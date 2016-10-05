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Жулиано: Матч с Боливией – шанс всей моей жизни

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  O GloboКомментарии
Жулиано
ЖулианоИсточник: Sovsport.ru

Полузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Жулиано рассказал о матче с Боливией, шансе выйти в стартовом составе, и выступлении в России.

За два дня до матча с Боливией в Бразилии уверены: полузащитник «Зенита» Жулиано получит место в стартовом составе. Именно он должен заменить дисквалифицированного Паулинью. К тому же главный тренер Тите уже работал с игроком и несколько раз пытался приобрести его в «Коринтианс». Но безуспешно.

На пресс-конференции перед матчем с Боливией Жулиано рассказал о знакомстве с тренером и своей манере игры.

– Я спокоен, понимаю, что как и Паулинью, являюсь одним из тех игроков, на которых Тите полагается. Если тренер вызвал в сборную, значит верит в меня. Остается показать свой лучший футбол. Это шанс всей жизни. Знаю, что у меня достаточно мастерства, чтобы быть в сборной, помочь команде в отборе к чемпионату мира. Хорошо, что Тите уже знаком со мной, значит, лучше понимает, на что я способен. Рад, что он несколько раз приглашал меня в «Коринтианс». Тогда мы часто общались напрямую. Но с переходом не сложилось. Теперь я рад, что снова есть возможность работать с Тите, –сообщил полузащитник.

– В расстановке с тремя полузащитниками я обычно играю справа. На то же позиции я начинал и у Тите. Я универсален, таким образом получаю даже больше места для маневра и творчества, чаще оказываюсь у штрафной соперника. К тому же сейчас выдался хороший отрезок в «Зените», забиваю много голов. Надеюсь повторить то же и в сборной. Такова моя цель, – добавил Жулиано.

Также футболист высказался о том, не намерен ли он специально получить желтую карточку, чтобы отбыть дисквалификацию и вернуться к матчу с Аргентиной. «Возможно, в некоторых командах такая практика и существует, но это не наш случай. Я сейчас не стану думать о других матчах. Сосредоточен только на том шансе, что получу в ближайшей игре. Если накажут карточкой, так тому и быть, это часть футбола. Главное, помочь сборной», – заявил Жулиано.

О работе с Тите

Я привык к методам работы Тите, так как играл под его руководством в «Интернасьонале». Он превосходный профессионал, справедливый и честный тренер, говорит игроку все в глаза и объясняет ситуацию. Например, так он делал с Виллианом и Коутинью. Он всегда так себя ведет. И делает так, чтобы игроки понимали: все важны. Честная борьба за попадание в состав мотивирует нас играть на самом высоком уровне.

О ЧМ-2018 в России

До ЧМ еще много времени, мы стараемся пройти квалификацию и выйти на турнир. В Петербурге уже чувствуются изменения, идет подготовка, строят новый красивый стадион. Чувствуется, что и население немного прониклось духом предстоящего турнира.

О матче с Боливией

В первую очередь нужно уважать соперника. Знаем, что наша сборная выше классом. Мы прогрессируем в последних матчах, одержали две победы. Хочется, чтобы эта серия продолжилась. Соперник непростой, будет играть с большой мотивацией. Нам нужно быть хорошо подготовленными. И не зазнаваться, а признать, что у Боливии тоже хватает хороших футболистов.

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