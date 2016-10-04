«Спартак» чемпион, Игнашевич в «Локо»: каким был мир, когда Гинер возглавил ЦСКА

В связи появившейся информацией о том, что Евгений Гинер решил продать московский футбольный клуб ЦСКА, мы решили вспомнить, что происходило в спорте в 2001 году – момент, когда Евгений Леннорович появился на президентском посту армейской команды.

1. В 2001 году ЦСКА возглавил Валерий Газзаев. Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России, четыре раза становились обладателями Кубка страны и дважды российского Суперкубка. 8 мая 2005 года возглавляемый Валерием Газзаевым ЦСКА впервые в истории России завоевал Кубок УЕФА.

2. В марте 2001 года Сергей Игнашевич официально дебютировал за «Локомотив» в матче чемпионата против «Ростсельмаша». По окончании сезона 2003 года Игнашевич отказался продлевать контракт с «железнодорожниками» и перешел в ЦСКА.

3. В Лиге чемпионов УЕФА 2000/01 на первом групповом этапе ЛЧ московский «Спартак» нанес два поражения лиссабонскому «Спортингу» (3:0 и 3:1), а также по разу обыграл мадридский «Реал» (1:0) и леверкузенский «Байер» (2:0). Во втором групповом этапе ЛЧ москвичи смогли одержав лишь одну победу над лондонским «Арсеналом» (4:1) и сыграв в ничью с марсельским «Олимпиком» (1:1) и прекратили борьбу за главный клубный трофей. Ну а победителем Лиги чемпионов стала мюнхенская «Бавария» одолевшая в финале по пенальти «Валенсию» - 5:4.

4. В 2001 году московский «Спартак» выиграл свое девятое и на данный момент последнее золото чемпионата страны.

5. 17 декабря 2001 года «Золотой мяч» получил нападающий английского «Ливерпуля» Майкл Оуэн. Сильнейшего футболиста Старого Света определяли журналисты популярных спортивных изданий. В итоге у 22-летнего форварда набралось 176 очков. В борьбе за трофей Оуэн обошел Рауля из «Реала», набравшего 140 голосов, голкипера «Баварии» Оливера Кана (114) и полузащитника МЮ Дэвида Бекхэма (102). Кроме этого в голосовании участвовали прошлогодний обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу, лидер итальянской «Ромы» Франческо Тотти, Ривалдо («Барселона»), Андрей Шевченко («Милан»), Тьерри Анри («Арсенал») и Зинедин Зидан («Реал»).

6. Капитан и символ московского «Спартака» Андрей Тихонов (отчисленный из «Спартака» Олегом Романцевым) в 2001 году подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов». За 4 года, проведенные в Самаре, полузащитник сыграл 98 матчей чемпионата России, в которых забил 19 голов. В 2011 году Тихонов вернулся в родной клуб, чтобы завершить в нем карьеру

7. В 2001 году лучший волейболист в истории России Сергей Тетюхин еще не имел побед в Лиге чемпионов. К концу карьеры в его активе оказалось четыре победы в этом турнире.

8. В 2001 году капитан «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин дебютировал в российской Суперлиге в возрасте 16 лет. В своем первом сезоне Овечкин сыграл 22 матча, забросил 2 шайбы и отдал 2 голевые передачи.

9. Карьера одного из лидеров СКА и сборной России Павла Дацюка могла сложиться совсем иначе, если бы казанский «Ак Барс» не заплатил немаленькую сумму за травмированного хоккеиста. Именно в Казани смогли поставить талантливого нападающего на ноги. В 2000/2001 годах Дацюк провел свой первый сезон после восстановления и набрал 26 очков (9+17) в 42 матчах за «Ак Барс».

10. В сезоне НХЛ 2000/2001 годов первенствовал «Колорадо», выигравший свой второй трофей в истории. В финале в упорной борьбе «Эвеланш» одолели «Нью-Джерси» 4:3. Лучшим снайпером лиги второй раз подряд стал российский нападающий «Флориды» Павел Буре. Лучшим новичком был признан вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Евгений Набоков. Легендарный Доминик Гашек в тот же сезон в шестой раз стал обладателем «Везина Трофи».

11. В сезоне 2000/2001 легенда чешского хоккея Яромир Ягр провел свой последний матч за «Питтсбург» и, в очередной раз став лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, завоевал свой пятый «Арт Росс Трофи». Летом 2001 чешский форвард перешел в «Вашингтон» в обмен на Криса Бича, Михала Сивика, Росса Лупачука. Как шутили тогда в прессе: «Ягра обменяли на три мешка шайб».

12. Легендарный боец ММА Федор Емельяненко, который еще никому не был известен в России, в 2001 году провел пять поединков, четыре из которых состоялись на территории Японии. В том году россиянин победил Михаила Апостолова, Керри Шолла, Ренато Собрала, Руеши Янагисаву и Ли Хасделла. В 2001 году Федора окрестили самым перспективным тяжеловесом планеты.

