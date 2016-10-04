Родные грабли лбу милее. Колонка Сергея Микулика

Обозреватель «Советского спорта» - о форме и содержании судейского корпуса.

НА БРУДЕРШАФТ

Судейский комитет РФС, отдадим ему должное, донельзя оперативно отреагировал на упущения в своей работе. Собрался на следующий день после скандала на «Петровском» и постановил: отныне судьи будут прибывать на матчи РФПЛ в цивильных костюмах, одинаковых, с эмблемами - и степень их ответственности сразу возрастет, поскольку все окружающие задолго до матча будут видеть: это идет он, футбольный арбитр!

И для болельщиков новшество несет в себе колоссальное удобство. К примеру, оказался за ужином поклонник «Спартака» после игры с «Зенитом» за соседним столиком с одним ростовских судей. Так бы, может, и не признал - а тут все на пиджаке написано. «Вы, случайно, не рефери Иванов будете? Позвольте выпить с вами на брудершафт...» И оторванная эмблема потом будет проходить как вещдок в милицейском протоколе.

Новшество, бесспорно, креативное, вот только во что Иванова ни выряди, сколько прибамбасов на свисток ему ни налепи - судить он от этого лучше не станет. Равно как и все остальные Ивановы. Ибо до уровня футбола, показанного в матче «Зенит» - «Спартак», из отечественных судей могут дотянуться два-три человека, не больше.

ВОСТОЧНАЯ ПУСТОШЬ

Мы все слышали, как настойчиво-безна дежно сетовал Фабио Капелло на отсутствие у него выбора футболистов, годных для достойного представления России на международной арене. Но ведь ровно тоже самое говорил о беде с судейскими кадрами и Роберто Розетти, только потише и в более узком кругу. И ведь его жалобы были куда более зловещими. Он не для Европы с миром, - он для нашего чемпионата достойных исполнителей не видел.

Ладно, нытиков-итальянц ев мы худо-бедно через валютную кассу выпроводили. Но проблемы от этого почему-то не начали решаться. Откуда Розетти было знать, что у нас с подготовкой судей в регионах творится, если он из Москвы дальше Питера не выбирался?! Приехал бы, к примеру, на Дальний Восток - а там...

В зоне «Восток» турнира ПФЛ этот сезон начало шесть команд, и не факт, что все они доиграют его до конца. Легко посчитать: даже при благоприятном исходе на весь чемпионат при желании хватит трех главных арбитров. При комфортной занятости раз в неделю. А при получении неизбежных двоек на следующий тур они легко смогут меняться с резервными. Ну и для чего, скажите, в таком громадном регионе создавать какие-то там судейские школы? Зачем заказывать костюмы, которые носить некому будет?

НЕ ДО КАЧЕСТВА

Еще одна проблема - при ежегодном уменьшении количества профессиональных клубов в России неуклонно растет число команд, которым приходится обходиться минимальным боекомплектом. Одним заявки ограничивают из-за хронических долгов, другие сами предельно ужимаются, дабы в долги не влезть. Знаете, какая самая популярная неформальная просьба у руководителей таких клубов к судьям? Выписывать, по возможности, меньше карточек, поскольку любая дисквалификация - дыра в составе на следующий матч. А если несколько, не дай Бог, вылетят - вообще десять полевых может не набраться. И судьи обычно идут навстречу - одно же дело делаем! Как бы.

Потом судей из низших лиг поднимают наверх, и они с удовольствием начинают свистеть все мелкие, «некарточные» фолы. А если уж без одного «горчичника» не обойтись, то второй выдается только за открытый перелом. И то - если в том эпизоде мяча рядом не было. Проходит на уровне судейского подсознания. Люди не о качестве работы думают - без скандала бы отскочить.

НЕПРЕДВЗЯТОСТЬ ЗДЕСЬ НЕ В МОДЕ

Где выход? В свое время его пытались найти, приглашая на топовые матчи иностранных арбитров. Они приезжали, одетые по последней моде, не признавали на наших полях авторитетов - и не сказать, чтобы очаровывали манерой судейства тех, кто их приглашал. Варяги как раз раздавали карточки налево и направо, абсолютно не беря в голову, кто по их милости сколько игр потом пропустит. И с кем будут эти игры.

Иностранцы вообще зарекомендовали себя крайне неконтактными людьми - невозможно представить, чтобы с кем-нибудь из них, например, можно было на бегу затеять диалог на тему расизма, как это делали Халк с Матюниным, потому что разговор неизбежно продолжился бы в суде одного тихого швейцарского города. И завершился бы не в пользу Халка. Нам что, своих скандалов мало?

Не прижилась, в общем, у нас чужая непредвзятость. Поэтому продолжаем маяться со своими Ивановыми. Родные грабли лбу милее.





