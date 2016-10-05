Закон, что дышло… Почему КХЛ наказала Панина гораздо мягче, чем Рыспаева

Обозреватель «Советского спорта» сравнивает две самых громких дисквалификации КХЛ в нынешнем сезоне.



Вопиющий случай произошел на днях в КХЛ. В матче ЦСКА со «Слованом» в Братиславе защитник армейцев Григорий Панин примчался от синей линии на чужой пятачок, чтобы вмешаться в потасовку. И успешно претворил свой план в жизнь. А после того, как лайнсмены кинулись разнимать игроков, заехал кулаком и арбитру. В лицо, правда, не попал. Удар пришелся в область шеи и верхней части груди рефери.

После этого защитник ЦСКА был удален до конца встречи. А Спортивно-дисцип линарный комитет КХЛ, рассмотрев этот эпизод, вынес дополнение к этому приговору – еще четыре матча дисквалификации за оскорбление судей плюс денежный штраф.

Вот что такое четыре матча дисквалификации за удар лайнсмена? Много это или мало?

Вроде бы судья не сильно пострадал. А игрок просто психанул. Ну так ведь это же хоккей! Посидит в запасе, потренируется, подумает…

Вроде и немало – четыре матча. Но в этой связи сразу вспоминается бессрочная дисквалификация игрока «Барыса» Даниса Рыспаева. Которую он получил за удары, нанесенные игроку Куньлуня в предсезонном поединке.

Вот давайте рассмотрим эти два случая. Кто заслуживает более жесткого наказания?

1. Кто жертва?

Рыспаев напал на игрока соперника. Панин ударил судью. Тут, по-моему, все очевидно.

Если игроки на площадке внутренне всегда готовы вступить в потасовку (редкий матч обходится без них), то судья явно не ждет ударов со стороны хоккеистов. Лайнсмены вынуждены бросаться порой в самую гущу схватки, чтобы уберечь ее участников от серьезных увечий. И в пылу этой борьбы они могут пропустить случайный удар. Но именно случайный. Направленный не в них. Не акцентированный.

В случае с Паниным ситуация была совершенно другой. Игроков уже разняли. Конфликт был исчерпан. И в этот момент Григорий неожиданно для всех ударил арбитра.

Вердикт: Вина Панина тяжелее.

2. Размер урона

Во время драки с Рыспаевым игрок «Куньлуня» Томаш Марцинко оказался на льду. Первоначально говорили, что у него подозрение на сотрясение мозга. Но этот диагноз впоследствии не подтвердился. Вообще, не смотря на свирепую славу Рыспаева и череду его драк в КХЛ никто из его противников ни разу не пострадал. Ни легкой травмы, ни тяжелой… Скажем прямо, игроки калечат друг друга куда безжалостнее, когда врезаются с разгона в спину стоящего лицом к борту соперника. Или суют клюшку ему между ног, когда не могут угнаться. И зубы в хоккее выбивают вовсе не кулаками, а размахивая клюшкой вопреки правилам.

Рефери от удара Панина тоже не особо пострадал. Хотя атака на него была столь же внезапной, как и нападение Рыспаева на Марцинко. А любой специалист по рукопашному бою вам скажет, что удары кулаком в горло (а именно примерно туда пришелся удар Панина) очень опасны.

Вердикт: Панин и Рыспаев одинаково виноваты.

3. Зачинщик драки

Тут Рыспаев виноват бесспорно. Драку начал он. Сомнений нет.

Ну а Панин? Я напомню, что изначально защитник ЦСКА был вообще в стороне от зоны конфликта. Он преодолел треть площадки примчавшись туда уже после свистка от синей линии. И сделал все, чтобы сделать потасовку еще более массовой.

Вердикт: Панин и Рыспаев одинаково виноваты.

4. Рецидивист

Под эту категорию смело попадают оба игрока. Драка у Рыспаева далеко не первая. Его и раньше предупреждали. Но и за Паниным тянется очень длинный хвост нарушений и дисквалификаций. Тоже далеко не первый случай.

Вердикт: Оба уже нарушители-рецид ивисты в КХЛ. Но если Рыспаев пока еще молодой и наглый хулиган. То Панин – нарушитель со стажем.

Общий вывод.

В принципе оба игрока виноваты примерно одинаково. В какой-то степени Панин даже больше. Все же он бил судью, лицо на площадке неприкосновенное . И теперь все игроки КХЛ знают – если уж совсем рефери допечет – можно наплевать на короткую дисквалификацию, на кой-какие деньги и отоварить арбитра на радость болельщикам. Штраф команда потом возместит, скинувшись на «восстановление справедливости». Ну и морально поддержит.

Так почему наказание Рыспаева оказалось гораздо более жестким?

Я ищу ответ.

И вот что получается. Точнее, вот в чем разница между игроками и ситуациями, в которых они оказались.

Панин играет в хоккей гораздо лучше, чем Рыспаев.

Панин – россиянин, а Рыспаев – казах.

Панин ударил нашего судью, а Рыспаев – игрока китайского клуба.

Так как в КХЛ судят игроков?

По закону обязательному для всех или по понятиям?