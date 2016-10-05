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Сеанс иглоукалывания. Что делают с главным газоном ЧМ-2018

Дарья Исаева, Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сеанс иглоукалывания. Что делают с главным газоном ЧМ-2018
Источник: Sovsport.ru

На главном стадионе ЧМ-2018 еще вовсю строят, пилят, сваривают, а на футбольном поле через пару недель уже можно играть в футбол. Его заканчивают прошивать специальными нитями. Корреспонденты «Советского спорта» посмотрели, как это делают.

Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй. Это не только эпиграф к радищевскому «Путешествию из Петербурга в Москву». Это и про путешествие машины, которая пыхтит, дрожит и передвигается, как исполинская черепаха, от кромки до кромки по газону «Лужников». Голландцы привезли и смонтировали «чудище», которое делает еще лучше лужниковское поле, которое помнит многое.

Источник: Sovsport.ru

Что же оно помнит?

Помнит болото – подстать названию района, где выстроили стадион. Лужники – значит, низменная местность, затапливаемая в половодье.

Помнит опилки, крашеные в зеленый цвет к матчу Лиги чемпионов.

Помнит искусственную траву, прозванную англичанами «пластиковой». Наверное, потому что на ней они проиграли в отборе на Евро-2008.

Помнит ненадолго появившийся натуральный газон, на котором в финале Лиги чемпионов поскользнулся Джон Терри и не забил решающий пенальти.

В общем, «Лужники» возвращаются к истокам. В смысле, к натуральному газону. Но слишком большая часть истории арены была связана с искусственным покрытием, чтобы обойтись хотя бы без искусственных волокон.

- Сколько вас там? – спросили мы машиниста, который вышел из «чудища».

- Пятеро ребят. Да вы заходите, только съемку делать внутри машины нельзя. Штука запатентованная. Мало ли что…

Штука двигалась со скоростью примерно 2 сантиметра в минуту.  

«Машинистом» оказался Иво Ламот, руководитель установки, которая занимается прошивкой газона. Он, собственно, и отвечает за весь процесс.    

- Каждые два сантиметра в дерн при помощи вот таких игл, вставляется искусственная нить. К ней через какое-то время прирастает корнями натуральная трава, что делает ее более прочной, - объяснил Иво.

Источник: Sovsport.ru

По его словам, поле уже сейчас очень хорошо.

- Через пару-тройку недель на нем можно будет играть в футбол, - довольно потер руки Ламот, как будто ему самому тут гонять мяч, и зашагал к машине.

- Знаю в мире только две компании, которые занимаются этой технологией. Наша и еще одна, - говорит Станислав Солонцов, представитель компании, которая готовит главное поле ЧМ-2018. - Ходовая часть машины доставляется отдельно, затем к ней подключаются коммуникации. Двигатель – внутреннего сгорания, на дизтопливе, здесь же электрогенератор, который приводит в движение все механизмы.

Источник: Sovsport.ru

Стоимость этой мудреной системы и работ в «Лужниках», понятно, никто не называет. Но, говорят, при правильном уходе и работе персонала поле может чуть ли не вечно прослужить.

- Мы после монтажа газона еще два года будем его обслуживать, в том числе, на чемпионате мира, - добавил Солонцов. 

«Лужники», как известно, примут сразу несколько матчей в 2018-м, в том числе матч-открытие и финал. Нагрузка на газон будет серьезная. Но он же прошел сеанс иглоукалывания! 

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