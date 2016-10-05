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Доказательство смерти. Как Ковальчук и Войнов стали лидерами КХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Илья Ковальчук и Вячеслав Войнов
Илья Ковальчук и Вячеслав ВойновИсточник: Sovsport.ru

Обозреватель «Советского спорта» - об игроках нашей лиги, которым результативность повысили крайне неблагоприятные обстоятельства.

Если кто из вас подзабыл о чем фильм Квентина Тарантино «Доказательство смерти» или, не дай Бог, вообще его не смотрел, что уж и вовсе непростительно, я вкратце напомню его сюжет.

Его главный герой Каскадер Майк – садист-гонщик, который развлекается тем, что гоняет на машине с укрепленной защитой и специально устраивает аварии лоб в лоб, убивая девчонок, с которыми перед этим знакомится в барах или на заправках.

Такое у него хобби по жизни. И все складывается для Майка удачно, пока однажды очередные жертвы не звереют от его наглого нападения, и охотник не превращается в дичь.

Речь в фильме идет в том числе и о том, что порой экстренные обстоятельства вынимают из людей дополнительные силы и эмоции, делая их намного сильнее этих самых обстоятельств.

И когда я сегодня заглянул в список лидеров КХЛ, то почему-то вспомнил именно этот фильм.

1. Возрождение Ковальчука.

Нет, ну когда еще Илья так здорово начинал сезон? Уже два хет-трика на счету! В списке лучших бомбардиров лиги Ковальчук уступает только уже легендарному (привыкаем к этому слову, заслужил) Сергею Мозякину. В СКА, напичканном более молодыми игроками сборной, Илья на сегодняшний день самый меткий. На его счету 22 (10+12) очка.

Прямо второе дыхание открылось у 33-летнего триумфатора Квебека. Настойчиво лезет в голову мысль, что, пожалуй, и в сборной он еще последнего слова не сказал.

И невольно задумаешься – а если бы весной Ковальчука не посадили на лавку в плей-офф? Если бы не отлучили от команды? Если бы не сняли звание капитана?

Был бы он сейчас также ярок? Вопрос.

Кстати, еще одна деталь. Перед разгромом, который СКА при помощи Ковальчука учинил вчера в Братиславе, питерцы обидно уступили в овертайме «Медвешчаку». И вот там хорваты забили решающий гол, когда Кови схлопотал удаление. Еще один повод для спортивной злости!

2. Амнистия Войнова.

Я вот год назад ругался на заокеанских судей. А сейчас думаю, что законы в США не так уж плохи. Ведь если бы не они, то защитник Вячеслав Войнов продолжал бы карьеру в «Лос-Анджелесе», а не играл сейчас за СКА в России.

Арест, суд, тюрьма, депортация… Через все это россиянину пришлось пройти. Но трудности не сделали его слабее. Наоборот! Сейчас Войнов – один из самых результативных защитников КХЛ. А из россиян, выступающих в нашей лиге, - самый лучший. 14 (4+10) очков. Да и плюс/минус подходящий – плюс семь.

Конечно, глупо говорить, что это он на нарах так заматерел. Но челябинцу было, что доказывать. И болельщикам, и специалистам, и главное – самому себе. И он доказал.

Не знаю про законы США, но в большом хоккее у Вячеслава полная амнистия. Это можно констатировать.

3. Загадка Гаврилова.

А вы знаете такого вратаря Андрея Гаврилова? Боюсь, что с лету на этот вопрос ответят сейчас только уфимские болельщики. Да и то – не все. Ну и чем он знаменит?

И вы правы – абсолютно ничем!

Но у этого 28-летнего вратаря «Салавата Юлаева» сейчас лучший коэффициент отраженных бросков в лиге – 96,5%!

Это правда, в которую я не сразу смог поверить. Потому что я ведь знаю, что старт у уфимцев традиционно не заладился. И по пропущенным шайбам они сейчас только на 25 месте в КХЛ! Да и то, делят его со «Слованом».

Как такое может быть?

Да потому что Гаврилов, который ловит шайбы лучше всех в КХЛ, не основной голкипер «Салавата». Он сыграл пока только шесть поединков. А основной там – Никлас Сведберг, у которого коэффициент отраженных бросков – 88,4 в этом сезоне.

88 против 96! Почувствуйте, что называется разницу. Но швед – основной.

Хотя Гаврилов, наверное, все равно доволен. Ведь в прошлом сезоне, когда он выступал за ХК Сочи, ему доверили защищать ворота всего пять раз. За целый сезон, включая плей-офф.

При такой «плотной» загруженности поневоле начнешь хвататься за любой шанс. Ведь только звание лучшего в КХЛ и гарантирует место в воротах, когда спорить за него приходится с куда более дорогим легионером.



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