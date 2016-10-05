Владислав Батурин: Я позвонил на работу и сказал: «Все, ребята, мне трындец»

В программу "Свисток" к Владиславу Батурину (справа) приходят известные люди из мира судейства. Слева - Алексей Спирин, судивший финал Кубка УЕФА-1991 Источник: «Наш футбол»

Комментатор «Матч ТВ» и «Нашего футбола» Владислав Батурин рассказал корреспонденту Sovsport.ru, почему во вторник в эфире канала «Наш футбол» не вышла программа «Свисток», автором и постоянным ведущим которой он является. Там планировали обсуждать судейство матча «Зенит» – «Спартак» (4:2)...

«ТАКОГО МЕНЯ ДАВАТЬ В ЭФИР БЫЛО НЕЛЬЗЯ»

- В последние дни у меня было три командировки – Махачкала, Ростов-на-Дону и Самара, – говорит Владислав Батурин. – Еще после Ростова понял, что голос начинает садиться. Несмотря на это, после Самары стал готовить очередной выпуск «Свистка». У меня уже была температура, но многим из нас не привыкать в таком состоянии работать. Надо, потому что. Договаривался с Валентином Ивановым, потом с его заместителем Станиславом Сухиной, чтобы они стали гостями программы. Есть сайт абонентов «НТВ-Плюс» с веткой обсуждения программы «Свисток». Я там со всеми общался, говорил, кто будет в гостях.

- Но...

- Ночью температура у меня поднималась до 39,2. Где-то раз в год, когда начинаю заболевать, голос исчезает после нагрузки. Еще в воскресенье должен был комментировать матч «Бернли» – «Арсенал». Собрался ехать в «Останкино», но понял, что лучше этого не делать. Позвонил начальству и сказал: «Готов комментировать, но не хочу, чтобы было, как с матчем «Барселоны», когда голос у меня вроде был, но на 3-й минуте «слетел».

- На эфир «Свистка» во вторник вы тоже собирались.

- Да. Хотя жена недоумевала, куда ехать в таком состоянии – голоса совсем нет. Я и сам понимал, что скажу «Здравствуйте!» – и к 3-й минуте «Свистка» будет та же история, что с «Барселоной». Такого меня давать в эфир нельзя ни при каких обстоятельствах. Это анти-телевидение . В 10 утра вторника я позвонил на работу и сказал: «Все, ребята, мне трындец». После этого связался со Станиславом Сухиной, которому также сообщил, что эфира не будет.

- То есть никакого заговора не было?

- Никакого заговора. Никаких указаний. Никакого давления. Это форс-мажор. Я даже с температурой приехал бы, но не мог говорить. Мне сделали несколько уколов и прочистили горло. И сейчас могу говорить с вами. А еще пять часов назад шипел, а не говорил. Но то, что я прочитал и услышал – ни в какие ворота не лезет.

- Вы имеете в виду отклики в интернете на новость, что программа «Свисток» не вышла в эфир?

- Да. Начитался, что это все «Газпром», что все прогнулись... Готов на Библии поклясться, что это бред. Этого нет и быть не может. 20 лет работаю на «НТВ-Плюс», теперь – на «Матч ТВ». Свисток выходит 10 лет....

- ...и никогда даже попыток давления на программу не было?

- Самое худшее, что было – в какой-то период, не буду говорить при каком судейском руководителе, – попытались устроить блокаду. Сначала отсекли действующих судей, которые были гостями программы, а потом и инспекторов. А большинство экспертов – действующие инспекторы. Но это был не длительный этап. Потом договорились, потом произошла смена очередного руководителя и все встало на свои места.

«ПОСЛЕ СКАНДАЛОВ ПОБУЗЯТ – А ПОТОМ ВСЕ ОСТЫЛИ»

- Поймите, «Систок» – программа, которая на личных отношениях строится, - продолжает Батурин. - Меня критикуют, что шашкой не рублю судей в эфире. Но если б рубил – этой программы просто не было бы.

- Что было бы?

- Рубрика судейских скандалов. Но я дорожу, что есть понимание с их стороны. И я тоже стараюсь понимать судей. Только это не значит, что мы не показываем их ошибки. Разбираем, задаем вопросы. И сейчас то же хотели делать. У меня есть верстка программы, мы собирались вспомнить историю судейства матчей «Зенит» – «Спартак» в последние годы. И это будет в следующий вторник.

- Хотя выпуск в этот день не планировался.

- Да, потому что нет тура. Теперь я переговорил с руководством и программа будет. Мы обязательно все разберем. Если мне пойдут навстречу, хочу чтобы в программе был не только представитель департамента судейства и инспектирования, но и, например, тот же Денис Глушаков. Давайте поспорим! А то у нас после скандалов все побузят, а потом эмоции остыли – и все.

Еще раз подчеркну: это форс-мажор. Ребят, мне не 20 лет, а 47. Я реально подыхал. Нет голоса. Вот так бывает. Мне самому неприятно, что так получилось. «Свисток» – еженедельная программа. И такое – второй раз за 10 лет.

- Кто в тот раз вас подменял?

- Рома Гутцайт. Но тогда тур был спокойным. И я заболел намного раньше. Рома благополучно справился.

- Сейчас замены не могло быть?

- Есть коллеги, кто срочно мог бы подменить. Но у большинства программ «Матч ТВ» несколько продюсеров. В моей же программе задействован один человек и еще один помощник. Остальным занимаюсь я. «Свисток» совершенно не продюсерская программа. С кем договорюсь – те и приходит.

Я сказал, что не смогу в этот раз провести – и мне больше никто ничего не предложил. Были бы сутки до эфира, может, что-то бы и решили. Но все-таки посмотрите, после какого матча должна была выйти программа. Не говорю, что я – пуп земли и кроме меня о судействе некому говорить. Нет, я исключительно о технологии этой программы.

- У этого отложенного выпуска «Свистка» рейтинг мог бы быть очень хорошим. Может, сделать выпуск в следующий вторник не на платном «Нашем футболе», а на «Матч ТВ»?

- Впервые слышу об этом. У меня ощущение, что к «Свистку» на «Матч ТВ» свое отношение. Если на уровне скандала – может быть, этот выпуск и был бы интересен. А так – «Свисток» идет своим путем. Еще раз: главное – программа выйдет в следующий вторник, хотя изначально ее выпуск в этот день не планировался.