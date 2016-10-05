«Брать ли Мозгова в «Фэнтази-лигу»? Конечно!»

Агент Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов – о первом матче в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» российского центрового. Вчера «Лейкерс» обыграл «Сакраменто» – 103:84.

- Матч был товарищеский, давать какие-то оценки рано, но то, что мы хотели увидеть, увидели: Тима, игрок стартовой пятерки, ключевой баскетболист «Лейкерс» при игре в защите и в нападении, - говорит Максим Шарифьянов. – Хотя игра в нападении под него пока не заточена. Но это нормально – у команды была всего неделя тренировок, а это первый матч. И молодому первому номеру Д'Анджело Расселу еще нужно научиться, как правильно использовать Тимофея. Пока взаимопонимание было далеко от идеала. Мне даже интереснее было бы посмотреть, как Тима сыграли бы со второй пятеркой. Там разыгрывающий - бразилец Марсело Уэртас, который всю карьеру провел в Испании. Он хорошо взаимодействовал с большими второй пятерки, но Тима с ним не пересекся.

- У Тимофея в «Лейкерс» фактически нет конкурентов на позиции центрового…

- Тарик Блэк, хотя и уступает в росте Тиме (206 см), центровой. Он в этом матче набрал 15 очков. Но пока речь о конкуренции не идет, на данный момент Тима безусловный игрок старта. Тут вопрос в другом: как партнеры будут задействовать Тимофея? Как Люк Уолтон (главный тренер «Лейкерс». – Прим. ред.) может построить игру, Тима знает. Но как это будет реализовано и насколько поможет команде? Сейчас многие команды играют без ярко выраженных больших. Какой будет у команды рисунок, как будут задействовать Тиму, мы поймет только после нескольких матчей регулярки.

Но пока понятно, что Тима стартовый центр и один из лидеров команды. Это было видно по тому, как он подсказывал Лэрри Ненсу-младшему, четвертому номеру, разыгрывающему Д'Анджело Расселу.

- Как бы не получилось истории, как в «Кливленде» в прошлом сезоне, когда «Кавс» сделали ставку на маленькую пятерку…

- Не думаю, что такое будет в «Лейкерс». У Уолтона другие исполнители и перед командой стоят другие задачи. При всем уважении к «Лейкерс» понятно, что они не собираются конкурировать с «Кливлендом» или «Голден Стэйтс» за чемпионский титул. Задача – выйти в плей-офф. Для этого надо, прежде всего, показывать надежную игру в защите, а без Тимы качественной защиты не будет.

- Мозгов пришел в «Лейкерс» в качестве заслуженного ветерана, чемпиона, имеющего большой авторитет?

- В общем, да. В «Лейкерс» пятеро молодых очень перспективных игроков. К ним нужны правильные ветераны, которые подают правильный пример на площадке и в раздевалке.

- Тимофей решил жилищный вопрос?

- Пока нет. Сейчас Тима с женой снимут временное жилье, пока не подберут постоянное.

- Постоянное, случайно не в Беверли-Хилз?

- Беверли-Хилз – очень хороший район, но он находится слишком далеко от тренировочного зала «Лейкерс».

- У звезды Голливуда Джека Николсона всегда было постоянное место за скамейкой «Лейкерс». Вы не в курсе, в этом сезоне у него будет годовой абонемент?

- Думаю, у таких людей пожизненный абонемент.

- Какой любимый фильм у Мозгова с Николсоном? – подключается к аудиоконференции коллега Павел Лысенков.

- Ну, это у Тимы надо спрашивать. Во время сезона много перелетов и у него будет возможность пересмотреть фильмы с участием Николсона. Мой любимый? «Полет над гнездом кукушки».

- Вы советуете брать Мозгова для игры «Фэнтази-лиге», - еще один вопрос отПавла Лысенкова.

- Смотря по какой цене он там идет?

- Цена нормальная, нужен хороший центр.

- Если Тима у вас будет играть по 30 минут, будет набирать хорошую статистику.