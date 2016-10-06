Сочи-2014: есть ли жизнь после Игр?

Через пару лет после Игр-2004 в Афинах в прессе появился знаменитый фоторепортаж о никому не нужных спортивных объектах, который впору было озаглавить так – «Мертвый олимпийский город». Про сочинскую Олимпиаду периодически тоже пишут – вот, это была золотая пыль в глаза всего мира, и больше ничего. Мы решили проверить – что представляет из себя Сочи сейчас, когда «Жаркие, зимние, твои» отдаляются все дальше в ленте времени? И выяснили, что этот город живет так ярко, как не жил никогда.

ГОРНЫЙ КЛАСТЕР

НЕ ЛЫЖАМИ ОДНИМИ

Где летом не сезон? Правильно, на горнолыжном курорте. Именно сюда я отправился в первую очередь, ожидая увидеть пустые отели, закрытые за ненадобностью рестораны и простаивающие канатные дороги. И обнаружил, что Красная Поляна, где располагался во время Олимпиады горный спортивный кластер, бурлит жизнью даже в тот период, когда на лыжах или сноуборде не покатаешься.

Гостиницы не забиты до отказа, но людей много – во многом благодаря тому, что самые шикарные отели летом сбрасывают цены. «Что ж не поехать отдохнуть в горах за две тысячи рублей в пяти звездах», - поделились со мной попутчики из Воронежа еще в поезде Москва – Адлер. Я, забронировавший номер примерно за эти же деньги, с ними согласился. А на месте выяснилось, что одними горами отдых на высоте 550 метров над уровнем моря не ограничится – у многих отелей на этом самом море есть собственные пляжи, куда вас довезут на бесплатных автобусах.

Вообще, бесплатного в горных кластерах довольно много – например, шаттл, встречающий прибывающих на электричке людей у станции и отвозящий их в центр поселка, или гольф-кары, предоставляемые отелями для того, чтобы доехать до подъемника. Это приятно, но сами подъемники стоят уже довольно серьезных денег. Так, на вершины хребта Аибга высотой около 2300 метров вас доставят за 1300 рублей. Но зато там – масса интересного. И трекинг – походы по горным тропам, где можно почувствовать себя чуть-чуть альпинистом. И потрясающие виды – если, конечно, их не скроют тучи (со мной, признаюсь, произошло именно это). И конные прогулки, и горный велосипед, и много чего еще.

КОГДА «МАКДОНАЛДС» ВЫРУЧАЕТ

Вообще в Красную Поляну меня очень долго не тянуло. Дело в том, что пару десятков лет туда вело шоссе, которое местные называли «Господи, пронеси» - из-за того, что примерно половину из 40 километров пути приходилось преодолевать на выбитой в скале еще пленными турками дороге, где две машины могли разъехаться только в определенных местах. А у меня, знаете ли, боязнь высоты.

Но все эти страхи, как оказалось, можно забыть. Сейчас до Красной Поляны можно добраться без всякого экстрима за 40 минут либо по скоростному шоссе, либо на скоростной же «Ласточке». Правда, электричка по сравнению с остальными регионами России по соотношению цена на километр путей дороговата – 350 рублей в одну сторону. Маршрутка или автобус, понятно, дешевле. Но комфорт, конечно, несопоставим.

Сама Красная Поляна делится на четыре глобальных туристических кластера со своей инфраструктурой – Роза Хутор, Горки-Город, Газпром и Альпика-Сервис. У каждого свои подъемники, свои гостиницы, свои рестораны и свои горнолыжные трассы. Говорить где лучше – все равно что выбирать между «Макдоналдсом» и «Бургером Кингом». У каждого комплекса свои особенности, но в целом идея одна – доставить туриста наверх и дать ему там либо покататься, если речь о зиме, либо заняться всеми вышеперечисленными активностями, если дело летом.

Кстати, о «Макдоналдсе». Самую известную в мире сеть фастфуда часто критикуют, но в Красной Поляне эта забегаловка реально выручает тех, кто располагает ограниченным бюджетом на отдых. Пожалуй, это самый серьезный недостаток, который нужно решить курортным боссам – недорогих кафе мало. Точнее, их почти нет. Пока что выбор в той же Розе Хутор суров – или оставить минимум полторы тысячи рублей на человека за ужин, либо идти в «Макдоналдс». Есть, правда, супермаркеты, но цены – впрочем, как и во всем Сочи – там даже выше московских.

«ЛАУРА» СТОИТ, «САНКИ» ЕЗДЯТ

Что ж, летом в Красной Поляне, как мы выяснили, в целом здорово – а зимой будет еще лучше. Только надо быть готовым к тому, что платить придется много уже везде. На январские каникулы, например, даже кровать в хостеле обойдется от 4000 рублей в сутки. Что уж говорить о гостиницах. Но при этом подавляющая часть их на новогодние праздники забронирована уже сейчас. Как ни крути, но добраться до Сочи намного проще и дешевле, чем до Альп, и при прочих равных это фактор важный.

Что касается олимпийских объектов, то построенное к Играм-2014 жилье, как вы поняли, не пустует. Заполняются и горнолыжные трассы – так, только за две первые январские недели прошлой зимы их посетили около 400 тысяч человек. Проводят и соревнования. Например, прошлой зимой состоялся чемпионат мира среди юниоров по горнолыжному спорту. Регулярно посещают Красную Поляну саночники – в 2015 году разыграли здесь медали чемпионата Европы, а в 2016-м провели этап Кубка мира. Бобслеисты и скелетонисты позапрошлой зимой также проводили на олимпийской санно-бобслейной трассе «Санки» этап Кубка мира, а в нынешнем сезоне там должен состояться чемпионат мира.

Но вот с лыжами и биатлоном хуже. Комплекс «Лаура», где проходили соревнования по этим видам спорта, практически не загружается. В предстоящем сезоне там пройдет лыжно-биатлонная часть Всемирных зимних военных игр, но это, по большому счету, и все. Хотя уж этапов Кубка мира «Лаура» заслуживает.

ПРИБРЕЖНЫЙ КЛАСТЕР

ЗДЕСЬ ГАСТРОЛИРУЕТ ПЕТРОСЯН…

- Отправляемся прямо сейчас: бешеная плюшка-ватрушка и мистер Банансье! Кому горячая кукуруза, кому пахлава?! Девушка, вашей маме зять не нужен?

Это я спустился с гор к морю – и словно вернулся в славные годы своей юности. Известно, что в таком городе, как Москва, в отдельных районах сохранились деревни. Точно так же и прибрежная часть Сочи – кое-где островки доолимпийской жизни еще встречаются. Например, в старом Адлере вся набережная «заточена» под туриста, который привык отдыхать здесь еще с советских времен. Репертуар местных таперов – песни 80-х и 90-х годов прошлого века. На столбах – афиши концертов Евгения Петросяна и иже с ним. Что, впрочем, соответствует основному контингенту отдыхающих – люди среднего и старшего возраста, не обремененные потребностями в высокой духовной пище.

Но в целом Сочи сейчас – это современный приморский курорт, стандарты услуг в котором не уступают мировым. Цивилизация дошла даже до такси – они вызываются по телефону, ездят по счетчику и стоят недорого. И спасибо за все это надо сказать Олимпиаде. Город вычищен до блеска. Общественный транспорт – по расписанию, на многих остановках электронные табло. Ресторанов, в отличие от горной части, масса на любой кошелек, что в большом Сочи, что в Адлере, что в Лазаревском или другом районе города – и при этом шансы отравиться в них, по личному опыту и опыту знакомых, минимальны - в отличие от недавнего еще прошлого. Цены на проживание – разные, но доступные варианты вполне есть. Очень приличный номер со всеми удобствами в отеле или гостевом доме, которые здесь на каждом шагу, можно забронировать за 2-3 тысячи рублей за сутки, и это в сезон. Комнаты, понятно, дешевле.

…И ЖИВЕТ ЛИПНИЦКАЯ

Ну а олимпийские объекты, в отличие от горной части, где есть пробелы, заняты на 100 процентов. Весь жилищный фонд для тех, кто выступал или работал на Олимпиаде, используется в качестве гостиниц, либо идет на продажу. Причем именно эти гостиницы – средней ценовой категории. Отдельно стоит сказать про то, что один из отелей после Олимпийских игр был превращен в образовательный центр «Сириус», в котором обучаются дети, проявившие себя в области искусств, спорта, науки и технического творчества. Попасть туда можно совершенно бесплатно по конкурсному отбору, а вовсе не по блату – лично знаю тех, кто там побывал.

Главное же наследие Олимпиады – спортивные сооружения – в прибрежном кластере тоже заняты. ХК «Сочи» принимает соперников по КХЛ в главном олимпийском хоккейном дворце - «Большом». В «Шайбе» занимаются ученики детско-юношеской школы – плюс периодически гостят фигуристы, приезжающие на сборы и контрольные прокаты. В «Айсберге», где одерживали победы мастера фигурного катания и шорт-трека, третье лето подряд по несколько раз в неделю идут ледовые шоу. Олимпийский тренировочный каток отдан под школу двукратных чемпионов Сочи Татьяны Волосожар и Максима Транькова. Правда, сами они в этой школе пока не тренируются и не тренируют – зато, если повезет, каждый посетитель Олимпийского парка может там встретить Юлию Липницкую, которая с ноября прошлого года работает под руководством Алексея Урманова именно в Сочи.

ЗАКРЫТЫЙ «ФИШТ»

Если говорить про «Адлер-Арену», где во время Олимпиады выступали конькобежцы, то она переоборудована в теннисную академию. Но играют там не только учащиеся, но и профессионалы – так, были проведены два матча Кубка Федерации. Наконец, «Ледовый куб», где во время Игр-2014 проходили соревнования по керлингу, задействована под турниры по этому виду спорта и сейчас. В 2015 году там прошли два чемпионата мира – среди сеньоров и в миксте.

Но чтобы все вышенаписанное не выглядело бочкой меда, каплю дегтя туда все же придется добавить. Стадион «Фишт», где проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады, сразу после Игр закрылся на «переформатирование» в футбольный вариант к чемпионату мира-2018. И до сих пор никак не откроется. Первоначально сдача объекта планировалась на июнь нынешнего года, но потом сроки сдвинулись на осень из-за необходимости установки дополнительных трибун. В настоящее время «Фишт» все еще представляет из себя огороженную заборами стройплощадку, но власти уверяют, что 30 ноября все работы будут закончены, а уже весной 2017-го на сочинской арене пройдут первые футбольные матчи. Следующим же летом Сочи примет игры Кубка Конфедераций.