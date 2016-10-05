«Антисвисток с Леонидом Федуном». Колонка Сергея Микулика

Обозреватель «Советского спорта» – о территориальных разграничениях, существующих в российском футболе.



Зашел недавно в гости в «Останкино» – и понял, что дизайнерские службы спортивных каналов находятся в постоянном поиске. По коридорным стенам ненавязчиво развешены полноцветные фотопортреты Алексея Миллера, каких прежде не наблюдалось – глава «Газпрома» недавно приходил на встречу с творческо-трудов ым коллективом – вот и решили сделать ему приятность.

Но фотографий Леонида Федуна я там что-то не заметил. Ни одной. А ведь его уже с вечера воскресенья ежедневно зовут с экрана на любой эфир – дошло до того, что сама Тина Канделаки заявила: она готова лично провести программу «Свисток» в качестве ведущей, если только владелец «Спартака» соблаговолит на нее явиться.

А помните, с чего все началось? Нет, даже не со стыка Кришито с Промесом – с поздравлений г-ном Миллером жителей Санкт-Петербурга с победой «Зенита» над «Спартаком». Алексей Борисович таким образом выразил свое отношение к главному городскому воскресному событию. А вот Леонид Арнольдович поддержать эту животрепещущую тему неожиданно отказался. «Не комментирую», - вот и весь был его сказ.

Но любопытно – каких слов ждали от г-на Федуна все обращавшиеся к нему за комментариями? Соболезнований москвичам? Тогда бы над ним начали глумиться поклонники даже «Торпедо», не то что ЦСКА. Пожеланий здоровья всем Ивановым, работающим в судейской сфере? Такое бы не все свои болельщики оценили. Да и не был Федун замечен на игре, в отличии Миллера.

Или, может, был – да камера не нашла? На «Петровском»-то у главного спартаковца нет постоянного места – не мониторить же весь стадион?! Может, среди фанатов решил инкогнито отсидеться? Клуб в кои-то веки на чистейшем первом месте в Питер пожаловал, и самые рьяные вчерашние недоброжелатели Федуна как никогда были бы рады такому соседству.

Пора, пожалуй, «Лукойлу» тоже каким-нибудь каналом спортивным обзавестись. Да для начала просто футбольным. И завести там оперативно программу про арбитров, судящих «Спартак» не по правилам. А назвать ее можно «Антисвисток». Или даже – «Антисвисток с Леонидом Федуном». А Тину Канделаки пригласить гостьей – с кем еще судейство-то обсуждать?

Но в «Останкино» Федун, пожалуй, не поедет. А ежели вдруг решится, то, увидев холл, увешанный изображениями Миллера, повернет обратно – сколько можно на чужой поляне-то играть…

Интервью Владислава Батурина «Советскому спорту» ЗДЕСЬ