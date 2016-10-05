Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Теннис  Плишкова- : -Касаткина
Хоккей  Барыс- : -Ак Барс
Хоккей  Югра- : -Нефтехимик
Теннис  Маррэй- : -Кузнецов
Хоккей  Автомобилист- : -Лада
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Москва
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владислав Батурин: Я позвонил на работу и сказал: «Все, ребята, мне трындец»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
В программу "Свисток" к Владиславу Батурину (справа) приходят известные люди из мира судейства. Слева - Алексей Спирин, судивший финал Кубка УЕФА-1991
В программу "Свисток" к Владиславу Батурину (справа) приходят известные люди из мира судейства. Слева - Алексей Спирин, судивший финал Кубка УЕФА-1991Источник: «Наш футбол»

Комментатор «Матч ТВ» и «Нашего футбола» Владислав Батурин рассказал корреспонденту Sovsport.ru, почему во вторник в эфире канала «Наш футбол» не вышла программа «Свисток», автором и постоянным ведущим которой он является. Там планировали обсуждать судейство матча «Зенит» – «Спартак» (4:2)...

«ТАКОГО МЕНЯ ДАВАТЬ В ЭФИР БЫЛО НЕЛЬЗЯ»

- В последние дни у меня было три командировки – Махачкала, Ростов-на-Дону и Самара, – говорит Владислав Батурин. – Еще после Ростова понял, что голос начинает садиться. Несмотря на это, после Самары стал готовить очередной выпуск «Свистка». У меня уже была температура, но многим из нас не привыкать в таком состоянии работать. Надо, потому что. Договаривался с Валентином Ивановым, потом с его заместителем Станиславом Сухиной, чтобы они стали гостями программы. Есть сайт абонентов «НТВ-Плюс» с веткой обсуждения программы «Свисток». Я там со всеми общался, говорил, кто будет в гостях.

- Но...

- Ночью температура у меня поднималась до 39,2. Где-то раз в год, когда начинаю заболевать, голос исчезает после нагрузки. Еще в воскресенье должен был комментировать матч «Бернли» – «Арсенал». Собрался ехать в «Останкино», но понял, что лучше этого не делать. Позвонил начальству и сказал: «Готов комментировать, но не хочу, чтобы было, как с матчем «Барселоны», когда голос у меня вроде был, но на 3-й минуте «слетел».

- На эфир «Свистка» во вторник вы тоже собирались.

- Да. Хотя жена недоумевала, куда ехать в таком состоянии – голоса совсем нет. Я и сам понимал, что скажу «Здравствуйте!» – и к 3-й минуте «Свистка» будет та же история, что с «Барселоной». Такого меня давать в эфир нельзя ни при каких обстоятельствах. Это анти-телевидение. В 10 утра вторника я позвонил на работу и сказал: «Все, ребята, мне трындец». После этого связался со Станиславом Сухиной, которому также сообщил, что эфира не будет.

- То есть никакого заговора не было?

- Никакого заговора. Никаких указаний. Никакого давления. Это форс-мажор. Я даже с температурой приехал бы, но не мог говорить. Мне сделали несколько уколов и прочистили горло. И сейчас могу говорить с вами. А еще пять часов назад шипел, а не говорил. Но то, что я прочитал и услышал – ни в какие ворота не лезет.

- Вы имеете в виду отклики в интернете на новость, что программа «Свисток» не вышла в эфир?

- Да. Начитался, что это все «Газпром», что все прогнулись... Готов на Библии поклясться, что это бред. Этого нет и быть не может. 20 лет работаю на «НТВ-Плюс», теперь – на «Матч ТВ». Свисток выходит 10 лет....

- ...и никогда даже попыток давления на программу не было?

- Самое худшее, что было – в какой-то период, не буду говорить при каком судейском руководителе, – попытались устроить блокаду. Сначала отсекли действующих судей, которые были гостями программы, а потом и инспекторов. А большинство экспертов – действующие инспекторы. Но это был не длительный этап. Потом договорились, потом произошла смена очередного руководителя и все встало на свои места.

«ПОСЛЕ СКАНДАЛОВ ПОБУЗЯТ – А ПОТОМ ВСЕ ОСТЫЛИ»

- Поймите, «Систок» – программа, которая на личных отношениях строится, - продолжает Батурин. - Меня критикуют, что шашкой не рублю судей в эфире. Но если б рубил – этой программы просто не было бы.

- Что было бы?

- Рубрика судейских скандалов. Но я дорожу, что есть понимание с их стороны. И я тоже стараюсь понимать судей. Только это не значит, что мы не показываем их ошибки. Разбираем, задаем вопросы. И сейчас то же хотели делать. У меня есть верстка программы, мы собирались вспомнить историю судейства матчей «Зенит» – «Спартак» в последние годы. И это будет в следующий вторник.

- Хотя выпуск в этот день не планировался.

- Да, потому что нет тура. Теперь я переговорил с руководством и программа будет. Мы обязательно все разберем. Если мне пойдут навстречу, хочу чтобы в программе был не только представитель департамента судейства и инспектирования, но и, например, тот же Денис Глушаков. Давайте поспорим! А то у нас после скандалов все побузят, а потом эмоции остыли – и все.

Еще раз подчеркну: это форс-мажор. Ребят, мне не 20 лет, а 47. Я реально подыхал. Нет голоса. Вот так бывает. Мне самому неприятно, что так получилось. «Свисток» – еженедельная программа. И такое – второй раз за 10 лет.

- Кто в тот раз вас подменял?

- Рома Гутцайт. Но тогда тур был спокойным. И я заболел намного раньше. Рома благополучно справился.

- Сейчас замены не могло быть?

- Есть коллеги, кто срочно мог бы подменить. Но у большинства программ «Матч ТВ» несколько продюсеров. В моей же программе задействован один человек и еще один помощник. Остальным занимаюсь я. «Свисток» совершенно не продюсерская программа. С кем договорюсь – те и приходит.

Я сказал, что не смогу в этот раз провести – и мне больше никто ничего не предложил. Были бы сутки до эфира, может, что-то бы и решили. Но все-таки посмотрите, после какого матча должна была выйти программа. Не говорю, что я – пуп земли и кроме меня о судействе некому говорить. Нет, я исключительно о технологии этой программы.

- У этого отложенного выпуска «Свистка» рейтинг мог бы быть очень хорошим. Может, сделать выпуск в следующий вторник не на платном «Нашем футболе», а на «Матч ТВ»?

- Впервые слышу об этом. У меня ощущение, что к «Свистку» на «Матч ТВ» свое отношение. Если на уровне скандала – может быть, этот выпуск и был бы интересен. А так – «Свисток» идет своим путем. Еще раз: главное – программа выйдет в следующий вторник, хотя изначально ее выпуск в этот день не планировался.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Батурин: Программа «Свисток» не вышла в эфир, потому что у меня пропал голосКомментатор «Матч ТВ» и «Нашего футбола» Владислав Батурин рассказал корреспонденту Sovsport.ru, почему во вторник в эфире канала «Наш футбол» не вышла программа «Свисток», автором и постоянным ведущим которой он является.Сергей Павлов покинул тульский «Арсенал»Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов был отправлен в отставку.Родные грабли лбу милее. Колонка Сергея МикуликаРодные грабли лбу милее. Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» - о форме и содержании судейского корпуса.«Мне отмщение, и аз воздам!» Колонка Василия Уткина«Мне отмщение, и аз воздам!» Колонка Василия УткинаОбозреватель «Советского спорта» - о судействе вообще и в матче «Спартак» - «Зенит» в частности.Александр Козлов: В «Спартаке» творится полный хаос. Не знаю, в курсе ли ФедунЭкс-нападающий «Спартака», а ныне игрок воронежского «Факела» Александр Козлов о состоянии дел в стане красно-белых.На матче «Зенит» - «Спартак» главным арбитром мог работать Виталий МешковРабота главного арбитра Сергея Иванова на матче чемпионата России «Зенит» - «Спартак» (4:2) вызвала неоднозначную реакцию болельщиков и участников игры. По некоторым данным, на этом матче мог работать другой арбитр.Передачу «Свисток» по матчу «Зенит» - «Спартак» отменилиВ эфире телеканала «Наш футбол» не вышла передача «Свисток», посвященная матчу чемпионата России «Зенит» - «Спартак» (4:2). В ней должен был принять участие заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина.Федор Смолов: Благодарен Аджоеву. Если бы на его месте был профессионал, я бы не ушел бесплатноФорвард «Краснодара» Федор Смолов рассказал о своем уходе из московского «Динамо». Он отметил, что благодарен Гураму Аджоеву, который тогда был спортивным директором клуба.Три удара по империи Гинера. Что может заставить бизнесмена продать ПФК ЦСКАТри удара по империи Гинера. Что может заставить бизнесмена продать ПФК ЦСКАВерсия о возможной продаже ЦСКА имеет веские основания: у президента ПФК Евгения Гинера, как снежный ком, растут проблемы в бизнесе.Александр Козлов: После разговора с Аленичевым понял, что не нужен «Спартаку»Экс-нападающий «Спартака», а ныне игрок воронежского «Факела» Александр Козлов рассказал, когда понял, что из «Спартака» надо уходить.Гол Гацкана в ворота ЦСКА - лучший в 9-м туре РФПЛПосетители «Советского спорта» выбрали лучший гол 9-го тура чемпионата России по футболу.«Спартак» чемпион, Игнашевич в «Локо»: каким был мир, когда Гинер возглавил ЦСКА«Спартак» чемпион, Игнашевич в «Локо»: каким был мир, когда Гинер возглавил ЦСКАЕвгений Гинер то ли продает ЦСКА, то ли нет. Но это хороший повод вспомнить, что происходило в спорте, когда в наш футбол пришел ГинерРФПЛ определила даты матчей 13-17-го туровОфициальный сайт Российской футбольной премьер-лиги опубликовал расписание матчей 13-17-го туров чемпионата России.15 лет стабильности. Что сделал Гинер за годы работы в ЦСКА15 лет стабильности. Что сделал Гинер за годы работы в ЦСКА«Советский Спорт» рассказывает, каких высот добился столичный клуб при Евгении Гинере.«Спартак» ответил «Зениту», также выложив видео спорных моментов матчаНа официальной странице московского «Спартака» в Twitter появилось видео спорных судейских решений в матче 9-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:4).Руслан Гринберг: ПФК ЦСКА не является «золотым» активомДоктор экономических наук, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг считает, что для продажи ПФК ЦСКА Евгением Гинером сейчас не лучшее время.Глушаков - «Зениту»: Впереди еще 10 лет игр на «Петровском» - успеем отыгратьсяПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на пост «Зенита» в твиттере, в котором петербургский клуб выложил видео с обзором матча девятого тура РФПЛ против красно-белых (4:2) с заголовком «Как мы убивали «Спартак».Андрей Червиченко: Постоянно выигрывать у госкорпораций тяжело, Гинер поступит разумно, если продаст ЦСКАБывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что Евгений Гинер раздумывает над продажей ЦСКА.Никита Кричевский: Проект Гинера в ЦСКА можно считать завершеннымДоктор экономических наук, профессор Никита Кричевский прокомментировал возможную продажу ПФК ЦСКА нынешним президентом клуба Евгением Гинером.«Спартак» попросил отстранить Иванова до конца текущего сезонаНа официальном сайте московского «Спартака» появилось сообщение с просьбой отстранить судью Сергея Иванова от работы до конца сезона.

Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение