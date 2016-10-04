«Руни – простой, как работяга с завода». Как наш парень пробивается к звездам
Sovsport.ru поговорил с первым и пока единственным
российским игроком футбольной академии из Великобритании Максимом Бойчуком. Еще
недавно он играл на полях в Балабанове и Бабынине, а теперь тренируется рядом с
Джо Хартом и Уэйном Руни.
КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ
То, что воспитанник обнинского футбола 18-летний нападающий Максим Бойчук почти год занимается в футбольной
академии Великобритании – не новость. Новость в другом – за это время он вырос
из игрока уровня замены команде КФК до футболиста, которым интересуются клубы
английского чемпионшипа.
Год назад Бойчук играл за обнинский «Квант» в турнире КФК.
Думал, в какой вуз поступать. Планы нарушил один известный проект под названием
«К11».
В Европе такие проекты существуют с 2009 года. Набор
игроков – в буквальном смысле с улицы. После дворовых турниров в своих странах
у ребят есть шанс попасть на базу сборной Англии. Не для фото, а для
полноценных тренировок в британской Академии. За семь лет более 50 ее
воспитанников получили профессиональные контракты. Например, экс-спартаковец Маджид Уорис.
Через такое же сито прошел и Бойчук. С первым турниром в
России не задалось, но спустя полгода он попал в число лучших и был приглашен
на отбор в Великобританию. Он шел три дня, были трехразовые тренировки. Причем
проект устроен так, что вместе с новичками, приехавшими на отбор, занимаются и
игроки прежних созывов. И все бьются за возможность остаться еще на полгода.
«ЧЕТЫРЕ ВЫХОДА НА ЗАМЕНУ – ЧЕТРЕ ГОЛА»
- Начиналось все банально. Занимался даже не в футбольной
школе, а в любительском клубе, - рассказывает Бойчук. - Балабаново – небольшой
город. Все друг друга знают. И как-то друзья вытащили меня в эту секцию.
Занимались по три раза в неделю. Сначала отношение к тренировкам было хорошее,
а потом люди стали потихоньку «забивать», прогуливать. В общем, команда стала
разваливаться. В 14 лет перебрался в обнинский «Квант». Обнинск недалеко от
Балабаново, километров десять. Там все было серьезнее – занимались каждый день
по полтора часа. Через полтора года стали подпускать к главной команде, которая
выступала в КФК.
- Выделялись среди сверстников?
- Не задумывался, если честно, просто играл в футбол. По
юношам становился лучшим бомбардиром, но на КФК, например, никогда не был
основным нападающим – играли, кто постарше. Либо обнинские ребята из предыдущих
выпусков, либо «легионеры» – взрослые мужики. Правда, был момент, когда я
четыре игры подряд забивал, выходя на замену.
- В «Кванте» уже стали зарабатывать?
- Обещали, что будут платить около 10 тысяч. Но кормили
«завтраками». Я на это в принципе не обращал внимания, играл для себя. В
команде мне все нравилось. Угнетало только, что на тренировках изо дня в день
были одни и те же упражнения.
- В Англии разнообразнее?
- Да, тут детальнее подходят к тренировкам. У нас есть
тренеры для вратарей, для защитников, для нападающих.
- На что в первое время указывали тренеры в Англии?
- Говорили, чтобы двигал мяч, не останавливая его первым
касанием, а обрабатывал в сторону, например. И самое главное – объясняли, как
правильно открываться. Не просто бегать в ожидании мяча, а смотреть, что делают
другие игроки, и в зависимости от этого заполнять зоны. Это было самым сложным.
- Долго втягивались?
- Дебютировал против академии ПСЖ, вышел на последние 15
минут. Очень сильные ребята у французов. Во второй игре тоже вышел на замену –
при 0:1 вместо травмированного нападающего. Сначала сравнял счет, а потом на
90-й минуте забил победный мяч. С того момента восемь месяцев играю почти без
замен. Раза три тренер проводил ротацию, но мои конкуренты себя не проявили.
Сейчас в соперниках игрок из нового созыва – новозеландец Майер Биван. Очень хорош. Он недавно был со сборной страны
на Кубке Океании в Вануату. Команда взяла золото, а он стал лучшим бомбардиром,
получил «Золотую бутсу».
«ТРЕНИРУЕШЬСЯ И СМОТРИШЬ НА КОМАНДУ КЛОППА»
- Вы рассказывали, что играли на таких плохих полях, что не
понимаете как можно жаловаться на покрытия в Академии. Опишите самое ужасное
поле в вашей карьере.
- Наверное, это поле в Бабынино. Играл там на первенство
Калужской области. Поле было примерно как вот здесь (показывает на клочок земли
с кочками и сорняками – Прим. ред.). Еще помню, как играл на поле, у которого не
было линии аута – просто начинался асфальт. В КФК поля были уже лучше.
- Что было самым трудным в Англии?
- Адаптация. Не знал английского, поэтому на тренировках не
все понимал. Но язык в итоге выучил. Свободного от тренировок времени было не
так много, но вечером стабильно один-два часа мы занимались английским с
учителем. Ложился спать, а на следующий день все снова.
- Футбольная армия просто.
- Да, пришлось непросто, но сейчас привык. Уже могу с
носителем языка свободно говорить.
- Вы уехали в Англию как раз перед поступлением в вуз.
Сейчас об образовании задумываетесь?
- Нет. Все мысли пока только о футболе.
- Академия из Великобритании занимается на базе сборной
Англии. Кого из знаменитостей видели?
- Всю сборную Англии. Еще «Ливерпуль» приезжал.
Оказывается, у Клоппа даже в день игры есть тренировка. Вообще это эмоциями не
передать. Сидишь, крутишь педали в «качалке», а в окне видно, как на поле
занимается «Ливерпуль». Клопп, конечно, грандиозный тренер. На тренировках
такой же эмоциональный.
- Поговорить с кем-то удалось?
- С Джо Хартом. Он очень общительный. Например, Старридж,
когда мы помогли ему открыть дверь (там было хитрое устройство, с кнопкой),
повернулся и посмотрел на нас с таким лицом, мол, вы чего, я же Старридж. А
Харт подмигнул, спросил как день проходит. Еще с Руни пообщались на открытой
тренировке для детей. Он показался таким простым, будто работяга с завода.
- Что за тренировка?
- В честь того, что он забил рекордный гол за сборную
Англии. Из нашей академии взяли меня, корейца и вратаря. 30 минут смотрели как
Руни из разных положений «кладет» мячи по углам. Причем видно, что он делал это
без напряжения, расслабленно. Просто идет подача, а он слета в одно касание то
в «девятку», то в «шестерку».
«ФНЛ? С РАДОСТЬЮ ОБСУЖУ»
- Какая из академий, против которых вы играли, произвела
самое сильное впечатление?
- Команды академий «Ливерпуля» и ПСЖ, которые нас просто
раскатали. Если дублю «Спартака» (1:4) мы хоть и проиграли, но, считаю, что
смотрелись неплохо, то там было просто без шансов. А для меня наиболее важными
стали игры с «Галатасараем» (3:1) и «Лестером» (2:1), в которых я забивал.
- За семь лет существования проекта около 50-и человек
подписали профессиональные контракты. С кем-то из этих ребят лично знакомы?
- С Коннором Вудом, которого недавно подписал «Лестер». Мы
вместе попали в академию. Он сильно прибавил в «физике», стал раза в два
мощнее. Мышление у него хорошее, левая нога великолепная. Может играть вингера
и левого защитника. И очень-очень быстрый.
- А к вам обращались клубы с предложениями?
- Обращались. «Флитвуд» из первой лиги Англии (третья по
силе), еще одна команда из чемпионшипа, но тренеры всем отказывают, потому что
у меня проблемы с визой. Поэтому в Англии не смогу играть, без вариантов.
- В России?
- Нужно рассматривать все варианты, которые поступят.
- После тех полей с асфальтом вместо аута вы все равно не
против вернуться в Россию?
- Я к таким полям с детства привык. Сейчас уже ловлю себя
на мысли, что если поле чуть лучше чем те, из детства, то для меня это идеал.
Когда тренировались в Новогорске на приличном разбитом поле, почувствовал, что
это мое, родное.
- У вас есть агент?
- Нет. Держу связь с координатором академии и все.
- После матча с российским филиалом академии вами
заинтересовались российские агенты. Говорят, уже из ФНЛ есть интерес.
- Это хороший вариант. Поступит предложение – с радостью
обсужу.
«В РОССИИ НАЦЕЛЕННОСТЬ НА ВОРОТА, А В АНГЛИИ – ФУТБОЛ»
- На кого равняетесь?
- На Агуэро. Из-за него, Яя Туре и Джо Харта болею за
«Манчестер Сити». В детстве поддерживал «Спартак». Но это было так давно, что,
можно сказать, неправда.
- Матчи РФПЛ смотрите?
- Топовые – да.
- И как на фоне английской премьер-лиги?
- Сильно отличается. В Англии другое качество футбола. Там
именно играют в футбол, а не просто есть нацеленность на ворота. В России
по-другому. Команды активно использую длинный пас, выносят в зоны, а нападающий
бежит и борется за мяч. В Англии так первая и вторая лига играют. В чемпионшипе
уровень уже выше, не говоря об АПЛ.
- Какие сейчас планы?
- Вернуться в академию. Скоро новый отбор. Постараюсь
сохранить за собой место. Будет непросто, потому что только от России четверо
ребят приедут. Но шансы у всех равны. А в перспективе, конечно,
профессиональный контракт.