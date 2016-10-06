Флойд Мэйвезер: Пусть Головкин встретится с кем-то своего размера

Геннадий Головкин Источник: Reuters

Известный тренер Флойд Мэйвезер-старший рассказал в интервью On The Ropes Boxing Radio рассказал о будущем своего сына и раскритиковал чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина.

– Ровно год назад ваш сын провел последний бой. Может ли он вернуться на ринг?

– Я не решаю за своего сына, но верю, что он может провести еще один поединок. Я говорю об этом, потому что хочу, чтобы он побил рекорд Рокки Марчиано. Флойд способен на это.

– Как вы отнесетесь к решению своего сына возобновить карьеру, когда ему будет 40 лет?

– Буду удивлен. И вы будете удивлены, но больше всего вас удивит то, как он подготовится к бою. А он будет готов, и я уверен, что он выйдет на ринг, чтобы победить и он победит. Я разбираюсь в боксе, знаю все мелочи, которые нужно учитывать, чтобы победить современных боксеров, полагающих, что они способны выиграть бой у Флойда.

Все эти ребята, как я сказал, все еще могут рассчитывать на бой с Флойдом, но он сделает с ними все, что захочет. Я практически в этом убежден. Я даже думаю, что он способен победить парней из более высокой весовой категории. Флойд по-прежнему в значительной степени превосходит их. Но его возвращение не будет продолжительным, хотя… Его карьера была достаточно долгой и никогда не отдыхал настолько много.

– Вы сказали, что Флойд может драться с более большими соперниками. Не могу не упомянуть имя Геннадия Головкина, который недавно побил Келла Брука. Вам интересен бой с ним?

– Единственное, что нужно сделать Головкину – это драться с Андре Уордом. Там бы была борьба. Ему вообще стоит встретиться с тем, кто хотя бы может оказать ему сопротивление. Он этого не хочет. В среднем весе мало хороших боксеров и тем более тех, кто может оказать ему сопротивление.

– По вашему мнению, Головкин встречается только с меленькими соперниками?

– Это единственное, что он делает – дерется с маленькими соперниками. Поверьте, Уорд надерет ему задницу. Это будет обыкновенное избиение. Без шансов для Головкина.

– Ваш сын никогда не будет рассматривать его кандидатуру, поскольку уверен, что Головкин должен драться против больших парней?

– Да, мое мнение совпадает с этой позицией. Келл Брук ведь избивал Головкина, но, в конце концов, он – слишком большой. Ваш удар он выдержит, а вы его удар – нет. Головкин может спокойно пропустить удар и ничего не почувствовать, с его же ударами придется считаться и в итоге он может взять количеством. Я считаю, что такой вариант – не лучшей решение для моего сына. Особенно после перерыва.

Знаете, я не сомневаюсь, что мой сын может победить Головкина. Келл Брук же его побеждал. Но пропустил удар в глаз и больше ничего не мог видеть. Я вам рассказываю про вещи, которые нельзя исключать. Они могут произойти и будут происходить. Поэтому я бы предложил Головкину сразиться с кем-нибудь своего размера.

– Вы говорили про Уорда. 16 числа ему предстоит встреча с Сергеем Ковалевым. Кого вы видите победителем в этой схватке?

– Ковалев ведь тоже непобежденный боксер?

– Да.

– Знаете что? Я все равно выбираю Уорда. Он может победить этих парней намного проще, чем кажется. И будет еще проще, когда Уорд начнет заниматься только боксом, а не своим бизнесом. Хотя это не существенный момент. Уорд – хороший боксер и он победит.

Мэнни Пакьяо - Флойд Мэйвезер Источник: Reuters

– Как на счет Дэнни Гарсии в качестве соперника вашего сына?

– Разве вы не видели его в деле? Тогда послушайте меня. Гарсия этот бой проиграет. Я уже это говорил. Может быть, он – хороший боксер, но не настолько хороший, как Флойд. Боец он неплохой, поэтому у него нет поражений, но с кем он дрался в последний раз? Кто-то сказал, что бой был очень близким. С кем был бой?

– С Робертом Герреро, но бой не был близким. Герреро выглядел, как боксер, лучшее время которого осталось в прошлом...

– Ну, Флойд устроил бы ему настоящую порку прямо там. Он не то же самое, что Герреро – он сам доминирует.

– Мэнни Пакьяо возобновил карьеру и проведет бой с Джесси Варгасом, который тренировался в вашем зале. Этот бой вам интересен?

– Не трудно ответить. Мне и Пакьяо интересен. Но на большом экране бой не покажут. Я планирую посмотреть этот поединок. Буду искать возможность и, скорее всего, сам пойду на бой.

– Рассматриваете ли возможность боя-реванша с Пакьяо для вашего сына?

– Если бы я был на месте своего сына, я бы никогда не дал ему еще одного шанса. Потому что Пакьяо сказал, что выиграл бой у моего сына. И еще жаловался на свою руку. Да ничего с ней плохого не случилось. Флойд явно был лучше в этом бою. Все это видели и все это знают. Если они проведут новый бой, руки Пакьяо опять начнут болеть.

– Как думаете, ваш сын сам будет рассматривать такую возможность?

– Честно говоря, не знаю. Я никогда не говорил с ним об этом. После победы Флойда я думал, что вся история на этом закончилась. Он может вернуться в один прекрасный день, как это сделал Пакьяо, но мне кажется, что оно того не стоит.