NS: Может кто-нибудь из «кибербитвы» и на International в будущем пробьется
В ближайшую субботу,
8 октября в одной
из башен «Москва-Сити» при поддержке
«МегаФон» и студии RuHub состоится
LAN-финал
киберспортивного турнира «Кибербитва»
по Dota 2
c призовым
фондом 550 000 рублей.
Главной особенностью турнира является тот факт, что курировать четыре коллектива, вышедших в финал будут связки из известных видеоблогеров YouTube и экспертов по игре в Dota 2 — комментаторов и аналитиков студии RuHub. Мы встретились с одним из комментаторов Ярославом «NS» Кузнецовым и обсудили предстоящий финал.
Ярослав «NS» Кузнецов - киберспортсмен, игрок в Dota 2. Начал карьеру в 2005-м году. По праву считается одним из самых успешных российских игроков в этой дисциплине. Сейчас является комментатором и аналитиком студии RuHub.
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В чем главная особенность «Кибербитвы»?
- Это очень интересный турнир, который открывает возможности для любого человека в стране почувствовать себя профессионалом, а также лично встретиться со своими кумирами. Это возможность для молодых ребят подняться с низов, почувствовать себя участником большого турнира. Это очень круто, это дает мотивацию и, возможно, кто-то из этих ребят, через пару лет выиграет какой-нибудь турнир посерьезнее. Может кто-нибудь и на International пробьется, поэтому я говорю таким турнирам да.
- А для чего на турнир привлекли известных блогеров?
- Для того чтобы придать
турниру некоторый охват, блогеры вряд
ли чему-то могут научить ребят. Для того,
чтобы как-то помочь игрокам и командам
существую наставники и я в их числе. А
блогеры нужны, чтобы развлекать зрителей
и свою аудиторию.
- А экспертов зачем за каждой командой закрепляли?
- Во время финала мы
будем комментировать матчи своих команд
и, по желанию, помогать. Если команда,
например, моя победила, то значит я самый
крутой (смеется). У меня есть желание
помочь ребятам, если у них будут проблемы.
А если один из наставников будет активно
помогать своей команде, то и все остальные
скажут: «Зачем я тут сижу и ничего не
делаю, то мои игроки сейчас все проиграют
и все, а потом скажут что v1lat
(комментатор студии RuHub - прим. редакции) самый плохой». Кстати, я думаю, команда
«v1lat'а» займет последнее
место. Я очень надеюсь, что турнир пройдет
удачно, и мы сможет что-то глобальное в
подобном ключе делать в дальнейшем.
- Есть ощущение, что сами блоггеры: Юрий Хованский, Антон Логвинов, Даниил «MetaGame» Грузинов и Юрий «Frost» ни разу в «доту» не играли, это так?
- Хованский относительно
неплохо играет в dota 2. Он
давно с ней знаком, он
устраивал даже свою серию турниров,
которая называлась «Кубок раков»,
поэтому с Хованский вопросов никаких
нет. Не сказать, что он профессионал, но
разбирается в игре. «Frost»
не играл в «доту», насколько я знаю, но
он следил за ней. Логвинов, честно
сказать, не знаю, по-моему тоже не
особо.
- На твой взгляд, было бы интересно увидеть их умения в самой dota 2 в матчах за свои команды?
- Немножко другой формат
получается. Мне такой не нравится. Я за
командное взаимодействие, то есть
сыгранная команда отобралась на финал,
и она играет в нем полным составом. Если
бы блогеры и наставники играли, то это
было бы больше похоже на балаган и
никакого соревнования не получилось,
все превратилось бы в шоу. Понятно дело,
что это шоу-турнир, но в нем есть спортивная
составляющая, для неизвестных команд
550 тысяч рублей это много.
- Тебя и Юрия «Frost'а» будет представлять в финале коллектив Plastelin. Что можешь сказать о нем?
- Я считаю, что это самая
сильная команда на турнире. Не потому
что это моя команда, а просто так
получилось, что у меня в финале играли
две команды, которые смогли бы побороться
на многих других турнирах. Это
полупрофессионалы, некоторые
из которых могли бы в перспективе
стать профессионалами и попасть в самые
лучшие команды. У ребят хорошее будущее,
если не у всего состава, то у отдельных
личностей из него точно.
- А как тебе место проведения финала?
- Отличная, красивая локация! На Москву
посмотрю сверху!
Напомним, что в LAN-финале «Кибербитвы» примут участие следующие коллективы:
Команда Not a player, Юрий Хованский и Иван «Faker» Дёмкин;
Команда HÔNAN, Даниил «MetaGame» Грузинов и Андрей «Dread» Голубев;
Команда Plastelin, Юрий «Frost» и Ярослав «NS» Кузнецов;
Команда VZVOD, Антон Логвинов и Виталий «v1lat» Волочай.