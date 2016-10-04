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Станислав Черчесов: Решили поберечь Шатова, Дзюбу и Березуцкого

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Станислав Черчесов
Станислав ЧерчесовИсточник: Sovsport.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал журналистам о подготовке к игре с Коста-Рикой в Краснодаре и поведал о значимости результата матча.

- Сбор в Краснодаре пока что самый длинный под вашим руководством для команды. Какие планы?
- Первый сбор в августе у нас был длиннее: он начался 29 августа и закончился 7 сентября. Другое дело, что сейчас у нас одна игра, и мы целенаправленно будем готовиться к ней.

- Каково состояние Шатова? Он ездил на медицинское обследование.
- Сегодня тяжёлый день: мы его провели в дороге. Решили поберечь Олега, Дзюбу и Березуцкого. У них есть мелкие травмы после игр. Не хотим усугубления травм, поэтому сегодня у всех была своя работа. Завтра вся команда пройдёт обследование, по его итогам составим программу для каждого.

- Есть в голове состав на матч с Коста-Рикой?
- У нас матч через 5 дней. Нужно посмотреть на парней, на соперника. Будем отталкиваться от того, кто лучше взаимодействует, кто лучше готов. Так и выберем состав на игру.

- Как можете охарактеризовать Коста-Рику?
- У нас контрольная игра. Контроль нужно сдавать сразу, чтобы получить хорошие оценки. Коста-Рика - хорошая команда. Она далеко прошла на чемпионате мира. Мы это знаем и держим в голове. Они играют в 3 защитника,  и в Краснодар парни приехали в полном составе. Нам важно хорошо выступить и начать историю нового стадиона. Мы сделаем все для этого. Важно не упустить мелкие нюансы.

- Какое звание имеет результат матча?
- Он всегда имеет большое значение. Мы представляем сборную, и должны достойно делать это. Нужно выложиться по максимуму и выиграть.

- Матчи со сборными Молдавии и Македонии зимой уже подтверждены?
- Мы только вчера это обсуждали. Спасибо руководству, что первая игра уже одобрена. Есть нюансы по второму матчу. Посмотрим, как выйдет в итоге.

- Вы хотели вместе попробовать связку Смолов-Дзюба. В воскресенье это не получится сделать.
- Когда есть сбор, хочется посмотреть нюансы, возможности команды. Никто не говорил, что они бы вышли и сыграли в паре. Парням важно почувствовать партнёра, всем. К сожалению, у Фёдора травма. Ещё нет диагноза. Надеемся, что ничего серьёзного не случилось. Главное - чтобы он побыстрее восстановился. А остальные связки будем налаживать.

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