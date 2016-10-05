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«Мы показываем настоящие бои». В Грозном стали известны первые чемпионы WFCA

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Фото: Шамиль Кахирхаджиев/ИА "Грозный-информ"
Фото: Шамиль Кахирхаджиев/ИА "Грозный-информ"

5 октября главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову исполнилось 40 лет. Днем ранее в Грозном в «Колизее» состоялось уникальное событие - промоутерская бойцовская компания WFCA (БК «Ахмат») впервые в своей истории разыграла чемпионские пояса в семи весовых категориях.

Бои высокого уровня хотели посмотреть многие фанаты ММА, не только местные жители. В Грозный приехали болельщики из других городов России. Арена была переполнена и не каждый смог воочию увидеть спортивное шоу.

В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов, бизнесмен Кенес Ракишев и другие.

Клуб «Ахмат» был основан в середине 2014 года Главой Республики и был назван в честь первого Президента Чеченской республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Изначально клуб существовал в качестве базы, которая служила плацдармом для развития бокса в республике. Стремительное развитие и заинтересованность бойцов позволили, уже к концу года, считать клуб одним из главных спортивных клубов России. В 2015 году руководство клуба приняло решение развивать параллельно с боксом смешанные единоборства (ММА).

В рамках большого ивента были организованы не только поединки профессионалов, но и детей... В них принимали участие сыновья главы Чеченской республики. 10-летний Ахмад Кадыров нокаутировал Дамира Шевхужева на 14-й секунде показательного боя младшего дивизиона в весовой категории до 33 кг. 9-летний Зелимхан (Эли) Кадыров единогласным решением судей одержал победу над Даниилом Шалаком в показательном поединке младшего дивизиона в весовой категории до 27 кг. А 8-летний Адам Кадыров единогласным решением судей победил Давида Халатова в заключительном бою вечера в весовой категории до 35 кг.

Битва детей в ММА - событие неожиданное для зарубежных фанатов. Во время турнира аккаунты иностранных журналистов взрывались видеороликами о победах сыновей Кадырова. Удивлению не было предела. «Российское ММА - оно такое...», пишет обозреватель одного известного американского ММА-портала.

Дети разогрели публику перед финалами Гран-при, которые получились конкурентыми, за исключением поединка тяжеловесов. Представитель клуба «Ахмат» Зелимхан Умиев нокаутировал бразильца Джеронимо Дос Сантоса первым же ударом в первом раунде. Со стартового гонга прошло всего 12 секунд.

Фото: Шамиль Кахирхаджиев/ИА «Грозный-информ»
Фото: Шамиль Кахирхаджиев/ИА «Грозный-информ»

Остальные поединки Гран-при по своему уровню не уступали баталиям, которые проводятся в самых сильнейших промоушенах мира. И пусть вас не смущает, что на турнире выступали в основном местные бойцы - в будущем любой из них может «выстрелить» в одной из мировых лиг.

Фото: Шамиль Кахирхаджиев/ИА «Грозный-информ»
Фото: Шамиль Кахирхаджиев/ИА «Грозный-информ»

Весьма драматичным получился поединок молодого перспективного полутяжеловеса Магомеда Анкалаева, которого все время хвалит Федор Емельяненко, и ветерана российских ММА Максима Гришина. В первом раунде Гришин разбил лицу Анкалаеву, на лице которого  образовалась глубокая сечка. Три раунда спортсмены с переменным успехом перехватывали инициативу. Если бы дело дошло до судейского решения, арбитрам пришлось бы серьезно поломать голову над тем, кому вручить чемпионский пояс. Неожиданно в четвертом раунде у Магомеда открылось второе дыхание и он смог нокаутировать своего соперника. Эта победа стала для непобежденного Анкалаева уже седьмой в профессиональной карьере ММА. Еще недавно он выигрывал чемпионаты России и мира в любителях, и вот теперь он полноценный чемпион молодой, но уже конкурентноспособной организации.

Фото: Шамиль Кахирхаджиев/ИА «Грозный-информ»
Фото: Шамиль Кахирхаджиев/ИА «Грозный-информ»

Изюминкой турнира стал поединок известного во всем мире Шамиля Завурова по прозвищу Дагестанский Лев и чеченца Хусейна Халиева, который за свою карьеру проигрывал только опытному Ясубею Эномото. Во втором раунде Халиев отправил соперника в тяжелый нокаут и стал чемпионом в легком весе.

После турнира Рамзан Кадыров заявил, что было трудно смотреть, как бойцы клуба «Ахмат» дерутся между собой.

Фото: Шамиль Кахирхаджиев/ИА «Грозный-информ»
Фото: Шамиль Кахирхаджиев/ИА «Грозный-информ»

«Но мы должны были провести чемпионат и определить лучшие веса, чтобы выставить их против шоуменов из западных клубов, таких как UFC, если они захотят показать, на что они способны. И сегодня мы выявили самых лучших. Я поздравляю всех бойцов и любителей MMA. Хочу поблагодарить всех, кто нам помогал организовывать этот турнир - спортивные каналы, организаторов, руководство БК «Ахмат». Сегодня наши бойцы доказали, что они являются лучшими из лучших. У американцев нет и никогда не было настоящих боев. Бывают придуманные актерские шоу со всякими Макгрегорами. Они выигрывают и проигрывают, чтобы зарабатывать деньги. А мы показываем настоящие бои. Ребята, я вас очень люблю и уважаю. Спасибо вам за дух воинский, за пот и боль, которые вы терпите», - сказал глава Чечни.

Результаты главных поединков турнира

Хусейн Халиев отправил в нокаут Шамиля Завурова и стал чемпионом Лиги WFCA в легком весе.
Зелимхан Умиев победил бразильца Джеронимо Дос Сантоса в первом раунде, нокаутировав соперника уже через 12 секунд после начала боя.
Магомед Анкалаев техническим нокаутом победил в 4-м раунде Максима Гришина и стал первым в истории Лиги WFCA чемпионом в полутяжелом весе.
Саламу Абдурахманов победил Алексея Ефремова в 1-м раунде удушающим приемом и стал чемпионом в среднем весе.
Салман Жамалдаев победил Магомедрасула Хасбулаева единогласным решением судей и стал первым в истории WFCA чемпионом в полулегком весе.
Саид Нурмагомедов оказался сильнее Абдул-Рахмана Дудаева по единогласному решению судей и стал чемпионом в легчайшем весе.
Магомед Бибулатов победил Юнуса Евлоева удушающим приемом во 2 раунде, став чемпионом в наилегчайшем весе.  

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