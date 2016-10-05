Джефф Монсон: Какого черта политика США лезет в спорт?

Джефф Монсон Источник: Instagram

Известный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон в сентябре получил паспорт гражданина ЛНР и объявил о скором завершении карьеры в ММА. 45-летний спортсмен по прозвищу Снеговик собирается сотрудничать с КПРФ и принимать участие в развитии молодежного спорта, особенно в тех районах, где дети имеют ограниченный доступ к спортивным программам.

Children's hospital in Moscow @podarizhizn Фото опубликовано Jeff Monson (Official Account) (@jeffmonsonmma) Авг 13 2016 в 8:03 PDT

В интервью «Советскому спорту» Монсон вспомнил о поединке против Федора Емельяненко, заявил, что UFC не обманывал Хабиба Нурмагомедова в истории с титульным поединком, а также в очередной раз удивился великодушию российского народа.

Джефф Монсон за профессиональную карьеру провел 86 официальных поединков, в которых одержал 59 побед, потерпел 26 поражений и один бой свел вничью.

«Не думаю, что Федор будет драться в UFC»

- Джефф, расскажите о своих планах до конца 2016 года. Вы объявили о завершении карьеры после боя с Виталием Опариным. Это действительно так?

- До конца 2016 года все также планирую активно принимать участие в развитии детско-юношеского спорта в России и в приближенных к ней территориях - Донбасс, Южная Осетия, Абхазия. Сейчас с коллегами обсуждаем один интересный проект связанный с формированием нового направления в единоборствах. С Опариным бой у нас не состоится, но я также планирую провести свой последний бой в ноябре, сейчас определяемся с соперником.

Фото опубликовано Jeff Monson (Official Account) (@jeffmonsonmma) Авг 14 2016 в 9:03 PDT

- 28 сентября исполнилось 40 лет Федору Емельяненко. Расскажите, когда вы впервые услышали имя этого спортсмена? Что увидели в его глазах при очной встрече перед вашим боем?

- Первый раз я услышал имя Емельяненко когда только начинал свой путь в ММА. Имя Федора тогда гремело на весь бойцовский мир, он был и есть кумиром многих начинающих и профессиональных бойцов. В глазах Федора, перед боем я увидел тоже самое, что и все остальные соперники - уважение к своему оппоненту.



- Каковы шансы Федора в UFC, если он подпишет контракт с организацией.

- Федор уже достиг того пика в своей карьере, когда ему ничего не нужно доказывать. В поединке против Мальдонадо он еще раз доказал, что он великий боец. Я не думаю, что Федор подпишет контракт с UFC.

«UFC хочет заработать много денег на Хабибе»

- Один из обидчиков Федора - бразилец Антонио Силва может быть уволен в UFC. Его менеджер сказал, что Силва может провести бой в России. Вам было бы интересно посмотреть на реванш Федор - Бигфут? Каковы шансы увидеть этот бой?

- Конечно, было бы интересно посмотреть на этот бой, как и на любые другие бои с участием Емельяненко. Я бы поставил на победу Федора.

- Недавно президент UFC Дана Уайт в социальной сети объявил, что соперником Эдди Альвареса в бою за титул чемпиона UFC станет россиянин Хабиб Нурмагомедов. Но в итоге против Альвареса сразится Конор Макгрегор. Почему и зачем обманули Хабиба?

- Хабиб классный боец, у него большое будущее в ММА. Мне кажется его не обманывали, Дана делает это для поднятия рейтинга Нурмагомедова, чтобы на финальном бою Хабиба за титул заработать больше денег. Только ради денег и рейтинга и больше ничего.

«Допинг принимал в молодости»

- Нужно ли в России вводить допинг-контроль у бойцов ММА? Вы сами употребляли запрещенные препараты?

- Когда я был молод, в течении небольшого промежутка времени я принимал допинг. В связи с этим у меня возникли некоторые осложнения со здоровьем и я очень сожалею, что в тот момент не был внимателен к этому вопросу. Я уважаю спорт без допинга и считаю, что тестирование спортсменов пойдет на пользу, но не навредит. Нужно только грамотно организовать процесс.

- Вы уже давно в душе русский человек. Но, наверное, есть еще моменты в жизни россиян, которых вы понять не можете?

- Русские люди - это народ с невероятно большой душой! Ко мне постоянно подходят на публике, просят автографы, пытаются заговорить со мной, пожать руку. Постоянно дарят подарки, маленькие сувениры, которые тут же покупают при мне на улице. Один таксист, попросивший фото со мной, подарил мне свою бейсболку после моего вопроса где я могу купить такую же. Такие моменты случаются постоянно. У меня нет плохих воспоминаний относительно народа России, только хорошие мысли приходят мне в голову.

- Кем бы вы стали, если бы не спорт?

- Если бы не спорт я бы остался практикующим психологом, но я не могу представить свою жизнь вне спорта.

«Ветераны ВОВ - великие люди»

- Вы присутствовали на параде в Москве, посвященном Дню Победы. Какие чувства испытали?

- Да, я был на параде в Москве. Спасибо моим друзьям и коллегам из КПРФ, которые смогли организовать мне место на трибуне рядом с ветеранами. Я с большим удовольствием фотографировался и общался с ветеранами ВОВ, это великие люди и слава их будет вечна!

Live from Red Square today. Victory Day parade. Фото опубликовано Jeff Monson (Official Account) (@jeffmonsonmma) Май 9 2016 в 9:33 PDT

Much respect to this veteran! From Belarus to Berlin! Victory Day! @slavyanka_moscow_hotel #отельславянка Фото опубликовано Jeff Monson (Official Account) (@jeffmonsonmma) Май 9 2016 в 9:44 PDT

- Вы участвовали в шоу «Танцы со звездами». Есть ли желание еще раз попробовать себя в другой роли?

- «Танцы со звездами» - замечательное шоу с замечательными людьми. Огромное спасибо моей партнерше по танцам Марии Смольниковой. Она замечательный человек и великолепная танцовщица, а также мой хороший друг. С удовольствием еще приму предложения участвовать в шоу такого плана.

Another earlier photograph from Dancing with the Stars. Cool pic Фото опубликовано Jeff Monson (Official Account) (@jeffmonsonmma) Апр 27 2016 в 7:38 PDT

I had the honor yesterday to become the first American to receive citizenship in the LPR Фото опубликовано Jeff Monson (Official Account) (@jeffmonsonmma) Сен 11 2016 в 2:59 PDT

- Вы получили паспорт гражданина ЛНР. Что это для вас значит и для чего вам этот документ?

- Да, я получил гражданство ЛНР. Хочу выразить искреннюю благодарность народу Республики за проявленное мне доверие. Я поддерживаю желание народа, борющегося за свою независимость и считаю, что такие вопросы ни в коем случае не должны решаться с помощью силы. Моя цель, и это не только касается ЛНР, но и других территорий, где народ хочет быть услышан, выступить в роли народного омбудсмена и донести до международного сообщества истинную картину происходящего, чтобы прекратить насилие беззащитных граждан.

Омбудсмен (от древнескандинавского umboð «полномочие», «поручение») — гражданское или в некоторых государствах должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля соблюдения справедливости и интересов определенных гражданских групп в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц.

«Какого черта политика США лезет в спорт?»

- Как вы отнеслись к тому, что российских паралимпийцев не допустили к Паралимпиаде? Можно ли это назвать чудовищной ошибкой?

- Это не только чудовищная ошибка, которую международное сообщество еще долго будет расхлебывать. Это явное влияние политики США. Есть же фраза - «Спорт без политики», придуманная американцами. Так какого черта они туда лезут?

- На данный момент Виталий Минаков является сильнейшим тяжеловесом России. Смог бы он навести шороху в UFC? Смог бы он в клочья порвать Оверима, Миочича, Вердума и Веласкеса?

- Минаков действительно очень хороший боец, но и его соперники не пальцем сделанные. Я хочу пожелать ему удачи и с удовольствие буду смотреть его поединки.

- У вас в инстаграме появился видеоролик, на котором вы ласково укусили медвежонка за ухо. Не боялись, что животное может неправильно понять вас?

- Ролик с медвежонком - это было весело! Спасибо моим друзьям в Луганске, которые смогли организовать этот визит к животным. У меня есть давняя мечта побороться с медведем, но пока обходимся только нежными объятиями.

Few days ago... Видео опубликовано Jeff Monson (Official Account) (@jeffmonsonmma) Сен 9 2016 в 12:53 PDT

- Какие самые необычные подарки вы получали в России?

- Я уже не раз рассказывал историю про мужчину в Пензе, который подарил мне икону для моей матери, которая в то время болела раком. Человек каким-то образом услышал про это, про тот тяжелый период в моей жизни и нашел меня в гостинице. Он долго ждал на улице, а потом подошел и от чистого сердца, с искренними глазами преподнес этот важный для меня подарок. Милосердие русского человека не знает границ.