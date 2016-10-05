«Ростов» без Ивана Саввиди

Иван Саввиди (Фото: savvidi.ru)

«Советский спорт» разбирается, почему распался союз «Ростова» и его генерального спонсора.

В начале 2000-х Иван Игнатьевич уже пытался навести свои порядки в «Ростове». Его президентство продлилось три года, но, кроме выхода в финал Кубка России добиться ничего не удалось. Следующие десять лет Иван Игнатьевич минимально участвовал в жизни «Ростова», но все изменилось в июле 2015 года. Тогда из греческого ПАОКа (клуб принадлежит Саввиди) в донскую команду перешел Кристиан Нобоа, а бизнесмен одолжил клубу 100 млн. рублей под 12 процентов годовых. За трансфер желто-синие заплатили около 1.5 млн. евро.

На зимнюю паузу «Ростов» ушел на втором месте, но оказалось, что финансовая ситуация в клубе не соответствовала амбициям команды. В итоге после ряда переговоров между клубом и «Группой Агроком» был подписан долгосрочный контракт. Компания Саввиди стала генеральным спонсором. По слухам, в обмен на это бизнесмен получил ряд преференций, которые позволили ему выгодно вести свой бизнес в Ростовской области.

«Ростов» уверенно завоевал медали, пробился в еврокубки, а новый спонсор все сильнее хотел участвовать в жизни клуба. Обычное явление в российском футболе, но против оказался Бердыев, который считает, что спонсорство не подразумевает вмешательство в дела команды. Случился серьезный конфликт, в результате которого Курбан Бекиевич покинул пост главного тренера.Спустя месяц он вернулся на пост вице-президента-тренера.

Почему Бердыев вернулся? Главная причина – не смог договориться со «Спартаком», «Локомотивом» и сборной. Вторая – Курбану Бекиевичу пообещали, что все важнейшие решения будет принимать именно он. Третья – финансовая ситуация в клубе все-таки начала налаживаться. Сейчас по зарплатам долгов нет. Остались по премиальным, но в ближайшее время обещают решить и этот вопрос. Нынешний «Ростов» - это клуб Бердыева.

После возвращения Бердыева Саввиди продолжил спонсировать «Ростов». Закрыл все долги по налогам, помог с поездками в Амстердам и Мюнхен на матчи Лиги чемпионов. Казалось бы, идеальный спонсор, но практически в каждом своем интервью бизнесмен подчеркивал свою важность для донского клуба, что, по слухам, серьезно раздражало Бердыева.

Гром грянул после игры с «Баварией». Руководство «Группы Агроком» заявило, что на матч с немецким клубом «Ростов» должен был выйти в футболках с логотипом своего генерального спонсора, но этого не произошло. В компании не стали делать чрезмерно резких заявлений, выразив надежду, что встречу с ПСВ футболисты сыграют в правильной форме. Как известно, этого не случилось.

Почему? Одна из причин – регламент УЕФА, согласно которому клуб может иметь в сезоне только одного титульного спонсора. У «Ростова» это компания «ТНС Энерго», логотип которой размещен на футболках во время матчей РФПЛ.

Кроме этого, как стало известно Sovsport.ru, в договоре ростовчан с «Группой Агроком» нет пункта, где сказано, что клуб обязан наносить логотип спонсора на еврокубковые матчи. Видимо, есть устные договоренности, которые соблюдать не стали. В итоге Иван Игнатьевич пришел в бешенство, а его компания отправила в «Ростов» письмо, в котором говориться, что спонсорские отношения между сторонами прекращены.

– Футбольный клуб «Ростов» имени Курбана я финансировать не буду. Это точно, – заявил Саввиди Life.ru.

Скорее всего, новым генеральным спонсором «Ростова» станет компания «Донэнерго». Кроме того, в клуб стали приходить деньги от трансферов Баштуша и Новосельцева. Поступят серьезные средства и от УЕФА.

У ростовчан хватит финансов на ближайший год. Что дальше? «Ростов» вновь будет бороться за Лигу чемпионов и продавать игроков, которые с нынешним тренерским штабом быстро прогрессируют.