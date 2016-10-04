Минеев против Эномото. Сравнительная характеристика бойцов

8 октября в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 53. В главном поединке турнира россиянин Владимир Минеев проведет бой против швейцарца японского происхождения Ясубея Эномото. «Советский спорт» решил сравнить бойцов по различным показателям.

Fight Nights Global 53

Дата турнира: 8 октября

Место проведения: Москва, Россия

Кто: Владимир Минеев (Россия) — Ясубей Эномото (Швейцария)

Весовая категория: средняя

Места в мировом рейтинге. Минеев (180-е, бои 7-0); Эномото (112-е, бои 15-7)





В чем интрига?

Российский Макгрегор так и не подрался с Александром Шлеменко. Адамом Яндиевым и другими топовыми российскими спортсменами. Свой крайний поединок он выиграл, победив сабмишеном в первом раунде малоизвестного Вячеслава Беляева. На этот раз на пути Владимира грозный швейцарец японского происхождения Ясубей Эномото, у которого в коллекции есть победы над Шамилем Завуровым (трижды!), Абубакаром Вагаевым и Станиславом Молодцовым. Российских зрителей ждет настоящая рубка, так как оба бойца не любят бороться, предпочитая техничную работу в стойке.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

Прогноз от «Советского спорта»: победа Минеева единогласным решением судей.

Кто еще подерется на турнире: Томаш Дек, Вадим Бусеев, Магомед Нуров и другие.

Сравнение бойцов по версии «Советского спорта» (по 10-бальной шкале)

Показатель Владимир Минеев (Россия) Ясубей Эномото (Швейцария) Габариты 9 8 Сила 8 8 Выносливость 5 8 Техника 9 8 Скорость 8 7 Взрывная мощь 8 7 Нокаутирующая сила 9 6 Работа в стойке 10 8 Борьба в стойке 5 7 Борьба в партере 6 8 Опыт 6 8 Итого 83 83

Нас ждет равный поединок, в котором крайне сложно угадать победителя. На стороне Ясубея Эномото - опыт выступления и борьба. На стороне Владимира Минеева - нокаутирующая мощь и работа в стойке.

Боец Владимир Минеев Ясубей Эномото Гражданство Россия Швейцария Рекорд в ММА 7 побед, 0 поражений 15 побед, 7 поражений





Достижения в спорте Чемпион Европы и мира по кикбоксингу, Мастер спорта по кикбоксингу Экс-чемпион мира по кикбоксингу по версиям WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF Победитель Кубка России по тайскому боксу Обладатель коричневого пояса по джиу-джитсу Чемпион Швейцарии по кикбоксингу Чемпион мира по кикбоксингу по версии IKBO Чемпион Европы по грэпплингу по версии UGC и BJJ Экс-чемпион M-1 в полусреднем весе Стиль Кикбоксинг Бразильское джиу-джитсу, Муай-тай Возраст 26 лет 32 года Рост 185 см 180 см Вес между боями 93 кг 77 кг

Последние поединки соперников





