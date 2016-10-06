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Владимир Гомельский: Мозгов в «Лейкерс» – чистильщик, будет оберегать кольцо

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Тимофей Мозгов
Тимофей МозговИсточник: Getty Images

В ночь со вторника на среду российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгова провел свой первый матч за новую команду – «Лейкерс» обыграл «Сакраменто» в контрольном матче со счетом 103:84.

Эксперт «Советского спорта» Владимир Гомельский рассуждает о том, как Мозгов вписался в «Лейкерс» и делает прогноз на сезон.

1. ВЛИЛСЯ ЛИ МОЗГОВ В НОВУЮ КОМАНДУ?

– Влился. Он выходит в старте, выполняет задачи, которые Люк Уолтон (главный тренер «Лейкерс». – Прим. ред.) перед ним ставит. А задачи эти понятны. Уолтон сказал, что Тима Мозгов и Эндрю Богут – однотипные центровые. А это значит, что наставник «Лейкерс» отвел Мозгову ту же роль, какую выполнял Богут в последние годы в «Голден Стэйт». Из этого понятно, что большая ставка на Тиму делается при игре в защите. Тима будет оберегать кольцо, закрывать трехсекундную зону, он – главный чистильщик и главный подстраховывающий. А вот будут ли играть на него партнеры в нападении? Первый матч дает на этот вопрос отрицательный ответ. Но если бы Тиме отдавали мячи, когда он располагался лицом к кольцу, либо левым боком, он бы мог забивать больше 10 очков.

НБА
Предсезонные матчи

«Лейкерс» – «Сакраменто» – 103:84 (21:31, 18:21, 25:17, 39:15)

«Лейкерс»: Блэк (15 + 5 подборов), Л. Уильямс (15), Кларксон (12 + 6 подборов), Э. Браун (10), Нэнс (9), Робинсон (8), Денг (8), Мозгов (6 очков + 9 подборов, игровое время - 22.31 мин), Рэндл (6), Кальдерон (5), Расселл (4), Уиэр (3), Ингрэм (2).

«Сакраменто»: Аффлало (14 + 5 подборов), Казинс (11 + 6 подборов + 4 передачи), Гэй (8), Касспи (8), Темпл (8).

2. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ МОЗГОВ ДЯДЬКОЙ-НАСТАВНИКОМ ДЛЯ МОЛОДЫХ ПАРТНЕРОВ В «ЛЕЙКЕРС»?

– Ну, этого мы сказать не можем. Тима – новичок в «Лейкерс». И потом, у многих нынешних молодых в головах такой ветер, что никаких авторитетов для них не существует. Чтобы это понять, надо видеть тренировки команды, а туда никого из посторонних не допускают и не допустят. Конечно, можно об этом спросить у ассистентов Уолтона, но они тоже правду не скажут. А то, что Тима подсказывал во время матча с «Сакраменто» своим партнерам, так и должно быть. Центровой при защите должен орать на своих партнеров. Если центровой на поляне молчит, такого центра тренер тут же сажает на лавку.

3. НЕ СДЕЛАЕТ ЛИ УОЛТОН СТАВКУ НА МАЛЕНЬКУЮ ПЯТЕРКУ, КАК «КЛИВЛЕНД» В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ, ПОСЛЕ ЧЕГО МОЗГОВУ НЕ НАШЛОСЬ МЕСТА В СОСТАВЕ?

– Это будет зависеть от конкретного соперника. В большинстве команд Западной конференции есть высокорослые центры, значит, без Тимы в защите «Лейкерс» нечего ловить. А вот на Востоке есть команды, которые играют без высокого центра, и который хорошо и продуктивно уходит в поле. Тогда Тиме придется большую часть времени в матчах с такими командами проводить на скамейке. Но это будет тренерское решение и это совсем не значит, что в Тиме разочаровались.

4. ЧТО ЖДЕТ «ЛЕЙКЕРС» В НЫНЕШНЕМ ЧЕМПИОНАТЕ?

– Задача «Лейкерс» в нынешнем сезоне – выход в плей-офф. Но чтобы им выйти в плей-офф, им нужно будет выиграть на Западе приблизительно 48 матчей из 82. И эта задача команде по плечу. Но если «Лейкерс» выиграет 48 матчей и выйдет в плей-офф, то вылетит в первом круге. Чтобы задержаться в плей-офф подольше, необходимо выиграть 52-53 матча, что даст преимущество своей площадки. Но на данный момент для меня эта задача выглядит нерешаемой для данного состава команды.

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