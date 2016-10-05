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«Если не получу титульник в UFC, покажу какая сила стоит за мной в России»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Если не получу титульник в UFC, покажу какая сила стоит за мной в России»

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов (23 победы, 0 поражений) в интервью зарубежному журналисту Луке Томасу рассказал, что не понимает политику промоутерской организации UFC, и пообещал, что промоушен не проведет в России свой турнир до тех пор, пока ему не дадут сразиться за титул чемпиона.

«Советский спорт» приводит несколько цитат Хабиба из интервью. 

О карьере в UFC

- 12 ноября я проведу поединок против Майкла Джонсона. Я ждал титульного боя с Эдди Альваресом, но UFC организовал его поединок против Конора Макгрегора. Если я выиграю Джонсона и мне не дадут титульный поединок, то я не буду драться в UFC. С меня хватит. Я долго терпел и заслужил свой шанс. Я никогда не проигрывал в «клетке» за восьмилетнюю карьеру в ММА. Руководители UFC все время обещают... Но я не верю их словам. Не верю Дане Уайту. Сейчас для меня главное - победить Джонсона и не важно как я это сделаю: нокаутом, сабмишеном или по очкам. А после поединка посмотрим.

Факт 

Нурмагомедов провел в UFC семь поединков и во всех одержал победы. В прошлом месяцу президент UFC Дана Уайт в твиттере сообщил, что россиянин проведет бой против чемпиона в легком весе американца Эдди Альвареса. Хабиб даже подписал два контракта на бой. Он должен был пройти на турнире UFC 205 ИЛИ ufc 206. Однако через несколько дней после этого промоушен объявил о проведении боя Эдди Альварес - Конор Макгрегор. Хабибу же в соперники поставили Майкла Джонсона.

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О возможном турнире UFC на территории России и о Коноре Макгрегоре

- UFC опирается на Макгрегора и считает, что за ним есть сила. В Ирландии проживает всего шесть миллионов человек, а в России - 150 миллионов. Если организация не даст мне шанс сразиться с чемпионом, то я покажу, какая сила стоит за мной. Если мне не дадут шанс, что UFC никогда не сможет провести турнир в России.

Факт

Дана Уайт уже давно говорит о проведении турнира UFC в России. По некоторым данным промоушен собирался провести первый турнир в начале 2017 года. Даже рассматривались несколько городов: Грозный, Ростов-на-Дону, Москва и Санкт-Петербург. «Идея провести турнир в России с участием Хабиба Нурмагомедова в карде - отличная идея. Мы работаем над этим», - говорил Дана Уайт. 

О заявлении Жозе Алдо об уходе из UFC

- Жозе попал в неприятную ситуацию. Я его понимаю. Он один из сильнейших бойцов ММА. Он заслужил провести реванш с Конором. Его решение я уважаю.

Факт

12 декабря 2015 года Жозе Алдо потерял титул чемпиона в полулегком весе, проиграв нокаутом Конору Макгрегору за 13 секунд! Десятилетняя непобежденная эпоха Алдо закончилась. С того времени бразилец ждал получить бой-реванш, но так и не получил. Макгрегор провел два боя протиив Нейта Диаса (поражение и победа) и теперь готовится к схватке против Альвареса. После этого Алдо заявил, что хочет покинуть UFC, так как не получил реванш.

О Тони Фергюсоне

- Этот спортсмен, также, как и я, заслужил титульный поединок. В следующем бою он сразится против Рафаэля дос Аньоса.

Факт

Тони Фергюсон является ярким представителем легкого веса. На протяжении последних восьми поединков он не знает поражений. Также как и Хабиб является претендентом на титул. Также как и Нурмагомедов своего шанса еще не дождался. 

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