Если бы Черчесовым был я. Колонка Евгения Ловчева

Перед игрой сборных России и Коста-Рики обозреватель «Советского спорта», уже по традиции, получил задание вжиться в роль главного тренера нашей национальной команды.

Матчей у сборной запланировано много, и все товарищеские. Но не нужно воспринимать их как череду тренировок. У игры с Коста-Рикой свое особое место. Она третья! И это значит, что для меня, как у главного тренера, период знакомства позади. Уже не разбираюсь, что к чему: всех основных знаю, начинаю строить генеральную линию, куда пытаюсь встроить новеньких.

До этого я наигрывал практически один и тот же состав, за исключением пары вынужденных замен. Это четкий сигнал всем вокруг: пора ждать и игры, и результата. Да еще в таком антураже, когда в городе открывается новый шикарный стадион.

Важной фигурой тут являлся бы Смолов. А так — потеря. Федя на ходу, много забивал, фактически местный. Но…

Ладно, пора верстать состав. В воротах — Джанаев. Ясно, что играл бы Акинфеев, но здоровье есть здоровье, лидеру нужны передышки. Поэтому точно Джанаев: он заслужил последними сезонами; он сильно играет; я когда-то с ним работал в «Спартаке», знаю его всесторонне. То есть не я, а Черчесов. Который здесь и далее, по условиям задачи, - я.

Справа в защите — Смольников. Он отвечает атакующей модели сборной: не случайно в потенциальных конкурентах у него такой же атакующий Фернандес. Зенитовец пока не в очень хорошем состоянии — вот заодно и практику получит, форму наберет. Шишкин ему на данном этапе замена, но не конкурент. Исхожу из того, что в третьей игре обязан вырисоваться не абы какой, а основной состав. И время сейчас для лепки команды хорошее: люди в боевой форме, декабрьской усталости еще нет.

Василий Березуцкий — без вопросов. Лидер сборной, оплот обороны.

Новосельцев — если отошел от травмы. Во-первых, он уже выходил и не тушевался. Во-вторых, у него больше уровня и опыта, чем у Семенова с Кутеповым. По Новосельцеву для меня все ясно.

Слева в защите моим выбором был бы железно Кудряшов. Но его нет — есть Щенников и Жирков. Армеец не прибавляет в игре от сезона к сезону, как-то законсервировалс я в росте. У Жиркова лучшие годы давно прошли, но этот сезон для него неплохой. Поэтому остановлюсь на кандидатуре зенитовца.

А вот перед строительством полузащиты беру в руки списочный состав. И не вижу, кроме Газинского, ни одного якорного опорника. Зобнин все-таки парень от штрафной до штрафной, не случайно его суют то справа, то слева. А Газинский из «Краснодара» - уже довод в его пользу. И не очень пробовался мной раньше. Теперь пора.

Миранчук — без сомнений. Игроков его амплуа вообще немного, в чемпионате России из уровневых — Еременко, Жулиано и все, пожалуй. Но железнодорожник помоложе, основной игрок в клубе, мастер острых пасов.

А вот третьим в центр я бы поставил… Ерохина? Нет, как раз Зобнина! Получится молодая тройка, которую надо попробовать. Оздоева уже тестировал, он не особенно показался. А эти, кажется, на что-то способны.

Перебрались на фланги. Справа Самедов. Он сейчас с озверинчиком внутри: Семин заменил его в перерыве матча со «Спартаком». Такое встряхивает: в следующих играх Самедов рвал и метал. Сборной он нужен как раз таким.

На другом фланге Шатов. Возможен вариант с Щенниковым в защите и Жирковым в хавбеках, потому что Дзюбе необходимы быстрые фланги, а впереди объявится именно Дзюба, тут я уверен. Но начальный вариант — Шатов.

При этом возникнет в атаке и Полоз - он очень прилично выглядит в последнее время. Панченко? Думаю, нет. Только пришел в команду, из первой лиги… Игра подскажет, конечно, но начнет матч Дзюба, продолжит Полоз.

Большого числа замен лучше избежать, ведь говорим о нужности результата. И схема в два форварда ни к чему, потому что нет у нас таких форвардов, ради которых стоит мять расстановку. Когда Азмун с Полозом — ясно, нужна скорость. А Дзюбе требуются острые фланги.

Напоследок о Коста-Рике. Воспринимать ее стоит всерьез, там ребята из «Реала», «Палермо», «Эвертона», «Депортиво», «Эспаньола», «Спортинга». Не подарок. Для нас вообще все не подарок. Убежден, недооценки не будет. Игроки должны хотеть себя показать: прострел Самедова, удар Дзюбы, - этого мало. Если страна и я вам доверяю, будьте добры, выдайте и футбол, и победу!



