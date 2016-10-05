Футбол без семечек – что баня без веничка. Колонка Николая Роганова

В Краснодаре замахнулись на святое – запретили грызть на футболе семечки. Мнение обозревателя «Советского спорта» Николая Роганова.

Что ни день, то новости, одна другой цветастей. Только тебе покажется, что есть предел футбольной красоте, ан нет, кто-нибудь тут же придумает что-то такое нарядное, аж глазам больно!

Зашел тут на сайт и зажмурился, так меня проняло красотой и совершенством. Потом приоткрыл-таки один глаз и дочитал до конца: «Болеем красиво! На новый стадион «Краснодара» запрещено приносить с собой семечки и другие продукты питания, сигареты, алкоголь и дудки». Написано в официальном твиттере футбольного клуба «Краснодар», если что. А если вы не в курсе, то 9 октября в гостеприимном южном городе сборная России принимает главную национальную команду Коста-Рики и этим матчем официально откроют новенький стадион, построенный прекрасным президентом «Краснодара» Сергеем Галицким на его собственные средства.

Стадион правда хорош и я жду не дождусь командировки, чтобы посмотреть его вживую. Как любой фанатеющий от футбола человек, я обожаю бывать на новых аренах, рассматривать трибуны, поле, раздевалки, ложу прессы, фанатские трибуны. Да что я вам, болельщикам, объясняю, вы и так понимаете. Но мы отвлеклись.

Семечки. Вот что меня удивило. Почему? Как? За что? Чем провинилось это традиционное народное лакомство? Раньше-то все время было можно, а теперь – баста! И, режьте меня на части, я не понимаю, почему.

Наверное, чтобы не мусорили. Так ведь все равно после матча придется убирать. Смятые билеты, рванные программки, фантики и фольга – все это оставят после себя на трибунах культурные и не очень жители Краснодарского края.

Как вы собираетесь контролировать, не пронесет ли их кто с собой? Семечкоискатели изобрели? Рамки поставите, которые реагируют на «Бабкины» и «От Мартина»? А если мужики, прошу пардона, карман к трусам пришьют и туда стакан-другой насыплют, тогда что? Контрабанда, расстрел!

Или вот такой вопрос – увидят стюарты, что ребенок либо беременная женщина нарушают, грызут, аспиды! Выведут со стадиона?

Я и сам грешен, люблю семечки. В том числе на футболе, когда руки не заняты клавиатурой ноутбука. В чем я преступник? Разве я не красив, если без алкоголя, сигарет и дудки, но с семечками?

Или теперь в Краснодаре борются за звание дома, то есть стадиона, высокой культуры быта? Так вроде не объявлял никто такого конкурса.

В общем, я либо непроходимо глуп, либо насквозь безкультурен – не могу оценить всю красоту краснодарской инициативы.

Хотя в принципе не удивляюсь. Пива на футболе давно уже нет, мужики вынуждены по дороге на стадион им накачиваться, с запасом. Теперь им как-то надо и семечек заранее наесться.

А так-то у нас, конечно, все для людей, все для повышения посещаемости. Особенно на новеньких аренах. А потом мы удивляемся, что на них аншлагов нет. И абонементы слабо продаются.

Но теперь-то, когда семечки под запретом, мы заживем! Красиво!