Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Амур3 : 1Спартак
Хоккей  Металлург3 : 2 БСалават Юлаев
Хоккей  Медвешчак2 : 5ЦСКА
Теннис  Кравчук1:6, 4:6Кузнецов
Хоккей  Динамо Минск2 : 0Локомотив
Хоккей  Слован0 : 6СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Три удара по империи Гинера. Что может заставить бизнесмена продать ПФК ЦСКА

Сергей Артемов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Евгений Гинер
Евгений ГинерИсточник: Sovsport.ru

Версия о возможной продаже ЦСКА имеет веские основания: у основного владельца и президента ПФК Евгения Гинера, как снежный ком, растут проблемы в бизнесе.

СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ

Украина занимает особое место в деловой жизни Евгения Гинера. В стенограмме, опубликованной «Новой газетой», 56-летний уроженец Харькова утверждает, что 85 процентов его бизнеса находится на исторической родине. Особенно сильны его позиции в электроэнергетике и в гостиничном рынке.

События на Майдане спровоцировали передел сил в украинской экономике. Под ударом, в первую очередь, оказались крупные компании, которые контролировали предприниматели из России. Осенью прошлого года МВД Украины открыло два уголовных дела против группы VS Energy, принадлежащей по сообщениям местных СМИ, россиянам Евгению Гинеру, Александру Бабакову и Михаилу Воеводину. Владельцы холдинга, зарегистрированного в Голландии, подозреваются в уклонении от уплаты налогов, хищении бюджетных средств и махинациях на тендерах. По размеру распределительных сетей энергогигант, контролировавший восемь облэнерго, уступал в стране только ДТЭК Рината Ахметова, владельца донецкого «Шахтера». Оборот VS Energy в 2015 году Forbes оценил примерно в 235 млн. долларов.

В июне этого года давление на Гинера и Ко выросло: полиция Украины провела обыски и выемку документов в офисах компаний и гостиницах, аффилированных с VS Energy. Самый большой «улов» следователи получили в отеле «Русь» (входит в сеть Premier Hotels). Здесь были изъяты десятки печатей, отчетов, финансовых планов, актов и других документов. Печерский райсуд наложил арест на имущество. По мнению экспертов, таким образом местные власти и стоящие за ними олигархи «стимулировали» Гинера и его компаньонов продать наиболее лакомые активы по бросовой цене.

Но президент ЦСКА не намерен сдаваться. Вчера ему официально разрешили купить 76,91 процента ПАО «Первый инвестиционный банк». «Финансовая структура Гинеру необходима, чтобы сократить издержки на обслуживание своих денежных потоков на Украине, поскольку он является одним из ключевых игроков на местном энергетическом рынке. Покупка банка также позволит Гинеру участвовать в различных госпрограммах по распределению средств, которые запланированы на ближайшие годы, на фоне растущей задолженности населения за электроэнергию», - отметил первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

СИТУАЦИЯ В РОССИИ

Не менее драматично идут дела у Гинера в России. На 21 ноября Арбитражный суд Москвы назначил основные слушания по иску «Альфа-Банка», к компаниям, связанным с президентом ПФК ЦСКА Гинером, о взыскании более 91,6 млн. долларов, сообщило «РИА Новости». Банк требует погасить задолженность по кредитному договору, заключенному 27 марта 2013 года с ООО «Элекс-полюс кар». По данным ЕГРЮЛ, Гинеру принадлежит 25 процентов в этой компании. Займ выдавался на строительство торгового центра «Новые Лужники» (бренд «Лужайка») на юге Москвы. Главная ошибка проекта – слишком большие площади, полагают эксперты. По их мнению, заполнить ее всю мелкими арендаторами даже в хороших экономических условиях сложно. К тому же у проекта оказались успешные соседи-конкуренты, например, рынок «Садовод».

Ранее иски на ту же сумму по данному кредитному договору банк предъявил в суд общей юрисдикции к частным лицам. 14 июня Мещанский суд Москвы взыскал с Гинера по личному поручительству 101 млн. долларов. Спустя два дня тот же суд взыскал с Гинера и двух других поручителей еще 3,57 млн. долларов. На решения Мещанского райсуда поданы апелляционные жалобы.

Собрать такую сумму Гинеру по силам: его структурам на Ленинградском проспекте принадлежат ТЦ «Старт» и «Палладиум», гостиница «Аэрополис». Их стоимость оценивается в 120 миллионов долларов. Есть у Гинера и доля в латвийской «дочке» VS Energy. Правда, продать по-быстрому в нынешней экономической ситуации без скидок вряд ли получится.

СИТУАЦИЯ СО СТАДИОНОМ

Известно, что в России самым ценным активом бизнесмена считаются не количество нолей на личных банковских счетах, а влиятельные друзья на политическом Олимпе. Именно эти люди определяют, кому достанутся самые крупные куски пирога от госзаказа, кому дадут госбанки дешевые и длинные кредиты.

В августе Гинер понес невосполнимую потерю – кресло главы кремлевской администрации потерял его покровитель и верный болельщик «красно-синих» Сергей Иванов. Именно он участвовал в переговорах ЦСКА с ВЭБом, который на льготных условиях согласился открыть клубу кредитную линию с лимитом до $280 млн. до 2023 г. на строительство стадиона ЦСКА. За счет ссуды госкорпорации профинансировано около 70 процентов стройки. И сохрани Иванов свое место, можно было бы попытаться снизить долговую нагрузку, например, через реструктуризацию займа.

Поэтому к сообщениям, что «у Гинера есть мысли продать ЦСКА», стоит отнестись серьезно. В нынешних условиях продажа клуба вместе с новым стадионом снимет массу проблем у бизнесмена Гинера. Кто спорит, актив хороший. «Арена ЦСКА» расположена на популярном среди арендаторов северо-западе столицы. Спорткомплекс имеет отличную транспортную доступность, благоустроенную парковую зону. Офисы класса «B+» привлекательны для любой компании, рассматривающей возможность аренды или покупки качественных офисных площадей на комфортных условиях», -- отметила директор по России и СНГ компании JLL Елизавета Голышева.

Но оптимизм разделяют не все специалисты. «Не совсем удачное расположение стадиона делает покупку апартаментов в этом районе далеко не самой хорошей идеей. Доходы населения сокращаются и привлекательность объектов вокруг стадиона ЦСКА падает», - считает Павел Сигал. По его мнению, сейчас не самое хорошее время для продажи таких активов, как ПФК ЦСКА: многие инвесторы, которые ранее были бы готовы купить футбольный клуб, сейчас предпочтут сохранять резервы и дожидаться более низких цен.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Козлов: В «Спартаке» творится полный хаос. Не знаю, в курсе ли ФедунЭкс-нападающий «Спартака», а ныне игрок воронежского «Факела» Александр Козлов о состоянии дел в стане красно-белых.На матче «Зенит» - «Спартак» главным арбитром мог работать Виталий МешковРабота главного арбитра Сергея Иванова на матче чемпионата России «Зенит» - «Спартак» (4:2) вызвала неоднозначную реакцию болельщиков и участников игры. По некоторым данным, на этом матче мог работать другой арбитр.Передачу «Свисток» по матчу «Зенит» - «Спартак» отменилиВ эфире телеканала «Наш футбол» не вышла передача «Свисток», посвященная матчу чемпионата России «Зенит» - «Спартак» (4:2). В ней должен был принять участие заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина.Федор Смолов: Благодарен Аджоеву. Если бы на его месте был профессионал, я бы не ушел бесплатноФорвард «Краснодара» Федор Смолов рассказал о своем уходе из московского «Динамо». Он отметил, что благодарен Гураму Аджоеву, который тогда был спортивным директором клуба.Александр Козлов: После разговора с Аленичевым понял, что не нужен «Спартаку»Экс-нападающий «Спартака», а ныне игрок воронежского «Факела» Александр Козлов рассказал, когда понял, что из «Спартака» надо уходить.Михаил Грушевский: Гинер - это целая эпоха в ЦСКАИзвестный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал возможную продажу ПФК ЦСКА нынешним президентом клуба Евгением Гинером.Гол Гацкана в ворота ЦСКА - лучший в 9-м туре РФПЛПосетители «Советского спорта» выбрали лучший гол 9-го тура чемпионата России по футболу.«Спартак» чемпион, Игнашевич в «Локо»: каким был мир, когда Гинер возглавил ЦСКА«Спартак» чемпион, Игнашевич в «Локо»: каким был мир, когда Гинер возглавил ЦСКАЕвгений Гинер то ли продает ЦСКА, то ли нет. Но это хороший повод вспомнить, что происходило в спорте, когда в наш футбол пришел ГинерРФПЛ определила даты матчей 13-17-го туровОфициальный сайт Российской футбольной премьер-лиги опубликовал расписание матчей 13-17-го туров чемпионата России.15 лет стабильности. Что сделал Гинер за годы работы в ЦСКА15 лет стабильности. Что сделал Гинер за годы работы в ЦСКА«Советский Спорт» рассказывает, каких высот добился столичный клуб при Евгении Гинере.«Спартак» ответил «Зениту», также выложив видео спорных моментов матчаНа официальной странице московского «Спартака» в Twitter появилось видео спорных судейских решений в матче 9-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:4).Руслан Гринберг: ПФК ЦСКА не является «золотым» активомДоктор экономических наук, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг считает, что для продажи ПФК ЦСКА Евгением Гинером сейчас не лучшее время.Глушаков - «Зениту»: Впереди еще 10 лет игр на «Петровском» - успеем отыгратьсяПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на пост «Зенита» в твиттере, в котором петербургский клуб выложил видео с обзором матча девятого тура РФПЛ против красно-белых (4:2) с заголовком «Как мы убивали «Спартак».Андрей Червиченко: Постоянно выигрывать у госкорпораций тяжело, Гинер поступит разумно, если продаст ЦСКАБывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что Евгений Гинер раздумывает над продажей ЦСКА.Никита Кричевский: Проект Гинера в ЦСКА можно считать завершеннымДоктор экономических наук, профессор Никита Кричевский прокомментировал возможную продажу ПФК ЦСКА нынешним президентом клуба Евгением Гинером.«Спартак» попросил отстранить Иванова до конца текущего сезонаНа официальном сайте московского «Спартака» появилось сообщение с просьбой отстранить судью Сергея Иванова от работы до конца сезона.Илья Казаков: Зимой «Спартак» намерен купить Каррере трех высококлассных игроковБывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что грядущей зимой московский «Спартак» планирует приобрести трех футболистов.Гинер, вас я попрошу остаться!Гинер, вас я попрошу остаться!Информация о том, что президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер хочет продать клуб, меня лично расстроила. Объясню, почему.Роман Бабаев: Мы много думаем об окупаемости стадионаГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможной самоокупаемости Арены ЦСКА.Квинси Промес: В Голландии «Спартак» всегда был бы в тройке лучшихКвинси Промес: В Голландии «Спартак» всегда был бы в тройке лучшихПолузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал в интервью голландскому изданию AD о Москве, перспективах в сборной Голландии и «Спартаке».

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Евгений Гинер
Евгений Гинервсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение