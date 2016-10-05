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Битва умов. Почему нужно смотреть матч Италия – Испания

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Битва умов. Почему нужно смотреть матч Италия – Испания
Источник: Associated Press

«Советский спорт» представляет центральный матч дня в отборочном турнире к ЧМ-2018.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Регламент отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Европе таков, что только победитель группы получит прямую путевку в Россию. Вторая же команда будет играть стыковые матчи. Поэтому Испании и Италии, угодившим в одну группу, можно лишь посочувствовать – права на ошибку нет ни у одной из них.

Понимая это, стартовали и те, и другие бодро: испанцы разгромили Лихтенштейн - 8:0, Италия на выезде обыграла крепкий Израиль – 3:1. При этом обе команды не останавливались до последних минут, стремясь забить еще. Причина проста – при равенстве очков сначала будут считать разницу забитых и пропущенных мячей, если она будет одинаковой – количество забитых голов, а уже потом – личные встречи.

Лучший вариант избавить себя от математических подсчетов – набирать максимум очков в играх с прямым конкурентом. В стане обеих сборных это понимают. «Возможно, этот матч станет определяющим в борьбе за первое место в группе», - сказал форвард испанцев Кальехон накануне встречи.

ДЕЛА ДЕЛЬ БОСКЕ И КОНТЕ ЖИВУТ

Обе сборные летом возглавили новые тренеры: Испанию – Хулен Лопетеги, Италию – Джампьеро Вентура. Понимая, что времени на эксперименты нет, оба решили просто улучшать то, что построили их предшественники. Как и Висенте Дель Боске, Лопетеги делает ставку на контроль мяча. Как и Антонио Конте, Вентура делает упор на надежную оборону и большое количество быстрых атак.

При этом в работе Лопетеги и Вентуры есть много общего. Выделим три момента.

1. Повышенное внимание тактике

Оба специалиста повышенное внимание уделяют тактическим моментам. Об этом можно понять по интервью их подопечных.

«Системы игры у Лопетеги и Дель Боске похожи, но с Хуленом мы больше работаем над тактикой», - сказал полузащитник испанцев Бускетс.

«Между Вентурой и Конте не так много различий. Ко многим играм, как и раньше, готовимся, изучая недостатки соперника», - отметил защитник итальянец Бонуччи.

2. Прошлые заслуги ничего не значат

Лопетеги и Вентура вызывают в команду сильнейших на данный момент игроков. Не имеют игровой практики полузащитники Фабрегас иДжаккерини – приглашения в национальную команду не получают. Зачем, если есть заслужившие своего шанса футболисты? А ведь Фабрегас и Джаккерини были ключевыми фигурами своих сборных на Евро-2016!

При этом просто играть мало. Нужно это делать это лучше конкурентов, каким бы заслуженным и авторитетным ты ни был. Это про испанского вратаря «Порту» Касильяса. Все просто: Лопетеги считает, что голкипер «Наполи» Рейна сильнее. Выделялся он еще в прошлом сезоне, особенно хорош был в игре ногами. Но Дель Боске не вызывал его, так как не представлял свою команду без Касильяса.

У Италии свой шанс получил защитник «Зенита» Кришито, вызванный в сборную впервые с 2014 года. Можно не сомневаться: Вентура видит в нем игрока бровки. В тех пяти матчах этого сезона, что Кришито играл на позиции левого защитника, он забил два гола и сделал две передачи. Сборной он может принести пользу, учитывая, что сильного игрока не левый фланг у нее нет – эту позицию с переменным успехом закрывают разные футболисты.

3. Доверие к молодежи

И Лопетеги, и Вентура показали, что следят за молодыми футболистами. При Лопетеги впервые в стартовом составе сборной Испании вышел 24-летний игрок «Барселоны» Серхи Роберто. При Вентуре в сборной Италии дебютировал 17-летний вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма! Это самый молодой голкипер в истории сборной Италии: в день товарищеской игры с Францией (1:3) ему было 17 лет 6 месяцев и 1 день.

ТАКТИЧЕСКАЯ ДУЭЛЬ ЛОПЕТЕГИ И ВЕНТУРЫ

Тактические нюансы – то, что может решить исход матча, когда две команды проповедуют разный футбол. Так было в 1/8 финала Евро-2016. Италия тогда победила (2:0). Очередной матч покажет, сделала ли Испания выводы.

В той встрече в очередной вскрылись такая слабость «Красной фурии» - неумение прессинговать команду, играющую в три центральных защитника. Прессинг был, но Италия его с легкостью преодолевала. Любопытно, что как раз этого перед матчем опасался экс-игрок сборной Испании Хави: «У Италии при начале атак есть три защитника и два фланговых игрока, команда действует по схеме 3-5-2. Нашей сборной, играющей 4-3-3, сложно применить привычную схему прессинга – если прессинговать всех названных игроков, то против двух наших защитников останутся два форварда. Когда на чемпионате мира так играли Бразилия и Голландия, то у нас тоже возникла уйма проблем».

Италия по-прежнему играет по схеме 3-5-2, а Испания - 4-3-3. Значит, у Испании есть два варианта – либо подстроиться под соперника, либо отказаться от прессинга. Если бы у Дель Боске был шанс переиграть матч на Евро-2016, то он бы выбрал первый вариант. «Я пожалел, что против Италии не сыграл с тремя центральными защитниками», - сказал тренер после вылета с турнира. О том, что итальянскую схему 3-5-2 можно бить этой же расстановкой, показал Йоахим Лев – он неожиданно для многих использовал ее в четвертьфинале Евро-2016, где Германия остановила Италию (1:1 в основное и дополнительное время и 6:5 по пенальти).

Главный вопрос, связанный с Вентурой, - как Италия будет обороняться? Летом Конте использовал прессинг. Причем персональный: Джаккерини играл против Пике, Эдер – против Рамоса, а Пелле держал Бускетса. Этим Италия разрушила у испанцев привычный выход из обороны в атаку. Если Вентура изберет подобный вариант (Джаккерини у него сейчас нет), то должен быть готов к тому, что Испания может избрать другую схему. На этот случай должен быть план Б.

Так что нас ждет настоящая шахматная партия.

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