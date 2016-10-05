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NS: Может кто-нибудь из «кибербитвы» и на International в будущем пробьется

Виталий Фомин
Виталий Фомин
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Ярослав "NS" Кузнецов за работой
Ярослав "NS" Кузнецов за работойИсточник: ВКонтакте

В ближайшую субботу, 8 октября в одной из башен «Москва-Сити» при поддержке «МегаФон» и студии RuHub состоится LAN-финал киберспортивного турнира «Кибербитва» по Dota 2 c призовым фондом 550 000 рублей.

Главной особенностью турнира является тот факт, что курировать четыре коллектива, вышедших в финал будут связки из известных видеоблогеров YouTube и экспертов по игре в Dota 2 — комментаторов и аналитиков студии RuHub. Мы встретились с одним из комментаторов Ярославом «NS» Кузнецовым и обсудили предстоящий финал.

Ярослав «NS» Кузнецов -  киберспортсмен, игрок в Dota 2. Начал карьеру в 2005-м году. По праву считается одним из самых успешных российских игроков в этой дисциплине. Сейчас является комментатором и аналитиком студии RuHub.

- В чем главная особенность «Кибербитвы»?

- Это очень интересный турнир, который открывает возможности для любого человека в стране почувствовать себя профессионалом, а также лично встретиться со своими кумирами. Это возможность для молодых ребят подняться с низов, почувствовать себя участником большого турнира. Это очень круто, это дает мотивацию и, возможно, кто-то из этих ребят, через пару лет выиграет какой-нибудь турнир посерьезнее. Может кто-нибудь и на International пробьется, поэтому я говорю таким турнирам да.

- А для чего на турнир привлекли известных блогеров?

- Для того чтобы придать турниру некоторый охват, блогеры вряд ли чему-то могут научить ребят. Для того, чтобы как-то помочь игрокам и командам существую наставники и я в их числе. А блогеры нужны, чтобы развлекать зрителей и свою аудиторию.

- А экспертов зачем за каждой командой закрепляли?

- Во время финала мы будем комментировать матчи своих команд и, по желанию, помогать. Если команда, например, моя победила, то значит я самый крутой (смеется). У меня есть желание помочь ребятам, если у них будут проблемы. А если один из наставников будет активно помогать своей команде, то и все остальные скажут: «Зачем я тут сижу и ничего не делаю, то мои игроки сейчас все проиграют и все, а потом скажут что v1lat (комментатор студии RuHub - прим. редакции) самый плохой». Кстати, я думаю, команда «v1lat'а» займет последнее место. Я очень надеюсь, что турнир пройдет удачно, и мы сможет что-то глобальное в подобном ключе делать в дальнейшем.

- Есть ощущение, что сами блоггеры: Юрий Хованский, Антон Логвинов, Даниил «MetaGame» Грузинов и Юрий «Frost» ни разу в «доту» не играли, это так?

- Хованский относительно неплохо играет в dota 2. Он давно с ней знаком, он устраивал даже свою серию турниров, которая называлась «Кубок раков», поэтому с Хованский вопросов никаких нет. Не сказать, что он профессионал, но разбирается в игре. «Frost» не играл в «доту», насколько я знаю, но он следил за ней. Логвинов, честно сказать, не знаю, по-моему тоже не особо.

- На твой взгляд, было бы интересно увидеть их умения в самой dota 2 в матчах за свои команды?

- Немножко другой формат получается. Мне такой не нравится. Я за командное взаимодействие, то есть сыгранная команда отобралась на финал, и она играет в нем полным составом. Если бы блогеры и наставники играли, то это было бы больше похоже на балаган и никакого соревнования не получилось, все превратилось бы в шоу. Понятно дело, что это шоу-турнир, но в нем есть спортивная составляющая, для неизвестных команд 550 тысяч рублей это много.

- Тебя и Юрия «Frost'а» будет представлять в финале коллектив Plastelin. Что можешь сказать о нем?

- Я считаю, что это самая сильная команда на турнире. Не потому что это моя команда, а просто так получилось, что у меня в финале играли две команды, которые смогли бы побороться на многих других турнирах. Это полупрофессионалы, некоторые из которых могли бы в перспективе стать профессионалами и попасть в самые лучшие команды. У ребят хорошее будущее, если не у всего состава, то у отдельных личностей из него точно.

- А как тебе место проведения финала?

- Отличная, красивая локация! На Москву посмотрю сверху!

Напомним, что в LAN-финале «Кибербитвы» примут участие следующие коллективы:

Команда Not a player, Юрий Хованский и  Иван «Faker» Дёмкин;
Команда HÔNAN, Даниил «MetaGame» Грузинов и  Андрей «Dread» Голубев;
Команда Plastelin, Юрий «Frost» и  Ярослав «NS» Кузнецов;
Команда VZVOD, Антон Логвинов и  Виталий «v1lat» Волочай.

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