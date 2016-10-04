Минеев против Эномото. Сравнительная характеристика бойцов
8 октября в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 53. В главном поединке турнира россиянин Владимир Минеев проведет бой против швейцарца японского происхождения Ясубея Эномото. «Советский спорт» решил сравнить бойцов по различным показателям.
Fight Nights Global 53
Дата турнира: 8 октября
Место проведения: Москва, Россия
Кто: Владимир Минеев (Россия) — Ясубей Эномото (Швейцария)
Весовая категория: средняя
Места в мировом рейтинге. Минеев (180-е, бои 7-0); Эномото (112-е, бои 15-7)
В чем интрига?
Российский Макгрегор так и не подрался с Александром Шлеменко. Адамом Яндиевым и другими топовыми российскими спортсменами. Свой крайний поединок он выиграл, победив сабмишеном в первом раунде малоизвестного Вячеслава Беляева. На этот раз на пути Владимира грозный швейцарец японского происхождения Ясубей Эномото, у которого в коллекции есть победы над Шамилем Завуровым (трижды!), Абубакаром Вагаевым и Станиславом Молодцовым. Российских зрителей ждет настоящая рубка, так как оба бойца не любят бороться, предпочитая техничную работу в стойке.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.
Прогноз от «Советского спорта»: победа Минеева единогласным решением судей.
Кто еще подерется на турнире: Томаш Дек, Вадим Бусеев, Магомед Нуров и другие.
Сравнение бойцов по версии «Советского спорта» (по 10-бальной шкале)
|
Показатель
|
Владимир Минеев (Россия)
|
Ясубей Эномото (Швейцария)
|
Габариты
|
9
|
8
|
Сила
|
8
|
8
|
Выносливость
|
5
|
8
|
Техника
|
9
|
8
|
Скорость
|
8
|
7
|
Взрывная мощь
|
8
|
7
|
Нокаутирующая сила
|
9
|
6
|
Работа в стойке
|
10
|
8
|
Борьба в стойке
|
5
|
7
|
Борьба в партере
|
6
|
8
|
Опыт
|
6
|
8
|
Итого
|
83
|
83
Нас ждет равный поединок, в котором крайне сложно угадать победителя. На стороне Ясубея Эномото - опыт выступления и борьба. На стороне Владимира Минеева - нокаутирующая мощь и работа в стойке.
|
Боец
|
Владимир Минеев
|
Ясубей Эномото
|
Гражданство
|
Россия
|
Швейцария
|
Рекорд в ММА
|
7 побед, 0 поражений
|
15 побед, 7 поражений
|
Достижения в спорте
|
Чемпион Европы и мира по кикбоксингу,
Мастер спорта по кикбоксингу
Экс-чемпион мира по кикбоксингу по версиям WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF
Победитель Кубка России по тайскому боксу
|
Обладатель коричневого пояса по джиу-джитсу
Чемпион Швейцарии по кикбоксингу
Чемпион мира по кикбоксингу по версии IKBO
Чемпион Европы по грэпплингу по версии UGC и BJJ
Экс-чемпион M-1 в полусреднем весе
|
Стиль
|
Кикбоксинг
|
Бразильское джиу-джитсу, Муай-тай
|
Возраст
|
26 лет
|
32 года
|
Рост
|
185 см
|
180 см
|
Вес между боями
|
93 кг
|
77 кг
Последние поединки соперников
|
Владимир Минеев
|
Ясубей Эномото
|
Михаил Шейн (победа техническим нокаутом в первом раунде)
|
Александр Шлеменко (поражение единогласным решением судей)
|
Джозип Перица (победа нокаутом в первом раунде)
|
Абубакар Вагаев (победа раздельным решением судей)
|
Ксавьер Фупа-Покам (победа техническим нокаутом в первом раунде)
|
Шамиль Завуров (победа сабмишеном в третьем раунде)
|
Борис Мирошниченко (победа сабмишеном во втором раунде)
|
Асламбек Саидов (поражение единогласным решением судей)
|
Вячеслав Беляев (победа сабмишеном в первом раунде)
|
Станислав Молодцов (победа единогласным решением судей)