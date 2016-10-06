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Роман Зобнин: Посмотрим, чего мы стоим на фоне Коста-Рики

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Роман Зобнин: Посмотрим, чего мы стоим на фоне Коста-Рики
Источник: РФС

Полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

«ДЗЮБА ШУТИЛ НАД БЕЛЕНОВЫМ»

 - Судя по прессе, в сборной России сейчас шикарная атмосфера!
- Да, все прекрасно.

- Пишут, Артем Дзюба все время шутит.
- Да, он любит это дело. Мы в ответ улыбаемся, настроение хорошее.

- Над чем штатный юморист сборной прикалывался в среду?
- Станислав Саламович называл трех игроков, у которых лишний вес. Одно имя произнес, второе, а потом спросил, знаем ли мы, кто в этом списке третий. Дзюба сказал: «Конечно, знаем – Беленов! Видите, как он покраснел!» На самом деле не Беленов, но юмор оценили, посмеялись.

- Дзюба берет паузы в своих шутках?
- Конечно! Когда серьезные тактические упражнения, мы молчим и слушаем тренера.

- Смеются ли после шуток зенитовца Артема Дзюбы спартаковцы?
- В сборной мы – одна команда, тут нет разделения на клубы.

- Даже после такого матча, как «Зенит» – «Спартак» и очень спорного судейства?
- Я не буду высказываться на тему арбитров. У нас есть руководители клуба, это их вопрос, чтобы нас объективно судили.

«КАРРЕРА СКАЗАЛ, ЧТО ВСЕ БЫЛО В НАШИХ РУКАХ»

- Какая в «Спартаке» атмосфера после двух поражений в чемпионате?
- Несмотря на поражения, понимаем, что играем в принципе неплохо. У нас многое получается. Упаднического настроения нет, все-таки идем на первом месте, хоть по очкам и сравнялись с «Зенитом». У нас все впереди, вполне можем добиться высокого места.

- Есть мнение, его, в частности, высказал Василий Уткин, что «золото» в этом сезоне разыграют «Зенит» и «Спартак». Согласны?
- Не согласен. Многое решится после зимней паузы, когда клубы смогут усилиться. Поэтому раньше марта о «золоте» лучше не говорить. Вот останется до финиша туров десять, тогда посмотрим. ЦСКА, «Ростов» – сильные команды.

- Круто, что у нас интересный чемпионат и такая плотность среди лидеров турнирной таблицы?
- Конечно, здорово, что нет такого разрыва, как во Франции, когда «ПСЖ» за десять туров до конца уже чемпион. Такой чемпионат не дает нам ни на секунду расслабиться – надо набирать очки, побеждать. Это нас закаляет!

- Как после матча с «Зенитом» Масимо Каррера провожал команду?
- Подбодрил нас, сказал, что все было в наших руках. Несмотря на судейство, мы могли этот матч сыграть вничью и даже выиграть. Сказал, что все зависит только от нас, а не от судей. Я, прежде всего, думаю, как сыграл сам, какие допустил ошибки, принес ли «Спартаку» пользу. Тренер сказал, что у нас еще все впереди.

- У вас в «Динамо» осталось много знакомых, они вам не жаловались, что там долги по зарплате?
- Месяц назад были, теперь нет. У нас в сборной массажист и физиотерапевт из «Динамо». Говорят, что с ними полностью рассчитались и ничего уже не должны.

- Вы ведь знакомы с бывшим спортивным директором «Динамо» Гурамом Аджоевым. Рады за него и тульский «Арсенал», президентом которого он стал?
- Конечно, рад! Знаю, как много он работает, столько внимания и времени уделял «Динамо»! Считаю, «Арсеналу» повезло с президентом, и теперь Тула будет только прогрессировать.

«В СБОРНОЙ ПОКА НЕ ПРОИГРЫВАЛ»

- Знаете, что появилась новая примета – если Роман Зобнин в составе, сборная России не проигрывает?
- Кстати, да! После победы над Ганой подумал об этом. Три матча – две ничьи и выигрыш. Главное, чтобы мы дальше только побеждали.

- У вас самого какие-то футбольные приметы есть?
- Есть, но так, по мелочи. Не хочу рассказывать. Главное – правильное питание и сон, без них никакие приметы не помогут.

- В сборной вы играете от штрафной до штрафной, сил хватает?
- Против Ганы на последние 15-20 минут не хватило. Подустал. Теперь думаю только о матче с Коста-Рикой и о том, как нам ее обыграть. Уже разобрали матч против Ганы, какие были ошибки, недочеты. Коста-Рика играла на чемпионате мира, значит, организованная, грамотная и сильная команда. Посмотрим, чего мы стоим на ее фоне.

- Знаете, что в отеле, где живет сборная России, останавливался Сергей Шнуров с группой «Ленинград», которая на днях давала концерт в Краснодаре?
- Нет, не знал. Но мы в этом отеле не первый раз, с «Динамо» тут же останавливались.

- Была мысль сходить на «Ленинград»?
- (Смеясь) Нет, это не мое. Совершенно. Музыку слушаю разную, по настроению – и жесткое, и «сопливое». Перед матчем люблю слушать рок, типа «Легиона».

- А семечки вы любите?
- Нет, не особо.

- Представляете, на матч Россия – Коста-Рика и вообще на новый стадион «Краснодара» их проносить нельзя! Такая новость.
- Да, я видел в интернете. Наверное, чтобы не мусорили, и новый стадион остался чистым.

- Как вы в Краснодаре проводите досуг?
- Да его пока особо и не было. Появится – есть телевизор с российскими каналами, есть жена на телефоне, скучать некогда!

Голосование: Как завершится матч Россия – Коста-Рика?

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