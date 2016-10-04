Бора и Ельцин. С кем ассоциируется Коста-Рика

«Советский спорт» рассказывает о людях, с которыми ассоциируется сборная Коста-Рики, с которой команда России проведет 9 октября товарищеский матч.

МИЛУТИНОВИЧ

Есть такой американский фильм – «Осторожно, двери закрываются». Главная героиня, которую играет Гвинет Пэлтроу, пытается успеть на поезд в метро – и дальше показаны два варианта того, как развивается ее жизнь в зависимости от того, успела она забежать в вагон или нет.

Таких моментов, когда все могло бы повернуться совсем в другую сторону, хватает в жизни каждого человека. В истории сборной Коста-Рики таким поворотным моментов стало назначение на пост главного тренера Боры Милутиновича всего за три месяца до старта ЧМ-1990. Вообще-то, футбол в стране был на подъеме – команда пробилась на Олимпиаду-1988 в Сеуле, выиграла Кубок КОНКАКАФ в 1989-м, впервые в истории отобралась в финальный турнир чемпионата мира. Но в процессе подготовки к турниру в сборной начались склоки и раздрай. Главный тренер Марвин Родригес подал в отставку. Федерация пригласила Милутиновича, на ЧМ-1986 выведшего в четвертьфинал сборную Мексики и хорошо знакомого с латиноамериканск им футболом.

Серб начал с того, что изгнал из команды капитана и половину состава, который добывал путевку на ЧМ-1990 и пригласил новых футболистов. Результат известен – в Италии Коста-Рика, от которой ничего не ждали, обыграла в группе Шотландию (1:0) и Швецию (2:1) и вышла в 1/8 финала, где уступила Чехословакии (1:4).

Милутинович стал настоящим героем. Его и сейчас, четверть века спустя, принимают в Коста-Рике с распростертыми объятиями. «У меня очень много воспоминаний об этом времени…Главное, благодаря тому успеху моя карьера пошла вверх, я получил возможность работать дальше, получил хорошие предложения. Коста-Рика – это моя страна», - вспоминал потом Милутинович, получивший прозвище «Чудотворец».

Кстати, перед ЧМ-2014 в Коста-Рике выпустили духоподъемный фильм о выступлении команды в Италии в 1990-м году. Судя по результатам команды, просмотр возымел должный эффект.

ВАНЧОПЕ

На ЧМ-1990 в составе сборной Коста-Рики не было ни одного легионера. И успешное выступление не стало толчком к тому, чтобы местные футболисты стали уезжать за рубеж. Первой звездой международного масштаба сталПауло Ванчопе. Парень выступал себе спокойно на родине за «Эредиано», но его агент рассылал видеозаписи с его игрой по всему миру. И однажды вытянул счастливый билет. Ванчопе заинтересовал главного тренера «Дерби Каунти» Джима Смита и тот рискнул заплатить за 21-летнего форварда 600 тысяч фунтов. А, чтобы Ванчопе не было скучно в Англии, заодно взял и его друга Маурисио Солиса. Тот через год вернулся домой, а вот Ванчопе сделал отличную карьеру, на долгие годы став лицом костариканского футбола.

В дебютном матче за «Дерби» он на «Олд Траффорд» обыграл четверых защитников «Манчестер Юнайтед» и забил гол, который болельщики «баранов» потом признали лучшим в истории клуба. Потом были дубль «Арсеналу», успешная игра за «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».

«Что я могу о нем сказать? Он, конечно, везунчик. Но главное, что его отличало – Ванчопе всегда работал на команду, и от него всегда исходила угроза воротам соперника», - вспоминал впоследствии Смит.

ПИНТО

Если бы не простой колумбийский тренер Хорхе Луис Пинто, то сейчас большинство болельщиков, уверен, задавалось бы вопросом: «А с кем это Россия играет то?» Именно под его руководством Коста-Рика добилась главного успеха в своей истории, выйдя в четвертьфинал ЧМ-2014, попутно обыграв Уругвай (3:1) и Италию (1:0). И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не прозорливость главного тренера Голландии Луи ван Гала, заменившего вратаря перед серией пенальти. Тогда от Коста-Рики общественность фанатела примерно так же, как этим летом от Исландии.

Правда, попроси эту самую общественность назвать сейчас хотя бы одного футболиста из той команды (ну, исключая Кейлора Наваса), уверен, это вызовет немалые затруднения. Что еще раз говорит о том, что главной звездой там был тренер. Свою состоятельность Пинто доказал совсем недавно, выведя команду Гондураса в полуфинал Олимпиады в Рио.

Но, пожалуй, главная фишка Пинто в том, что у него есть собственный сайт. Где он, помимо всего прочего, разбирает различные тактические хитросплетения. С видео, с конкретными примерами. Этакая «Тактика для чайников. Руководство к действию». Назовите хотя бы одного отечественного тренера (практикующего или нет, неважно), кто занимался был чем-то подобным. Таких нет. А еще на сайте появился раздел «Россия-2018» - там можно изучить турнирный путь Гондураса, которым сейчас руководит Пинто, в отборочном турнире.

КЕЙЛОР НАВАС

Главная после Ванчопе звезда костариканского футбола. На ЧМ-2014 вратарь сыграл отменно, но все равно его переход в мадридский «Реал» из скромного «Леванте» удивил. Казалось, что королевский клуб как это часто бывает, просто прельстился на блестящую вещицу – герой чемпионата мира, шумиха в прессе, новые рынки и маркетинговые возможности. В общем, надо брать. А нужен ли он команде, потом разберемся.

Как оказалось – нужен. У Кейлора Наваса есть одна важная черта – он выручает тогда, когда это нужно. В команде уровня «Леванте» все просто: по твоим воротам ударили 20 раз за игру, ты сделал несколько невероятных спасений, парочку совсем уж неберущихся пропустил – в общем, герой. В «Реале» порой нужно отбить всего пару мячей за матч, и ты должен быть к этому готов, пусть и стоял без дела предыдущие 80 минут.

Прошлым летом во всей Коста-Рике был праздник – Навас обвенчался со своей возлюбленной Андреа Салас. На торжество, за которым следила вся страна, были приглашены партнеры вратаря по «Реалу» Криштиану Роналду,Хамес Родригес, Марсело и Хавьер Эрнандес. Всего же количество гостей измерялось сотнями.

ЕЛЬЦИН

Навас, конечно, герой, но главным любимцем российских болельщиков во время ЧМ-2014 стал, конечно, Ельцин Техеда. Как нетрудно догадаться, родители назвали полузащитника, родившегося 17 марта 1992 года, в честь первого президента России. Игнасио и Мария Техеда вообще подходили к именам своих детей с фантазией – братьев Ельцина зовут Йосимар и Дилан (в честь легенды рок-музыки). Городок, в котором появился на свет и провел детство игрок, называется Лимон, а район – Кокос.

Техеда всегда хотел быть футболистом. Чтобы попасть на тренировку, вставал в пять утра. В любую свободную минуту сразу брал мяч. «Представляете, однажды его учитель пожаловался мне, что Ельцин пахнет, как курица, он был весь мокрый, потому что постоянно гонял мяч», - вспоминала мать игрока Мария.

«Ему всегда был нужен только мяч. Утром, днем, вечером. Любое свободное пространство Ельцин использовал, чтобы играть в футбол со своими братьями», - рассказывал отец Техеды Игнасио.

После ЧМ-2014 игрок, как и мечтал, уехал в Европу – сначала два года выступал за французский «Эвиан», а минувшим летом перебрался в швейцарскую «Лозанну».

Состав сборной Коста-Рики

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес пригласил на товарищеский матч с Россией 23 футболита. Это вратари Эстебан Альварадо («Трабзонспор» Турция), Кейлор Навас («Реал» Испания), Патрик Пембертон («Алахуэленсе»);

защитники Джонни Акоста («Эредиано»), Джанкарло Гонсалес («Палермо» Италия), Оскар Дуарте («Эспаньол» Испания), Франсиско Кальво («Саприсса»), Рональд Матаррита («Нью-Йорк Сити» США), Брайан Овьедо («Эвертон» Англия), Джамир Ордейн («Сантос де Гуапилес»), Хосе Сальватерра («Алахуэленсе»), Кендалл Уостон («Ванкувер Уайткэпс» Канада);

полузащитники Рэндалл Асофейфа («Эредиано»), Кристиан Боланьос («Ванкувер Уайткэпс» Канада), Сельсо Борхес («Депортиво» Испания), Давид Гусман («Саприсса»), Хоэль Кэмпбелл, Брайан Руис (оба - «Спортинг» Португалия), Ельцин Техеда («Лозанна» Швейцария), Родни Уоллас («Ресифе» Бразилия);

нападающие Йохан Венегас («Монреаль Импакт» Канада), Ендрик Руис («Эредиано»), Маркос Уренья («Брондбю» Дания»).



