Три удара по империи Гинера. Что может заставить бизнесмена продать ПФК ЦСКА

Версия о возможной продаже ЦСКА имеет веские основания: у основного владельца и президента ПФК Евгения Гинера, как снежный ком, растут проблемы в бизнесе.

СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ

Украина занимает особое место в деловой жизни Евгения Гинера. В стенограмме, опубликованной «Новой газетой», 56-летний уроженец Харькова утверждает, что 85 процентов его бизнеса находится на исторической родине. Особенно сильны его позиции в электроэнергетик е и в гостиничном рынке.

События на Майдане спровоцировали передел сил в украинской экономике. Под ударом, в первую очередь, оказались крупные компании, которые контролировали предприниматели из России. Осенью прошлого года МВД Украины открыло два уголовных дела против группы VS Energy, принадлежащей по сообщениям местных СМИ, россиянам Евгению Гинеру, Александру Бабакову и Михаилу Воеводину. Владельцы холдинга, зарегистрированн ого в Голландии, подозреваются в уклонении от уплаты налогов, хищении бюджетных средств и махинациях на тендерах. По размеру распределительны х сетей энергогигант, контролировавший восемь облэнерго, уступал в стране только ДТЭК Рината Ахметова, владельца донецкого «Шахтера». Оборот VS Energy в 2015 году Forbes оценил примерно в 235 млн. долларов.

В июне этого года давление на Гинера и Ко выросло: полиция Украины провела обыски и выемку документов в офисах компаний и гостиницах, аффилированных с VS Energy. Самый большой «улов» следователи получили в отеле «Русь» (входит в сеть Premier Hotels). Здесь были изъяты десятки печатей, отчетов, финансовых планов, актов и других документов. Печерский райсуд наложил арест на имущество. По мнению экспертов, таким образом местные власти и стоящие за ними олигархи «стимулировали» Гинера и его компаньонов продать наиболее лакомые активы по бросовой цене.

Но президент ЦСКА не намерен сдаваться. Вчера ему официально разрешили купить 76,91 процента ПАО «Первый инвестиционный банк». «Финансовая структура Гинеру необходима, чтобы сократить издержки на обслуживание своих денежных потоков на Украине, поскольку он является одним из ключевых игроков на местном энергетическом рынке. Покупка банка также позволит Гинеру участвовать в различных госпрограммах по распределению средств, которые запланированы на ближайшие годы, на фоне растущей задолженности населения за электроэнергию», - отметил первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

СИТУАЦИЯ В РОССИИ

Не менее драматично идут дела у Гинера в России. На 21 ноября Арбитражный суд Москвы назначил основные слушания по иску «Альфа-Банка», к компаниям, связанным с президентом ПФК ЦСКА Гинером, о взыскании более 91,6 млн. долларов, сообщило «РИА Новости». Банк требует погасить задолженность по кредитному договору, заключенному 27 марта 2013 года с ООО «Элекс-полюс кар». По данным ЕГРЮЛ, Гинеру принадлежит 25 процентов в этой компании. Займ выдавался на строительство торгового центра «Новые Лужники» (бренд «Лужайка») на юге Москвы. Главная ошибка проекта – слишком большие площади, полагают эксперты. По их мнению, заполнить ее всю мелкими арендаторами даже в хороших экономических условиях сложно. К тому же у проекта оказались успешные соседи-конкурент ы, например, рынок «Садовод».

Ранее иски на ту же сумму по данному кредитному договору банк предъявил в суд общей юрисдикции к частным лицам. 14 июня Мещанский суд Москвы взыскал с Гинера по личному поручительству 101 млн. долларов. Спустя два дня тот же суд взыскал с Гинера и двух других поручителей еще 3,57 млн. долларов. На решения Мещанского райсуда поданы апелляционные жалобы.

Собрать такую сумму Гинеру по силам: его структурам на Ленинградском проспекте принадлежат ТЦ «Старт» и «Палладиум», гостиница «Аэрополис». Их стоимость оценивается в 120 миллионов долларов. Есть у Гинера и доля в латвийской «дочке» VS Energy. Правда, продать по-быстрому в нынешней экономической ситуации без скидок вряд ли получится.

СИТУАЦИЯ СО СТАДИОНОМ

Известно, что в России самым ценным активом бизнесмена считаются не количество нолей на личных банковских счетах, а влиятельные друзья на политическом Олимпе. Именно эти люди определяют, кому достанутся самые крупные куски пирога от госзаказа, кому дадут госбанки дешевые и длинные кредиты.

В августе Гинер понес невосполнимую потерю – кресло главы кремлевской администрации потерял его покровитель и верный болельщик «красно-синих» Сергей Иванов. Именно он участвовал в переговорах ЦСКА с ВЭБом, который на льготных условиях согласился открыть клубу кредитную линию с лимитом до $280 млн. до 2023 г. на строительство стадиона ЦСКА. За счет ссуды госкорпорации профинансировано около 70 процентов стройки. И сохрани Иванов свое место, можно было бы попытаться снизить долговую нагрузку, например, через реструктуризацию займа.

Поэтому к сообщениям, что «у Гинера есть мысли продать ЦСКА», стоит отнестись серьезно. В нынешних условиях продажа клуба вместе с новым стадионом снимет массу проблем у бизнесмена Гинера. Кто спорит, актив хороший. «Арена ЦСКА» расположена на популярном среди арендаторов северо-западе столицы. Спорткомплекс имеет отличную транспортную доступность, благоустроенную парковую зону. Офисы класса «B+» привлекательны для любой компании, рассматривающей возможность аренды или покупки качественных офисных площадей на комфортных условиях», -- отметила директор по России и СНГ компании JLL Елизавета Голышева.

Но оптимизм разделяют не все специалисты. «Не совсем удачное расположение стадиона делает покупку апартаментов в этом районе далеко не самой хорошей идеей. Доходы населения сокращаются и привлекательност ь объектов вокруг стадиона ЦСКА падает», - считает Павел Сигал. По его мнению, сейчас не самое хорошее время для продажи таких активов, как ПФК ЦСКА: многие инвесторы, которые ранее были бы готовы купить футбольный клуб, сейчас предпочтут сохранять резервы и дожидаться более низких цен.



