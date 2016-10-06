«Омерзительная восьмерка». Рейтинг персон, заставивших хоккейный мир вздрогнуть

Восемь хоккейных руководителей, тренеров и игроков, которые потрясли наше воображение нынешней осенью.

И снова обращаюсь к творчеству почитаемого мною режиссера Квентина Тарантино. На этот раз возьмем у его последнего вышедшего фильма лишь заглавие – «Омерзительная восьмерка». Под этой рубрикой выйдет рейтинг персон, не просто ярко проявивших себя, но взломавших некие устоявшиеся устои хоккейного мира.

Некоторые из них серьезно проштрафились. Но, сразу предупрежу, что далеко не все! Ведь мир наш многообразен и раскрашен в самые разные оттенки цветов.

То, что очень нравится одному, неприемлемо для другого. А то, что для нас благо, по другую сторону океан – непоправимый вред. Впрочем, вы сейчас сами все поймете.

8 место. Юрис Савицкис

Начнем с КХЛ. Главным разочарованием на старте сезона стало, конечно, выступление рижского «Динамо». Задорная команда, которая, казалось еще совсем недавно могла не просто дать бой любому фавориту, а достойно сражалась в полуфинале Запада, ныне стала записным аутсайдером. Всего две победы (одна из них по буллитам) в 15 матчах.

И понятно, что надо срочно что-то делать. Но что?!

Об этом вчера спросили председателя совета рижского «Динамо» Юриса Савицкиса. И его ответ был гениален:

- Мы думали, что все будет хорошо, однако не получается. Но задача перед тренерами прежняя – попасть в плей-офф.

Вот вам пример несгибаемого оптимизма и веры в команду. Просто невероятное хладнокровие, граничащее с полным непониманием происходящего.

7 место. Андрей Назаров

Главный тренер «Барыса» был отправлен в отставку после трех стартовых матчей. И одновременно покинул еще и сборную Казахстана.

Причина этих печальных перемен в жизни Андрея Назарова на поверхности – его сборная не смогла пройти олимпийскую квалификацию из-за травм двух основных игроков (форварда ударного звена и вратаря).

К слову, нынешний олимпийский отбор вообще очень сильно врезал по нашим ближайшим соседям. На ОИ-2008 не будет выступать сборная Латвии, которая в Сочи билась в четвертьфинале. Латыши вообще ни разу не пропускали Олимпиад в 21 веке!

Но их главный тренер Харальд Васильев продолжает работу с командой. Как и наставник сборной Белоруссии канадец Дэйв Льюис, хотя белорусы также осталась за бортом Зимних игр-2018.

Наверное, Назаров пострадал за то, что пахал одновременно и в сборной, и в клубе. Это большая тактическая ошибка наставника. Он должен учесть ее на будущее.

Не надо совмещать! Иначе на кого потом валить, что игроков сборной плохо подготовили в клубе?

6 место. Григорий Панин

Защитник ЦСКА на днях ответил прямым ударом на предложение лайнсмена прекратить потасовку. Инцидент произошел в Братиславе, где армейцы встречались со «Слованом».

Не будем его пересказывать заново. Суть в том, что Панин получил дисквалификацию на четыре матча и штраф.

С его отсутствием ЦСКА справится. В команде Дмитрия Квартальнова ротация состава – привычное дело.

Но главное, что наши игроки теперь знают – арбитров КХЛ можно лупить! За соответствующую плату…

5 место. Владимир Кузнецов

Директор «Нефтехимика» Владимир Кузнецов отправил в отставку очередной тренерский штаб. На этот раз руководство клуба не устроил Евгений Попихин.

За очередное увольнение тренера Кузнецов подвергся критике со стороны экс-наставника «Нефтехимика» и сборной России Владимира Крикунова.

Из разговора с Крикуновым выяснилось, что знания о хоккее директор «Нефтехимика» черпает исключительно из сериала «Молодежка».

Но тогда чему удивляться? Ведь хоккейные функционеры из этого кино - герои далеко не положительные. Скорее, наоборот, очень неприятные и корыстные типы!

В общем, Кузнецов трудится в «Нефтехимике» по-ленински. Ведь чему нас учил вождь мирового пролетариата?

«Из всех искусств для нас важнейшим является кино!»

4 место. Владимир Юрзинов-младший

К главному тренеру китайского «Куньлуня» никаких претензий. Кроме одной.

Он поверг в шок болельщиков московского «Спартака».

2 октября клуб из Пекина одержал первую в истории победу на территории Европы. И сразу в Москве – над одним из самых знаменитых команд нашего хоккея – московским «Спартаком».

Счет удручающий – 1:0. А мрачная ирония еще и в том, что ворота «Куньлуня» защищал российский голкипер Андрей Макаров, сосланный летом в Пекин из… «Спартака».

В общем для Китая – это знаковая победа, которая войдет в историю. А спартаковцы ее тоже будут долго помнить. Но уже совсем с другими чувствами.

3 место. Дамир Гоянович

Президент «Медвешчака» ворвался в российскую хоккейную историю со скандалом.

15 сентября КХЛ дисквалифицирова ла Гояновича за долги перед игроками команды. Согласитесь, дисквалификация президента клуба – ситуация из ряда вон!

Перед этим лига долго пугала руководителей клубов-должников . Но раз за разом переносила сроки, до которых они должны рассчитаться с хоккеистами.

Но в середине сентября терпение лопнуло. Поскольку 7 миллионов рублей, которые хорватский клуб был должен игрокам так и не были выплачены.

И правильно, Дамир. Ты же теперь в России. А у нас, как известно, за семь миллионов бед – один ответ!

2 место. Ральф Крюгер

Немецко-канадски й тренер Ральф Крюгер здорово подкузьмил своим коллегам, возглавив на недавнем Кубке мира сборную Европы.

Наспех собранная команда, которой отводилась роль аутсайдера в канадо-американс кой группе неожиданно добралась до финала турнира. Да и в нем сыграла достойно.

В итоге встал ребром вопрос – нужны ли национальным командам в принципе постоянные освобожденные наставники?

Если посмотреть на опыт Крюгера – выходит, что вообще не нужны! Если ты хороший специалист, то и за несколько дней сколотишь классный, боеспособный коллектив.

Так что, господа тренеры, прощайтесь с контрактами. И благодарите за это Крюгера!

1 место. Александр Овечкин

Капитан сборной России взорвал на Кубке мира информационную бомбу, заявив, что поедет выступать за сборную России на ОИ-2018, независимо от решения НХЛ.

Наши поклонники хоккея в ответ взорвались уже аплодисментами. Таких смелых и ответственных слов от нашего лидера никто не ожидал. Ведь зарплату он все же получает в американском «Вашингтоне». И до него н один хоккеист на планете таких заявлений делать не рисковал.

А вот у боссов НХЛ от заявления Овечкина вил сейчас весьма бледный.

На вопрос об участии энхаэловцев в ОИ-2018, они поначалу браво отвечают:

- Скорее всего, что нет!

Но тут же тухнут, когда им напоминают об обещании Овечкина и начинают лепетать, что-то невразумительное о том, что Овечкин может договориться с «Вашингтоном» лично.

Так тогда получается, что и любой игрок может также со своим клубам договориться и махнуть на ОИ? Или то, что позволено Овечкину, простолюдинам из НХЛ не дано?

Короче, добавил Александр головной боли комиссару НХЛ Гэри Беттмэну. Прямо слышу, как он на пресс-конференци ях в сердцах бормочет про себя: «Ох уж эта русская восьмерка», вспоминая фильм Тарантино…

P.S. Хотите попасть в следующий выпуск моей «Омерзительной восьмерки» по итогам октября? Тогда срочно совершайте неординарные поступки! Не дожидайтесь, когда сами станете жертвой обстоятельств и попадете в рейтинг уже не по своей воле…