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Из ФНЛ – в сборную. Чем хорош Панченко

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Из ФНЛ – в сборную. Чем хорош Панченко
Источник: Sovsport.ru

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает, чем Кирилл Панченко мог приглянуться Станиславу Черчесову.

Вызов игрока ФНЛ в первую сборную страны – не такое уж экстраординарное событие. До Никиты Чернова, дебютировавшего в команде Фабио Капелло, и не в каком-нибудь спарринге, а в принципиальном, судьбоносном матче с Австрией, не проведя ни одной минуты во взрослом футболе, Панченко далеко. И потом, «игрок ФНЛ» – это же временный статус 26-летнего нападающего, который по окончании аренды вернется в ЦСКА или окажется в каком-то другом клубе – в любом случае пойдет на повышение.

В отличие от того же Чернова, Панченко мы давно и весьма неплохо знаем. «Мордовия», «Томь», ЦСКА. А теперь узнали еще лучше. В 14 матчах забил 11 мячей, тащит «Динамо» в премьер-лигу, проводит, по его собственному признанию, лучший сезон в карьере. А тем, кого так пугает аббревиатура ФНЛ, предлагаю задуматься вот о чем. Если это такой несерьезный турнир, то почему другие его участники не играют столь же ярко? Там выступают несколько сотен футболистов, но главной звездой стал именно Панченко.

И вряд ли Станислава Черчесова привлекла только лишь результативность нападающего. Тут, кстати, не все так просто, есть нюансы. Панченко – не совсем нападающий, не игрок острия. Это многофункциональный атакующий футболист, выполняющий функции и форварда, и диспетчера. Два в одном. В «Динамо» играет в оттяжке, чаще всего под Бечираем; опускаясь глубоко, участвует почти во всех позиционных наступлениях по центру. В такой же манере Кирилл играл и в ЦСКА, правда, в основном выходя на замену.

А в сборной что? А в сборной на этой позиции зияет брешь. Широков подался в чиновники. Дзагоева стали преследовать травмы. Как, к слову, и Мамаева. Эксперименты с Шатовым в роли центрального атакующего хавбека провалились все до единого, хотя экспериментировали разные тренеры. В матчах на своем первом сборе Черчесов использовал на этой позиции еще и Миранчука с Ерохиным. И тоже не слишком удачно. Есть Зобнин. Но футболист с таким функционалом гораздо полезнее в роли box-to-box.

То есть можно предположить, что Черчесов рассматривает Панченко не как классического центрального нападающего, а как универсального исполнителя, способного в случае чего сыграть под центрфорвардом, барражируя между линиями и связывая собой полузащиту с Дзюбой. И до того, что Панченко выступает в ФНЛ, Черчесову нет дела. Сегодня он играет в ФНЛ, а завтра – в клубе-участнике Лиги чемпионов. Можно, конечно, подождать, чтобы лишних вопросов не возникало. Да только работать надо уже сейчас.

Панченко – парень с ударом. Из 11 голов только 4 он забил с дистанции 10 или ближе метров от ворот. Два гола – прямыми ударами со штрафного. В «Динамо» именно он исполняет многие стандарты, и делает это превосходно. Оттягиваясь назад, раздает вертикальные передачи, иногда – проникающие. 66% всех передач направлены вперед. В среднем за матч делает 4 острых паса. По количеству острых передач уступает только Шатову, у которого 7, а по точности – еще и Миранчуку – 50% против 66%.

Это если сравнивать Панченко с теми, кто играет или может сыграть на позиции центрального атакующего полузащитника. Если сравнивать с нападающими, то лидер «Динамо» превосходит всех по количеству ударов (в среднем 6 за матч), количеству передач в штрафную площадь соперника (9) и по качеству обводок (85%). По точности передач уступает Полозу – 74% против 78%, а по эффективности единоборств в атаке – Дзюбе – 50% против 52%. И вообще он реже всех вступает в борьбу (11).

Разумеется, все эти цифры стоит воспринимать с поправкой на уровень ФНЛ. В том же ЦСКА у Панченко показатели были скромнее нынешних. А может, дело не только в разнице между турнирами и соперниками. Вполне может быть, что это футболист добился такого прогресса. Ведь может? А то! Так ли это, увидим в сборной. Во всяком случае, кое-что должно проясниться. Если, конечно, Станислав Саламович предоставит игровую практику представителю футбольной национальной лиги.

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