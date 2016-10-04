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Минеев против Эномото. Сравнительная характеристика бойцов

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Владимир Минеев
Владимир МинеевИсточник: Twitter.com

8 октября в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 53. В главном поединке турнира россиянин Владимир Минеев проведет бой против швейцарца японского происхождения Ясубея Эномото. «Советский спорт» решил сравнить бойцов по различным показателям.

Fight Nights Global 53

Дата турнира: 8 октября
Место проведения: Москва, Россия
Кто: Владимир Минеев (Россия) — Ясубей Эномото (Швейцария)
Весовая категория: средняя
Места в мировом рейтинге. Минеев (180-е, бои 7-0); Эномото (112-е, бои 15-7)


В чем интрига?
Российский Макгрегор так и не подрался с Александром Шлеменко. Адамом Яндиевым и другими топовыми российскими спортсменами. Свой крайний поединок он выиграл, победив сабмишеном в первом раунде малоизвестного Вячеслава Беляева. На этот раз на пути Владимира грозный швейцарец японского происхождения Ясубей Эномото, у которого в коллекции есть победы над Шамилем Завуровым (трижды!), Абубакаром Вагаевым и Станиславом Молодцовым. Российских зрителей ждет настоящая рубка, так как оба бойца не любят бороться, предпочитая техничную работу в стойке.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.
Прогноз от «Советского спорта»: победа Минеева единогласным решением судей.
Кто еще подерется на турнире: Томаш Дек, Вадим Бусеев, Магомед Нуров и другие.

Сравнение бойцов по версии «Советского спорта» (по 10-бальной шкале)

Показатель

Владимир Минеев (Россия)

Ясубей Эномото (Швейцария)

Габариты

9

8

Сила

8

8

Выносливость

5

8

Техника

9

8

Скорость

8

7

Взрывная мощь

8

7

Нокаутирующая сила

9

6

Работа в стойке

10

8

Борьба в стойке

5

7

Борьба в партере

6

8

Опыт

6

8

Итого

83

83

Нас ждет равный поединок, в котором крайне сложно угадать победителя. На стороне Ясубея Эномото - опыт выступления и борьба. На стороне Владимира Минеева - нокаутирующая мощь и работа в стойке.

Голосование: Как завершится бой Владимир Минеев - Ясубей Эномото? (8 октября, Fight Nights 53)

Боец

Владимир Минеев

Ясубей Эномото

Гражданство

Россия

Швейцария

Рекорд в ММА

7 побед, 0 поражений

15 побед, 7 поражений




Достижения в спорте

Чемпион Европы и мира по кикбоксингу,

Мастер спорта по кикбоксингу

Экс-чемпион мира по кикбоксингу по версиям WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF

Победитель Кубка России по тайскому боксу

Обладатель коричневого пояса по джиу-джитсу

Чемпион Швейцарии по кикбоксингу

Чемпион мира по кикбоксингу по версии IKBO

Чемпион Европы по грэпплингу по версии UGC и BJJ

Экс-чемпион M-1 в полусреднем весе

Стиль

Кикбоксинг

Бразильское джиу-джитсу, Муай-тай

Возраст

26 лет

32 года

Рост

185 см

180 см

Вес между боями

93 кг

77 кг

Последние поединки соперников

Владимир Минеев

Ясубей Эномото

Михаил Шейн (победа техническим нокаутом в первом раунде)

Александр Шлеменко (поражение единогласным решением судей)

Джозип Перица (победа нокаутом в первом раунде)

Абубакар Вагаев (победа раздельным решением судей)

Ксавьер Фупа-Покам (победа техническим нокаутом в первом раунде)

Шамиль Завуров (победа сабмишеном в третьем раунде)

Борис Мирошниченко (победа сабмишеном во втором раунде)

Асламбек Саидов (поражение единогласным решением судей)

Вячеслав Беляев (победа сабмишеном в первом раунде)

Станислав Молодцов (победа единогласным решением судей)
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