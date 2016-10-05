Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Теннис  Плишкова3:6, 7:5, 7:6Касаткина
Хоккей  Барыс0 : 4Ак Барс
Хоккей  Югра0 : 2Нефтехимик
Теннис  Маррэй6:2, 6:1Кузнецов
Хоккей  Автомобилист3 : 4Лада
Хоккей  Йокерит1 : 2Динамо Москва
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мария Шарапова: Мои бабушка с дедушкой принимают мельдоний

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Мария Шарапова
Мария ШараповаИсточник: Reuters

На следующий день после обнародования новости о сокращении срока дисквалификации Мария Шарапова дала сразу несколько интервью.

Первым, с кем поговорила российская теннисистка, стал известный американский журналист Чарли Роуз, работающий на канале PBS.

«МАМА, Я ВОЗВРАЩАЮСЬ!»

- Мария, ваша реакция на известие из CAS?
- Утро пятницы (Мария узнала новости раньше всех остальных. – Прим. ред.) получилось замечательным для меня, моей семьи, моих друзей. Я была в спальне, когда пришло сообщение из CAS. Моя мама была внизу, и я ей закричала: «Мама, я возвращаюсь!»

- Насколько тяжким был этот груз: двухлетняя дисквалификация?
- Это было очень нелегко. Когда я получила первое электронное письмо о том, что у меня нашли запрещенную субстанцию, меня переполняли самые разные эмоции: шок, злость, печаль. Однако то, что я вела себя честно с самого начала, делало меня сильнее и помогло преодолеть все проблемы.

- Есть ли у вас какие-то претензии к Международной теннисной федерации (ITF)?
- Да, мне печально это говорить, но претензии есть и большие. Я принимала препарат, который мне прописали еще в 18 лет после многих анализов, ЭКГ и т.д. И все это время он был разрешен...

- ...вы знали его под названием «мельдоний»?
- Нет, «Милдронат». Когда узнала, что у меня нашли мельдоний, не сразу поняла, что это такое.

- В России много людей принимает препарат?
- Да, в странах Восточной Европы его принимают миллионы людей, особенно пожилые. Мои бабушка с дедушкой, например, его принимают.

- Но в декабре вы должны были получить уведомление о том, что мельдоний запрещен. Люди из вашей команды должны были знать об этом.
- Должны.

- Почему же они не знали?
- Потому что сообщения, которые мы получали из ITF, были неадекватными. В них не было списка препаратов, добавленных в список запрещенных. Когда я получила письмо из ITF о нарушении антидопинговых правил, я задавала себе один вопрос: «Как я могла не знать, что препарат запрещен?! Ведь меня должны были проинформировать сразу несколько источников».

«ITF ТРЕБОВАЛА ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ»

- Вы принимали препарат на протяжении многих лет, ваша история не похожа на историю допинг-читера. Как же получилось тогда, что вы получили два года дисквалификации.
- Да, я получила два года, но они хотели четыре! ITF  требовала, чтобы я была отстранена на четыре года. Пять месяцев назад в Лондоне проходило слушание моего дела комиссией ITF. Ее членов назначали люди, с которыми я была в конфронтации из-за того, что мене не уведомили о добавлении новых препаратов в список запрещенных. Как такая комиссия могла быть нейтральной?! Другое дело CAS.

- Вы не думали, что вас хотят показательно наказать? Чтобы все поняли, что независимо насколько ты сильный и известный спортсмен, тебя накажут так же, как всех, а быть может и строже.
- Я не хотела так думать, но очень похоже на это. В любом случае, мне сложно за них говорить. Я знаю, за что я боролась: за то, чтобы вернуться на корт. Пыталась доказать, что я совершила «честную ошибку». Это было для меня очень важно, потому что я видела, как сильно моя дисквалификация повлияла на моих болельщиков. Я не могла допустить, чтобы они потеряли веру в меня.

- Вы наверняка не хотели, чтобы и ваши спонсоры потеряли веру в вас?
- Они повели себя очень достойно. До моей пресс-конференции, где я обо все рассказала, никто из них не знал о проблеме. Но все они поддержали меня.

- Вы не потеряли ни одного рекламного контракта?
- Надеюсь, что нет.

- Двухлетняя дисквалификация поставила бы крест на вашей карьере?
- Скорее всего. Я должна была вернуться раньше, чем через два года. И свое возвращение я начала уже в марте.

- Вы продолжали тренировки?
- Конечно, но не так как раньше. Я не готовилась к конкретному турниру, занималась просто для себя и, при этом чувствовала себя хорошо. У меня появилось много свободного времени. Я путешествовала, делала то, чем раньше не имела возможности заниматься. Я никогда не чувствовала выходных, а сейчас впервые в жизни стала осознавать: это суббота, а это воскресенье.

Sunday BBQ's

Фото опубликовано Maria Sharapova (@mariasharapova)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Елена Веснина: Шарапова сможет вернуться на былой уровеньОлимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне сократить дисквалификацию Марии Шараповой на девять месяцев.Пресс-служба турнира WTA в Штутгарте: Были бы рады увидеть возвращение Шараповой на нашем турниреПредставитель пресс-службы турнира WTA в Штутгарте Виктория Вольрапп прокомментировала корреспонденту Spb.Sovsport.ru возможное участие Марии Шараповой в соревновании, которое пройдет с 24 по 30 апреля 2017 года.Адвокат Шараповой: CAS доказал, что решение ITF – абсолютный вымыселАдвокат российской теннисистки Марии Шараповой Джон Хэггерти высказался о решении Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) сократить дисквалификацию Шараповой на девять месяцев.Мария Шарапова: ITF требовала, чтобы меня дисквалифицировали на 4 годаЭкс-первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала о том, что Международная федерация тенниса настаивала на ее длительном отстранении от большого спорта.Рафаэль Надаль: Не могу позволить себе иметь мнение по делу ШараповойИспанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал сокращение дисквалификации Марии Шараповой с двух лет до 15 месяцев.Шарапова в понедельник сыграет выставочный матчЭкс-первая ракетка мира Мария Шарапова в ближайший понедельник примет участие в неофициальном матче.Джон Хэггерти: Из решения CAS ясно, ITF лгала, что предупреждала Шарапову о запрете мельдонияАдвокат российской теннисистки Джон Хэггерти прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда о сокращении срока дисквалификации Марии Шараповой с 2 лет до 1 года и 3 месяцев.Nike: Мы рассчитываем сотрудничать с ШараповойИзвестный производитель спортивной одежды и обуви Nike надеется на восстановление сотрудничества с российской теннисисткой Марией Шараповой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.WADA признало решение CAS сократить дисквалификацию ШараповойВсемирное антидопинговое агентство (WADA) признает решение Спортивного арбитражного суда о сокращении срока дисквалификации Марии Шараповой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.Porsche обсудит возобновление полноценного сотрудничества с ШараповойКак сообщает ТАСС, немецкая компания Porsche намерена обсудить условия возобновления контракта с российской теннисисткой Марией Шараповой.Елена Веснина: Шараповой сильно не хватает мировому теннису20-я ракетка мира Елена Веснина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда о сокращении срока дисквалификации Шараповой с 2 лет до 1 года и 3 месяцев.Владимир Камельзон: В 2018 году надеемся увидеть Шарапову на Итоговом турнире в ПетербургеТренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о перспективах Марии Шараповой после истечения срока ее дисквалификации за употребление мельдония.Мария Шарапова: Считаю дни до своего возвращенияРоссийская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). Напомним, что ее дисквалификация была сокращена с двух лет до 15 месяцев.«Несущественная ошибка», срыв приезда в Петербург. Детали амнистии Шараповой«Несущественная ошибка», срыв приезда в Петербург. Детали амнистии ШараповойГлавные факты о сокращении дисквалификации Марии Шараповой, последствия этого решения CAS и первая реакция на него.Андрей Чесноков: Решение CAS по Шараповой – это отвратительноАндрей Чесноков: Решение CAS по Шараповой – это отвратительноЗнаменитый в недавнем прошлом российский теннисист Андрей Чесноков – о деле Марии Шараповой.WTA поддерживает решение о сокращении срока дисквалификации ШараповойИсполнительный директор WTA Стив Саймон поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда сократить дисквалификацию Марии Шараповой с двух лет до года и трех месяцев.Шамиль Тарпищев: Решение по Шараповой можно признать удовлетворительнымНапомним, что таким образом срок наказания Марии истечет 25 апреля будущего года.Владимир Камельзон: Шарапова согласилась приехать на Spb Ladies Trophy. Думали, срок дисквалификации сократят до годаГлавный тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда сократить дисквалификацию Марии Шараповой с двух лет до года и трех месяцев.Андрей Чесноков: Надеялся, что Шараповой сократят срок до годаЗнаменитый в недавнем прошлом российский теннисист Андрей Чесноков – о деле Марии Шараповой.Шарапова: Мимо Australian Open, но можно готовиться к Rolland GarrosШарапова: Мимо Australian Open, но можно готовиться к Rolland GarrosСпортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию Марии Шараповой до 1 года и 3 месяцев.
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости

Cпецпредложение