тренера «Реала» о футболе в Азии

Бразильский тренер Вандерлей Лушембургу рассказал SporTV, почему проработал в китайском клубе «Тяньцзинь Сунцзян» всего полгода.

Одним из виновников своего краткого пребывания в китайском чемпионате Лушембургу назвал бывшего футболиста Ли Венфенга.

«Предложение о работе было роскошным: контракт на три года, в планах руководства — выход в первый дивизион. Китайские бизнесмены, что меня приглашали, просили, чтобы я помог в создании инфраструктуры. Успел дать им множество советов по организации тренировочной базы. Когда уже приехал в клуб, обнаружил некую группировку агентов, возглавляемую бывшим игроком Ли Венфенгом. И эта группа конфликтовала с той, что подписала со мной контракт. Получилось, что я со своим тренерским штабом и бразильскими игроками оказался в эпицентре разборок. Та группа агентов была куда сильнее, этот Ли связан с какими-то незаконными вещами в китайском футболе. По-моему, его имя всплыло в репортаже бразильских СМИ о нелегальных ставках».

Тренер также рассказал, как часть игроков команды, поддерживая Венфенга, устроили ему бойкот прямо во время матча.

«Ли Венфенг устроил мне бойкот через группу игроков. Вся проблема заключалась в этом парне. Он хотел, чтобы все трансферы шли через него. Как-то произошла очень забавная история, я проиграл последнему клубу чемпионата со счетом 2:3. Один футболист три раза ошибся во время матча. Сначала я не понял, что происходит, видел, как игрок поднимал руку. А потом посмотрел матч в записи. Оказывается, всякий раз, как он поднимал руку, нам забивали гол».

Лушембургу уверен, если Китай избавится от коррупции в футболе, то команды начнут быстро прогрессировать.

«Коррупция? В китайском футболе она повсюду. Хотя проект развития клуба, который мне представили, был превосходным. Проблемой была только та группа агентов, настроенная против нас. Несколько лет назад в Китае уже была чистка, многих посадили. И чтобы клубы в стране продолжал развиваться, нужно покончить с коррупцией внутри самого китайского футбола. Пока там происходит много неправильных вещей. Но я бы с удовольствием снова вернулся в эту страну. Кстати, совершенно другая ситуация у Луиса Фелипе Сколари. В «Гуанчжоу Эвергранд» он сам всем руководит, никто не лезет. Так и должно быть.

Бразильский тренер рассказал, что мог бы задержаться в «Тяньцзинь Сунцзян», если бы подписал контракт, предложенный Ли Венфенгом.

«От Ли тоже поступило предложение. Мне дали понять, что если не подпишу с ним контракт, начнутся проблемы в Китае. Но не мог же я взять и кинуть тех, кто ко мне обратился изначально. Хотя этот парень умудрился снять с поста главного тренера сборной Китая, когда еще был игроком. Что уж говорить о контрактах».



